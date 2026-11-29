La participación en las elecciones generales que se celebran en Montilla ha alcanzado el 70,09 por ciento a las 18.00 de esta tarde, lo que supone un incremento de 9,73 puntos porcentuales respecto a los comicios del 23 de julio de 2023.Según los datos del segundo avance de participación, un total de 12.724 electores han ejercido ya su derecho al voto en la localidad, frente a los 11.093 que lo habían hecho a la misma hora hace tres años, cuando la participación se situaba en el 60,36 por ciento.La cifra representa un cambio respecto al, cuando Montilla registraba una afluencia a las urnas inferior a la contabilizada en las anteriores elecciones generales. En ese momento, habían votado 8.280 personas, equivalentes al 45,61 por ciento del electorado, mientras que el 23 de julio de 2023 habían ejercido su derecho al sufragio 9.150 montillanos, el 49,78 por ciento.Por tanto, mientras que a las 14.00 horas la participación se situaba 4,17 puntos porcentuales por debajo de la registrada en 2023, cuatro horas después la diferencia se ha invertido hasta alcanzar una ventaja de 9,73 puntos. Entre ambos avances, el número de personas que han acudido a votar en Montilla ha aumentado en 4.444 electores, frente a los 1.943 que se incorporaron al recuento de participación durante ese mismo intervalo horario en las elecciones generales anteriores.En términos absolutos, los 12.724 votantes contabilizados a las 18.00 de esta tarde superan en 1.631 a los registrados a esa misma hora en 2023. Esta diferencia contrasta con los datos de las 14.00 horas, cuando el número de electores que habían acudido a las urnas era inferior en 870 personas al de los anteriores comicios.La jornada electoral se desarrolla en Montilla con un censo de 18.633 electores, de los que 18.160 residen en España y otros 473 viven en el extranjero. Según los datos de la Oficina del Censo Electoral del Instituto Nacional de Estadística (INE), esta cifra supone una reducción de 186 personas respecto a las elecciones generales de 2023, cuando el censo de consulta estaba integrado por 18.819 electores.Los 473 montillanos inscritos en el censo de residentes en el extranjero (CERA) pueden ejercer su derecho al voto desde los países en los que residen. Sus papeletas se incorporan al resultado provincial y no al recuento específico de Montilla, por lo que los avances de participación difundidos durante la jornada se refieren a los electores que votan en las mesas del municipio.Para estas elecciones generales, Montilla dispone de 28 mesas electorales, distribuidas entre sus 18 secciones censales. Al igual que ocurrió en julio de 2023, la distribución comprende siete colegios electorales, situados en las dependencias del Conservatorio Elemental de Música, el Teatro Garnelo, las Escuelas del Pescao, el Centro Cultural «Alcalde Antonio Carpio» y los colegios San Francisco Solano, Gran Capitán y Beato Juan de Ávila.Los colegios electorales permanecerán abiertos hasta las 20.00 de esta tarde, de manera que las personas que todavía no hayan acudido a votar podrán hacerlo en la mesa que tengan asignada, conforme a la información remitida a sus domicilios por la Oficina del Censo Electoral.Cada una de las 28 mesas está integrada por un presidente y dos vocales, además de los correspondientes suplentes. En total, el procedimiento de designación ha supuesto la selección de 252 personas, entre titulares y suplentes, mediante el sorteo regulado por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).Las personas que desempeñan la presidencia o una vocalía tienen derecho a percibir una dieta de 75 euros, además de un permiso retribuido de jornada completa cuando el domingo sea laborable para ellas. Asimismo, podrán disfrutar de una reducción de cinco horas de su jornada de trabajo de mañana lunes, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la normativa electoral.La jornada cuenta también con un dispositivo gratuito de Cruz Roja para facilitar el desplazamiento a los colegios electorales de personas mayores de 65 años con movilidad reducida o que se encuentren en situación de soledad y carezcan de apoyo familiar cercano.Este servicio, que también se presta en Córdoba capital e Hinojosa del Duque, permite recoger a las personas que lo hayan solicitado en su domicilio o en el lugar indicado, trasladarlas hasta el colegio electoral correspondiente y acompañarlas de regreso una vez que hayan ejercido su derecho al voto. Para ello, la organización dispone de personal voluntario y vehículos de transporte adaptado.La técnica del Programa de Mayores de Cruz Roja, Carmen Conde, explicó que «queremos que ninguna persona deje de votar por no disponer de transporte o por encontrarse sola. Nuestro objetivo es eliminar barreras para que quienes deseen participar en estas elecciones puedan hacerlo con normalidad y autonomía».En Montilla, este dispositivo se integra en el proyecto «Atención integral a personas mayores», financiado por la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad. Las solicitudes se gestionan a través de Cruz Roja, que también facilita información sobre las condiciones de acceso a esta prestación.Por otra parte, la Comandancia Provincial de la Guardia Civil y la Jefatura de la Policía Local han puesto en marcha un dispositivo especial de seguridad para garantizar el desarrollo de la votación durante toda la jornada en los distintos colegios electorales de Montilla.