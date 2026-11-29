La participación en las elecciones generales que se celebran hoy en Montilla ha alcanzado el 45,61 por ciento a las 14.00 de esta tarde, lo que supone un descenso de 4,17 puntos porcentuales con respecto a los comicios del 23 de julio de 2023. Según los datos del primer avance de participación, un total de 8.280 electores han ejercido ya su derecho al voto en la localidad, frente a los 9.150 que lo habían hecho a la misma hora hace tres años.El primer avance de participación de la jornada electoral refleja, por tanto, que 870 montillanos menos han acudido a las urnas durante las primeras cinco horas de votación. En las elecciones generales de 2023, la participación a las 14.00 de la tarde se situó en el 49,78 por ciento, una cifra que superaba en 4,17 puntos porcentuales el porcentaje registrado este domingo.La jornada electoral se desarrolla en Montilla con un censo de 18.633 personas, de las que 18.160 residen en el municipio y otras 473 viven en el extranjero. Estos últimos electores forman parte del censo de residentes ausentes (CERA) y ejercen su derecho al voto desde los países en los que residen. Sus papeletas se incorporan al resultado provincial y no al recuento específico del municipio.Según los datos de la Oficina del Censo Electoral del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de personas inscritas en Montilla ha descendido en 186 con respecto a las elecciones generales de 2023, cuando se contabilizaron 18.819 electores. Esta reducción equivale al 1,0 por ciento del censo de consulta.Para esta convocatoria, Montilla dispone de 28 mesas electorales distribuidas entre sus 18 secciones censales, al igual que sucedió en las elecciones generales de julio de 2023. Los siete colegios electorales están ubicados en las dependencias del Conservatorio Elemental de Música, el Teatro Garnelo, las Escuelas del Pescao, el Centro Cultural «Alcalde Antonio Carpio» y los colegios San Francisco Solano, Gran Capitán y Beato Juan de Ávila.Los centros de votación han abierto sus puertas a las 9.00 de esta mañana y permanecerán disponibles hasta las 20.00 de esta tarde, cuando concluirá el horario establecido para que los ciudadanos puedan depositar sus papeletas. Cada elector debe acudir a la mesa que le corresponda, de acuerdo con la información recogida en la tarjeta remitida por la Oficina del Censo Electoral.Cada una de las 28 mesas está integrada por un presidente y dos vocales, además de contar con dos suplentes designados para cada uno de esos puestos. En total, el procedimiento de selección de los integrantes de las mesas electorales ha supuesto la designación de 252 personas en Montilla, entre titulares y suplentes.Los ciudadanos que desempeñan efectivamente las funciones de presidente o vocal durante esta jornada tienen derecho a percibir una dieta de 75 euros. Asimismo, pueden disfrutar de un permiso retribuido de jornada completa si el domingo es laborable para ellos y, en cualquier caso, de una reducción de cinco horas en su jornada de trabajo de mañana lunes, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).La jornada cuenta también con un servicio gratuito de Cruz Roja destinado a facilitar el desplazamiento hasta los colegios electorales de personas mayores de 65 años que tengan movilidad reducida o se encuentren en situación de soledad y carezcan de apoyo familiar cercano para acudir a votar.Este dispositivo, que se presta en Montilla, Córdoba capital e Hinojosa del Duque, dispone de personal voluntario y vehículos de transporte adaptado. Las personas que hayan solicitado la prestación son recogidas en su domicilio o en el lugar indicado, trasladadas hasta el colegio electoral que les corresponde y acompañadas de regreso una vez que han ejercido su derecho al voto.Carmen Conde, técnica del Programa de Mayores de Cruz Roja, explicó que «queremos que ninguna persona deje de votar por no disponer de transporte o por encontrarse sola. Nuestro objetivo es eliminar barreras para que quienes deseen participar en estas elecciones puedan hacerlo con normalidad y autonomía».La organización ha habilitado el teléfono 957 453 122 para gestionar las solicitudes de este servicio, con atención en horario laboral de lunes a viernes. Las personas interesadas deben facilitar su nombre completo, la dirección de recogida y la documentación necesaria para tramitar la petición. En Montilla, la asamblea local de Cruz Roja también ofrece información sobre esta prestación.Tanto en Montilla como en Córdoba capital, el servicio forma parte del proyecto «Atención integral a personas mayores», financiado por la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad. En Hinojosa del Duque, la iniciativa se desarrolla a través del proyecto «Atención a personas con discapacidad en Hinojosa del Duque», cofinanciado por el Ayuntamiento de esa localidad.Por otra parte, la Guardia Civil y la Policía Local mantienen un dispositivo especial de seguridad para garantizar el desarrollo de las votaciones en los diferentes colegios electorales de Montilla durante toda la jornada de este domingo.