Los atletas montillanos consiguieron ayer seis medallas –tres de oro, dos de plata y una de bronce– en la XIV Carrera Popular Villa de Benamejí, también conocida como Carrera El Kilo, que se disputó en esta localidad de la Subbética cordobesa. La prueba, organizada por el Ayuntamiento de Benamejí e incluida en el Circuito Provincial de Carreras Populares Diputación de Córdoba, contó con la participación de diez deportistas montillanos, entre los que destacaron Jesús Alguacil Barba y María del Mar Marqués Córdoba, vencedores de las clasificaciones absolutas masculina y femenina, respectivamente.La competición, celebrada sobre un recorrido de cinco kilómetros en su prueba principal, reunió a corredores de distintas categorías en una de las últimas citas del calendario provincial. Y es que el Circuito de Carreras Populares afronta ya su recta final, con solo cuatro pruebas puntuables pendientes de celebración: Palma del Río, Rute, Guadalcázar y la San Silvestre Cordobesa.Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue Jesús Alguacil Barba, del club Trotasierra, que volvió a demostrar su excelente estado de forma con una victoria incontestable en la clasificación absoluta masculina. El atleta montillano cruzó la línea de meta con un tiempo de 15 minutos y 47 segundos, un registro que le permitió imponerse al malagueño Cristian Benítez Sánchez, segundo con 16 minutos y 10 segundos, y a Ismael Sánchez Montes, que completó el podio con 16 minutos y 32 segundos.Además de adjudicarse la victoria absoluta, Jesús Alguacil Barba consiguió el primer puesto en la categoría Sénior Masculino y se impuso también en la meta volante, redondeando una actuación que volvió a situarlo como uno de los principales referentes del atletismo popular cordobés. Su triunfo en Benamejí prolongó el dominio que viene ejerciendo en el Circuito Provincial, donde se ha convertido en uno de los corredores más destacados de la temporada.De igual modo, María del Mar Marqués Córdoba, que compite con el Trops Cueva de Nerja, firmó una actuación sobresaliente en la carrera femenina. La atleta residente en Montilla se adjudicó la victoria absoluta con un tiempo de 18 minutos y 47 segundos, por delante de Inmaculada Corpas Cobos, corredora de Carcabuey que terminó segunda con 19 minutos y 34 segundos, y de Sigrid Averland, atleta residente en Casariche, que ocupó la tercera posición con 21 minutos y 15 segundos.La corredora del Trops Cueva de Nerja también logró la primera posición en la categoría Sénior Femenino, además de imponerse en la meta volante. De esta forma, tanto María del Mar Marqués Córdoba como Jesús Alguacil Barba completaron su participación en Benamejí con sendas victorias absolutas y el reconocimiento añadido de haber sido los más rápidos en ese punto intermedio del recorrido.Por otro lado, la representación montillana consiguió un tercer triunfo de categoría gracias a María Dolores Castellano Zamorano, integrante de Los Califas–UCO. La atleta alcanzó la primera posición en Máster D Femenino, mientras que en la clasificación general recogida en las tablas por categorías figuró en el puesto 67. Su resultado permitió elevar a tres el número de medallas de oro obtenidas por los deportistas montillanos en esta edición de la carrera.Las categorías inferiores también dejaron excelentes noticias para el atletismo local. David Castillo Yataco, del Club Atletismo Montilla, logró la segunda posición en Sub-10 Masculino y ocupó igualmente el segundo puesto de la clasificación general de su prueba. Su actuación le permitió subir al segundo escalón del podio y sumar una de las dos medallas de plata conquistadas por los representantes montillanos.En esa misma línea, Julia Vera Muñoz, también perteneciente al Club Atletismo Montilla, consiguió la segunda posición en Sub-12 Femenino. La joven deportista terminó cuarta en la clasificación general de su prueba, un resultado que le permitió obtener la segunda medalla de plata de la expedición montillana y confirmar la presencia del club entre los primeros puestos de las categorías de formación.A su vez, Rafael Sánchez Fernández añadió una nueva medalla al balance local gracias a su tercer puesto en Máster D Masculino. El corredor del Club Atletismo Montilla finalizó en la decimoquinta posición de la clasificación general recogida en las tablas por categorías, un resultado que le permitió conquistar el bronce y completar la relación de seis podios alcanzados por los atletas vinculados a la localidad.La participación montillana en Máster D Masculino se completó con Juan Moreno Repiso, también del Club Atletismo Montilla, que terminó sexto de su categoría y ocupó el puesto 39 de la clasificación general. Ambos corredores representaron al club montillano en una de las categorías veteranas de la competición, con resultados que situaron a Rafael Sánchez Fernández entre los tres primeros clasificados.Por su parte, Agustín García Cañero, integrante del Club Atletismo Montilla, consiguió la sexta posición en Máster A Masculino y terminó vigésimo en la clasificación general. También tomó parte en la carrera Manuel Panadero Perdraza, del mismo club, que finalizó décimo en Máster E Masculino y ocupó el puesto 134 de la clasificación general.La nómina de participantes vinculados a Montilla se completó con Rocío Marqués Córdoba, de Los Califas–UCO, que compitió en la categoría Sénior Femenino. La corredora terminó décima de su categoría y ocupó la posición 121 de la clasificación general recogida en las tablas por categorías, sumando así una nueva presencia montillana en la competición celebrada en Benamejí.En conjunto, la XIV Carrera Popular Villa de Benamejí reunió a seis representantes del Club Atletismo Montilla y a otros cuatro deportistas montillanos que militan en distintas entidades deportivas. El balance de la jornada se cerró con tres medallas de oro, conseguidas por Jesús Alguacil Barba, María del Mar Marqués Córdoba y María Dolores Castellano Zamorano; dos de plata, obtenidas por David Castillo Yataco y Julia Vera Muñoz; y una de bronce, conquistada por Rafael Sánchez Fernández.