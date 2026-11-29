Una tradición muy reconocida

El belén artesanal de Manuel Quintero Aguilar ha abierto sus puertas este fin de semana con un espectacular montaje que supera los 40 metros y que reúne más de 800 figuras alrededor de un centenar de nuevos elementos elaborados a mano. La inauguración, que tuvo lugar en la tarde del pasado viernes, contó con la presencia del alcalde de Montilla, Rafael Llamas, junto a miembros de la Corporación Municipal, además de numerosos familiares, amigos y vecinos que quisieron acompañar al autor del libroLa nueva edición de esta creación navideña ha ganado tanto en longitud como en altura y vuelve a ofrecer un recorrido por la historia, las costumbres y los rincones más característicos de Montilla. El nacimiento combina las escenas tradicionales del belén con reproducciones de edificios, calles, patios y antiguos oficios, además de numerosos mecanismos que permiten dotar de movimiento a buena parte de sus personajes y elementos.Uno de los momentos más emotivos de la inauguración se produjo cuando Manuel Leiva Ponferrada, un reconocido vecino de Montilla que acaba de cumplir 100 años y que fue el encargado de abrir oficialmente las puertas de lo que él mismo definió como un «monumental belén».La música también estuvo presente durante la apertura del nacimiento gracias a la actuación del coro Nunca es Tarde, perteneciente al Centro de Participación Activa de Mayores, que intervino bajo la dirección de Laura Navarro. La inauguración contó, asimismo, con la presencia del programa, de Canal Sur, que realizó una conexión para mostrar a los espectadores de toda Andalucía el trabajo artesanal desarrollado por el belenista montillano.El montaje es el resultado de una dedicación que se prolonga prácticamente durante todo el año. Manuel Quintero emplea los meses anteriores a la Navidad en preparar nuevas construcciones, paisajes, mecanismos y escenas, mientras que la instalación de todos los elementos en el espacio expositivo le ha ocupado los dos últimos meses.Este año, el trabajo ha permitido incorporar alrededor de un centenar de piezas nuevas, entre edificios, palmeras y elementos de alfarería, todos realizados artesanalmente. Estas incorporaciones se suman a las más de 800 figuras de personajes y a los centenares de estructuras, casas y pequeños detalles que componen el conjunto, desde prensas, barriles y tinajas hasta plantas, frutos y animales.Entre las novedades de esta edición destaca una reproducción de la Parroquia de Santiago Apóstol, así como una recreación de la calle Puerta del Sol. También se ha incorporado una gran cueva que atraviesa el belén, con una gruta que amplía las posibilidades escenográficas del montaje y contribuye a configurar los diferentes paisajes y ambientes representados.El agua vuelve a tener una presencia destacada en el conjunto, que cuenta con tres ríos y una escena en la que un barco navega de una orilla a otra mediante un mecanismo diseñado por el propio Manuel Quintero. Se trata de una de las numerosas soluciones técnicas que el autor ha desarrollado para conseguir que los elementos del nacimiento no permanezcan estáticos.Electricista de profesión y gran aficionado a la música, Manuel Quintero Aguilar aprovecha sus conocimientos para construir mecanismos y automatismos que permiten reproducir diferentes actividades de la vida cotidiana. Entre estos mecanismos figuran los que permiten simular la fermentación del mosto en las tinajas o una prensa molturando aceituna.Estas representaciones se integran en un conjunto que presta especial atención a los oficios, las herramientas y las actividades que han formado parte de la vida de Montilla, con una combinación de elementos artesanales y dispositivos mecánicos concebidos por el propio autor.La recreación de la arquitectura local constituye otro de los rasgos más característicos del belén. A lo largo de sus más de 40 metros aparecen calles, edificios, patios y rincones emblemáticos del municipio, incluidos algunos espacios que ya han desaparecido. De esta forma, el nacimiento incorpora también una representación de la memoria urbana y de las formas de vida tradicionales de la localidad.La presencia de casas, dependencias agrícolas, barriles, tinajas, prensas y otros utensilios permite mostrar distintas actividades relacionadas con la historia y las costumbres montillanas. Cada una de estas escenas está integrada en un montaje que combina la representación del nacimiento de Jesús con elementos propios de la arquitectura y del paisaje local.Esta vinculación entre la tradición navideña y la cultura popular es una de las características del belenismo regional, que adapta las representaciones del nacimiento a los edificios, paisajes y costumbres de cada territorio. Junto a la recreación de los principales episodios religiosos, los belenes incorporan escenas de la vida cotidiana y reproducciones de oficios que permiten conservar visualmente prácticas y ambientes de otras épocas.El belenismo constituye una manifestación artesanal y cultural reconocida en España como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. Su práctica comprende tanto la fabricación de figuras como la elaboración de escenografías, paisajes, construcciones y complementos, mediante conocimientos y técnicas que se han transmitido tradicionalmente en el ámbito familiar y que también preservan las asociaciones de belenistas.En Andalucía, esta actividad cuenta con una larga trayectoria y un importante arraigo. La Junta de Andalucía inició en 2023 el procedimiento para inscribir el belenismo en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Actividad de Interés Etnológico, atendiendo a su dimensión artesanal, social y cultural.La documentación de aquel procedimiento destacaba que los belenes no se limitan a su finalidad devocional, sino que también constituyen espacios de encuentro y transmisión de conocimientos sobre la cultura popular. En ellos se representan oficios tradicionales, costumbres y modos de vida que, en algunos casos, han desaparecido, por lo que estas composiciones adquieren igualmente un valor como testimonio de la sociedad de otras épocas.La tradición belenista tiene sus antecedentes en la representación organizada por san Francisco de Asís durante la Nochebuena de 1223 en la localidad italiana de Greccio. Con el paso de los siglos, las representaciones vivientes dieron paso a composiciones con figuras de madera, barro y terracota, hasta alcanzar un importante desarrollo artístico durante el siglo XVIII, especialmente con la escuela napolitana.En Andalucía, la producción belenística ha contado con la participación de destacados artistas y artesanos. Entre los nombres vinculados históricamente a esta actividad figuran Luisa Roldán, conocida como la Roldana, Pedro Duque Cornejo, Cristóbal Ramos y José Risueño. En la actualidad, la comunidad autónoma mantiene diferentes centros de producción artesanal, entre los que se encuentran talleres especializados en complementos y accesorios para belenes que se ubican en Montilla, Lucena y Córdoba capital.La creación de Manuel Quintero reúne varias de estas características del belenismo popular y escenográfico, al incorporar elementos de la tradición religiosa, reproducciones de la arquitectura montillana y numerosos mecanismos que permiten representar actividades cotidianas. La preparación de nuevas piezas durante todo el año y su integración en cada edición hacen que el conjunto continúe ampliándose y modificándose de una Navidad a otra.Durante las próximas semanas, el belén recibirá a miles de visitantes, entre ellos numerosos escolares, que podrán recorrer sus diferentes escenas y conocer tanto los elementos tradicionales del nacimiento como las reproducciones de calles, edificios y oficios de Montilla. La visita permitirá también acercarse al trabajo artesanal de Manuel Quintero y a los mecanismos que ha desarrollado para dar movimiento a buena parte de esta extensa representación navideña.