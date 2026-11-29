

FOTOGRAFÍA: PROGRAMA LÍDERES RURALES JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: PROGRAMA LÍDERES RURALES

Veinte emprendedores y líderes rurales colombianos han visitado esta semana el Museo Juan Colín, de, situado en la Sierra de Montilla, para conocer de primera mano los procesos de elaboración del aceite de oliva virgen extra, las estrategias de comercialización y los modelos de gestión empresarial vinculados al sector agroalimentario. La actividad, celebrada este miércoles 25 de noviembre, ha formado parte del Programa Líderes Rurales 2026, una iniciativa que promueve el intercambio de conocimientos y experiencias de desarrollo territorial.La delegación colombiana fue recibida en las instalaciones de la firma montillana por Gonzalo Bellido Vela, acompañado por Gonzalo Esparza y Enrique Merino. Durante el recorrido, los participantes tuvieron ocasión de conocer las distintas fases de producción del aceite de oliva virgen extra, desde la cosecha temprana de la aceituna hasta su comercialización, además de las estrategias que desarrolla la empresa para aportar valor añadido a sus productos y consolidar una marca propia.La visita permitió también profundizar en las posibilidades del oleoturismo como actividad vinculada a la cultura del olivo, así como en un modelo empresarial que combina la tradición familiar, la diferenciación de la producción y el posicionamiento comercial de uno de los productos más representativos de la provincia de Córdoba.La jornada se enmarca en el Programa Líderes Rurales 2026, organizado por la UNAD Unión Europea y financiado por la Diputación de Córdoba, que facilita a sus participantes el acercamiento a experiencias empresariales y productivas de diferentes sectores económicos de la provincia. Su finalidad es favorecer el intercambio de conocimientos y prácticas relacionadas con el desarrollo territorial.Uno de los aspectos abordados durante la visita fue el proceso de selección y elaboración de los aceites de oliva virgen extra de Aceites Bellido, una firma vinculada a la tradición oleícola de Montilla que obtiene sus productos a partir de distintas variedades de aceituna, algunas de ellas recolectadas de manera temprana para preservar sus características."Son aceites que se valorizan por su intensidad olfativa y gustativa, por ser ricos en polifenoles, que confieren ese valor antioxidante tan beneficioso para la salud", destacó Gonzalo Bellido, quien recordó que "cada gota de nuestro aceite virgen extra conserva el aroma y la frescura del primer día de cosecha".En ese sentido, el representante de la empresa puso de relieve el trabajo previo de selección que se lleva a cabo en los olivares de Aceites Juan Colín, así como el cuidado que se presta a las labores de recolección, un procedimiento que, según señaló, "permite disfrutar de esta maravilla de la naturaleza"."El objetivo fundamental de nuestra empresa es la obtención de aceite de oliva virgen extra de alta calidad y su puesta en el mercado", afirmó Gonzalo Bellido, quien hizo hincapié en que "este control de la calidad se inicia en nuestros olivares, ya que nuestro aceite procede de aceitunas de cosecha propia, y continúa con una adecuada recolección y extracción en el molino".Esta apuesta por la calidad ha permitido a la firma montillana reunir más de sesenta premios nacionales e internacionales en los últimos años. Asimismo, sus aceites de oliva virgen extra se comercializan en diferentes puntos del territorio andaluz y nacional, además de llegar a mercados internacionales como Francia, Alemania, Holanda, Austria y Japón.Junto a los aspectos relacionados con la producción y la comercialización, los veinte participantes colombianos pudieron conocer el modelo de turismo experiencial que Aceites Bellido ha desarrollado en torno al Molino Juan Colín, una almazara centenaria enclavada en la Sierra de Montilla que combina su actividad oleícola con distintas propuestas destinadas a difundir la cultura del olivo.Entre las experiencias que ofrece este espacio se encuentran las visitas a las instalaciones para descubrir el proceso de elaboración del aceite de oliva virgen extra, los paseos entre olivares ecológicos y las catas sensoriales, que permiten a los visitantes familiarizarse con las características de los distintos aceites.El recorrido incluye también un museo dedicado al olivo y un Jardín de Olivos Centenarios, dos de los elementos que forman parte de la propuesta cultural y turística impulsada por la familia montillana. De esta manera, la actividad productiva de la almazara se complementa con iniciativas dirigidas a dar a conocer la tradición oleícola y sus vínculos con el territorio.Este modelo de acogida y divulgación cultural ha obtenido distintos reconocimientos. En 2025, el Molino Juan Colín recibió el primer premio al Mejor Patio Ornamentado en el Concurso Patios de Bodega, además de un reconocimiento de la Asociación Española de Municipios del Olivo por su labor de difusión cultural.La importancia que la empresa concede a esta vertiente turística y divulgativa quedó reflejada también en las palabras de Gonzalo Bellido durante la visita de la delegación colombiana. “No somos únicamente productores de aceite: somos narradores de una historia que empieza en cada rama del olivo y que queremos compartir con quienes nos visitan”, señaló el representante de la firma montillana.