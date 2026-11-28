

ILUSTRACIÓN: JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ GUERREROILUSTRACIÓN: ANDALUCÍA DIGITAL

Por mucho que nos sorprenda, la respuesta negativa a esta pregunta no es unánime ni siquiera entre los filósofos más importantes. Recuerdo que ya Platón, filósofo griego seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles, defiende en su obra, libro III y en el V, la posibilidad de engañar legítimamente a los ciudadanos por el bien de la comunidad.En el siglo XVIII, Goethe, en su poema «Mentira o engaño», opina que «es un mal menor o, quizás, necesario», y Maquiavelo admite que el gobernante «presuponga que todos los hombres son malos y que practicarán sus ideas perversas siempre que se presente la ocasión». Algunas de sus afirmaciones nos resultan demasiado actuales, como, por ejemplo, que «los medios que emplee quien gobierna serán siempre considerados honrosos y alabados por todos, porque el vulgo se deja siempre coger por las apariencias».A pesar de estas opiniones, estoy convencido de que no es ético engañar al pueblo, que es el poseedor del derecho de conocer la verdad, y pienso que proteger a las personas no es decidir por ellas. El paternalismo degenera en autoritarismo, un comportamiento opuesto a la dignidad y al derecho a participar en las decisiones que afectan a nuestras vidas.Quienes mienten por el bien común acaban siendo jueces parciales e injustos de sus propios errores y falsedades, interpretan las críticas como amenazas inaceptables y defienden que las verdades incómodas se pueden y se deben ocultar. Por eso, en una sociedad libre se necesitan instituciones que controlen y limiten los poderes, sobre todo a quienes están convencidos de que lo ejercen haciendo lo legal y lo correcto.En una democracia, los gobernantes han de explicar y defender con claridad sus verdades, incluso cuando hacerlo pueda perjudicar los intereses de su propio partido, porque su compromiso fundamental debe ser con los ciudadanos y con el interés general, no con la supervivencia de la organización a la que pertenecen.La democracia se basa en la verdad y en la transparencia, y los ciudadanos tenemos derecho a conocer la realidad que nos alegra y la que nos entristece. Ocultar informaciones, manipular los hechos o evitar reconocer una verdad incómoda dificulta e impide que los ciudadanos nos formemos una opinión libre y fundamentada.