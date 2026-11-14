De pura cepa: Antonio Mejías presenta mañana su nuevo disco en el Teatro Garnelo



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El cantaor montillano Antonio Mejías presentará mañana, a las 12:30 del mediodía, su nuevo disco,, en el Teatro Garnelo. El recital, organizado por el Ayuntamiento de Montilla con motivo del Día Internacional del Flamenco, tendrá entrada gratuita hasta completar el aforo y combinará una proyección sobre la creación del álbum con una actuación en el que el artista estará acompañado a la guitarra por Niño Seve.El espectáculo se celebrará en la víspera del Día Internacional del Flamenco, que se conmemora cada 16 de noviembre, y supondrá la presentación pública del tercer trabajo discográfico de Antonio Mejías, el primero que publica desde 2012. Producido por La Droguería Music, el álbum reúne ocho cantes y tiene como eje el flamenco clásico y tradicional, aunque también incorpora una canción popular y un tema situado entre la rumba y el pop.El nuevo disco recoge letras propias del cantaor, que ha querido plasmar en ellas sus experiencias personales y su relación con Montilla. En este sentido, Antonio Mejías explicó que “he querido hacer un disco muy mío, donde se reflejasen mis vivencias”. El título,, alude tanto a su localidad natal como al origen de sus composiciones, en un trabajo concebido como homenaje a su trayectoria artística y a su faceta como poeta.La cita en el Teatro Garnelo comenzará con una proyección que permitirá conocer cómo se ha gestado y grabado el álbum. El audiovisual incluirá testimonios del propio cantaor, imágenes de las sesiones de grabación e intervenciones de personas vinculadas al flamenco local. A continuación, Antonio Mejías interpretará una selección de los cantes del nuevo trabajo junto a Niño Seve, que también se ha encargado del acompañamiento principal de guitarra durante la grabación.La concejala de Cultura, Soledad Raya, destacó el respaldo del Ayuntamiento de Montilla al talento local y señaló que “no podíamos dejar de apoyar a este artista montillano en este día tan especial como es el Día Internacional del Flamenco”. La edil también agradeció la implicación de la Peña Flamenca El Lucero y el apoyo de la productora La Droguería Music al cantaor, así como su colaboración en la difusión de la creación artística montillana.Precisamente, la Peña Flamenca El Lucero acogerá hoy sábado 14 de noviembre, entre las 19:00 y las 21:00 horas, una firma de discos previa al concierto. Durante este encuentro, el público podrá adquirir, conversar con Antonio Mejías y conseguir un ejemplar firmado por el artista.Nacido en Montilla el 17 de abril de 1979, Antonio Mejías comenzó a cantar flamenco a los diez años en fiestas y verbenas de su localidad natal y de otros municipios de la comarca. A los 17 años inició su participación en concursos, en los que fue acumulando reconocimientos como el premio Jóvenes Flamencos, en Córdoba, el del Concurso Nacional Memorial Camarón de la Isla, celebrado en San Fernando (Cádiz), y el del Concurso Nacional Noches de Bajoguía, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).A lo largo de su trayectoria ha compartido cartel con figuras del cante como Chano Lobato, José Mercé y Fosforito, además de actuar en países como Suiza, Italia y Vietnam. En agosto de 2001 participó en la Semana del Flamenco organizada en Santander por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.En 2006 comenzó la grabación de su primer disco, Amores Ocultos, que salió a la venta en 2007. En aquel trabajo puso voz a poemas del escritor de Valdepeñas Paco Romero, acompañado a la guitarra por Antonio Carrión y Pedro Sierra. El álbum ofrecía un recorrido por distintos estilos flamencos, entre ellos tangos, bulerías, alegrías, mineras y fandangos.Entre los reconocimientos del cantaor figura el primer premio obtenido en 2010 en el XIX Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba. También consiguió el primer premio por siguiriyas y el primer premio por cartageneras en las ediciones de 2005 y 2006 del Festival Internacional del Cante de Las Minas, que se celebra en la localidad murciana de La Unión.Antonio Mejías, afiliado a la ONCE y vendedor durante años en las calles Concepción y Conde de Gondomar de Córdoba, ha desarrollado igualmente composiciones relacionadas con esta organización. En 2023 presentó en la Cata Flamenca de Montilla, una obra dedicada, según expresó el propio artista, “en homenaje a todos los vendedores de la ONCE, de ayer y de hoy”. El cantaor recibió asimismo el, celebrada en Granada en 2022.