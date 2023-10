El montillano Antonio Mejías compone ‘El Pregón de los Iguales’ en homenaje a los vendedores de la ONCE

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El cantaor montillano Antonio Mejías, afiliado a la ONCE y vendedor en las calles Concepción y Conde de Gondomar de la capital cordobesa desde hace cinco años, ha compuesto"en homenaje a todos los vendedores de la ONCE, de ayer y de hoy". El artista, que fue Premio de la última Bienal Flamenca de la ONCE de Andalucía , celebrada en Granada en 2022, presentó esta nueva composición en la pasada edición de la Cata Flamenca de Montilla y ha cosechado el elogio de sus compañeros del mundo flamenco y de la propia ONCE.Antes de cantarlo en público por primera vez, Mejías entregó su obra al maestro, de quien es ahijado artístico, para su visto bueno y recibió también su respaldo por su originalidad. “Sentía que era una obligación enviárselo a Antonio Fernández Díaz para que lo conociera y me dio la enhorabuena porque no se parece a nada de lo que ha visto hasta ahora”, explica.Después de 26 años sobre los escenarios, Antonio Mejías quería sacar algo suyo propio. “Estaba en deuda conmigo y he saldado esa deuda –afirma–. Creo que es una manera muy bonita de hacer un homenaje a todos mis compañeros que, a lo largo de la historia de la ONCE, han estado, primero vendiendo los iguales, y ahora los cupones". En ese sentido, el cantaor montillano defendió la necesidad de rendir tributo "a todos los compañeros ciegos que han estado en las calles con el primer rayo de luz, como empieza la letra, y me siento muy orgulloso por ello”.Nacido en Montilla el 17 de abril de 1979, Antonio Mejías dio sus primeros pasos en el mundo del flamenco con tan solo diez años, cantando en fiestas y verbenas de su localidad natal y de algunos pueblos de la comarca. Al cumplir los 17 años, se inició en la difícil trayectoria de los concursos flamencos, acaparando numerosos premios, como el de "Jóvenes Flamencos" en Córdoba; el del Concurso Nacional "Memorial Camarón de la Isla", en San Fernando (Cádiz); o el del Concurso Nacional "Noches de Bajoguía", en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).El artista montillano ha compartido cartel con máximas figuras del cante como Chano Lobato, José Mercé o Fosforito y ha actuado en países como Suiza, Italia o Vietnam. En agosto de 2001, Antonio Mejías participó en la Semana del Flamenco promovida en Santander por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), una institución fundada en 1932 y que, en la actualidad, constituye una de las universidades de verano más destacadas de toda Europa.En el año 2006 inició la grabación de su primer disco,, en el que el artista montillano versiona los poemas del escritor valdepeñero Paco Romero, acompañado a la guitarra por Antonio Carrión y por Pedro Sierra. El disco, que salió a la venta en 2007, ofrece un recorrido por la diversidad de estilos del flamenco, destacando los tangos, las bulerías, las alegrías, las mineras o los fandangos.Pese a su juventud, el artista montillano atesora una gran cantidad de reconocimientos, entre los que destaca el primer premio conseguido en 2010 en el XIX Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba. A su vez, Mejías cuenta en su currículum con otros importantes galardones como el Primer Premio por Siguiriyas y el Primer Premio por Cartageneras que consiguió en 2005 y en 2006 en el Festival Internacional del Cante de Las Minas que, desde 1961, se viene celebrando en la localidad murciana de La Unión.