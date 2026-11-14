Remonta recibe el Premio Juventud de la Diputación de Córdoba



FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Asociación Juvenil Remonta de Montilla ha sido distinguida con el Premio Juventud Diputación de Córdoba 2026 en la categoría de Compromiso social, voluntariado y asociacionismo. El reconocimiento se entregó ayer por la tarde durante la Gala Provincial de la Juventud, un encuentro en el que la institución provincial premió la trayectoria de jóvenes, asociaciones y entidades que contribuyen al desarrollo económico, social, cultural y deportivo de la provincia.El galardón concedido a la asociación montillana reconoce el trabajo que desarrolla para promover la inclusión y la participación efectiva de jóvenes con menos oportunidades. Su proyecto propone un itinerario participativo que permite a la juventud compartir experiencias y perspectivas, al tiempo que fomenta el voluntariado como herramienta de participación social, aprendizaje y transformación comunitaria.El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, fue el encargado de entregar los reconocimientos durante una ceremonia que reunió a numerosos representantes institucionales y que contó con la periodista de moda e influencer María Jiménez como maestra de ceremonias. A su vez, el colectivo montillano estuvo acompañado por el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, y por el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, junto a Auxiliadora Moreno, delegada de Igualdad, Cooperación, Consumo y Participación Ciudadana de la Diputación.Durante su intervención, Fuentes felicitó a las personas y entidades homenajeadas y destacó que estos premios “nos permiten poner rostro a una realidad que a veces no se cuenta lo suficiente; tenemos una juventud extraordinaria, una generación que estudia, investiga, emprende, crea empresas, impulsa proyectos culturales y se implica en mejorar la vida de los demás”.El máximo responsable de la institución provincial incidió también en la importancia de generar oportunidades para que las nuevas generaciones puedan desarrollar sus proyectos personales y profesionales sin abandonar su tierra. En este sentido, defendió que “Córdoba sea el futuro de los jóvenes. No podemos resignarnos a que tengan que marcharse para encontrar las oportunidades que no encuentran aquí”.Junto al reconocimiento concedido a la Asociación Juvenil Remonta, la gala distinguió otras iniciativas vinculadas con la igualdad, la inclusión, la cultura, la investigación, el emprendimiento, la educación y el deporte. En la categoría de Igualdad, Diversidad sexual y de género, el premio recayó en Ana Villa Zamorano por la dirección y el guion del documental «Que arda la calle», una iniciativa de la Asociación Cine Cercano que recupera la memoria del movimiento de mujeres de Córdoba entre las décadas de 1970 y 1990, a través de quienes participaron directamente en el movimiento feminista de la provincia.En el ámbito de la Inclusión de personas con capacidades diferentes, la Diputación reconoció a la Asociación de Personas con Discapacidad La Decisión por su programa «Intégrate Conmigo: Un programa lleno de valores». Esta iniciativa relaciona la inclusión de las personas con discapacidad con la convivencia, la educación en valores y el compromiso de la juventud.Por su parte, el premio al Mejor Expediente Académico de la Prueba de Acceso a la Universidad fue concedido a Irene Pozo Velasco, alumna del Instituto de Educación Secundaria Padre Ruiz de Hinojosa del Duque, que durante el curso 2025-2026 obtuvo una calificación de 13,975 puntos en las pruebas de acceso a la universidad.En la categoría de Cultura, el reconocimiento correspondió a la Asociación Cine y Entornos Rurales Mencitopía, que desarrolla una iniciativa cultural en la que los jóvenes participan no solo como espectadores, sino también como creadores y protagonistas. El proyecto combina formación, perspectiva de igualdad, concursos, participación juvenil, rodajes y exhibiciones, con una propuesta cultural concebida para mantener su continuidad.El Premio Juventud Diputación de Córdoba en la modalidad de Emprendimiento distinguió a Tarara Media, una productora audiovisual con sede en Lucena que ha convertido su origen rural en un elemento de identidad empresarial. Bajo el concepto de «Mirada Rural», la compañía desarrolla documentales, proyectos de comunicación de marca y trabajos publicitarios para diferentes puntos de España, combinando pensamiento estratégico, capacidad técnica y una visión contemporánea del entorno rural.En Ciencia y Tecnología, el galardón fue para Carmen María Ayala Roldán, graduada en Bioquímica por la Universidad de Córdoba, con un máster universitario en Biotecnología y un doctorado en Biociencias y Ciencias Agroalimentarias. Su trayectoria investigadora incluye distintas becas y colaboraciones con entidades como el Ministerio de Educación, Salud y la Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer.Su actividad científica se centra en la lucha contra el cáncer de pulmón y en la identificación de nuevos biomarcadores que permitan mejorar el diagnóstico y el pronóstico precoz de esta enfermedad mediante técnicas mínimamente invasivas. Junto a su labor investigadora, la Diputación destacó su implicación en la transferencia de conocimiento, la docencia y el fomento de las vocaciones científicas entre los jóvenes, especialmente entre las mujeres.En el apartado de Deporte Joven, el reconocimiento recayó en la ajedrecista Laura Herrero Roldán, que comenzó a competir con solo seis años y que cuenta con numerosos títulos oficiales. Entre sus resultados figuran el Campeonato Provincial absoluto femenino, el Campeonato Andaluz absoluto femenino y la tercera posición en el Campeonato de España sub-16 femenino.Por último, el Premio Honorífico Programa de Juventud fue concedido al Área de Juventud del Ayuntamiento de Obejo por su programa «Ser Joven en Obejo», con el que completó la relación de personas y entidades distinguidas en esta edición de los galardones provinciales.Durante la ceremonia, Salvador Fuentes insistió en que “contamos con una juventud ejemplar, con talento, constancia y capacidad para transformar nuestra sociedad”, al tiempo que subrayó “la necesidad de que las administraciones públicas acompañen ese esfuerzo con políticas que favorezcan la igualdad de oportunidades”.El presidente provincial reafirmó, asimismo, el compromiso de la Diputación con las políticas públicas destinadas a la población joven, una línea de actuación respaldada por los presupuestos de la institución. En particular, puso el acento en los municipios de menor tamaño, donde consideró fundamental garantizar el acceso a recursos, formación y oportunidades.En la clausura de su intervención, Fuentes reiteró que la Diputación “continuará trabajando en colaboración con los ayuntamientos, la Junta de Andalucía, las universidades, las empresas y el tejido asociativo para impulsar políticas que permitan a los jóvenes desarrollar sus proyectos personales y profesionales en la provincia”.La gala sirvió también para presentar el Calendario del Centro de Información Juvenil 2027, una iniciativa coordinada por la artista Almudena Castillejo que pretende dar visibilidad a los jóvenes creadores participantes. En esta edición, la publicación estará dedicada a la moda como temática transversal, mediante la colaboración entre diseñadores de moda y artistas encargados de ilustrar cada uno de los meses.La delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la Diputación de Córdoba, Sara Alguacil, destacó la relación entre ambas disciplinas artísticas, “consiguiendo una comunión perfecta entre el diseñador de moda y el artista que ilustra cada mes”.En cuanto a los artistas participantes, el diseño de la portada correspondió a Diego Cacamut, mientras que las ilustraciones de los seis primeros meses fueron realizadas por Sara Herzog, encargada de enero; Julio Muñoz, de febrero; Violeta Cejas, de marzo; Clara Gómez Campos, de abril; Almudena Castillejo, de mayo; y Mónica Rosa Hernández, de junio.La relación de ilustradores se completó con Laura Z. Velasco, responsable de julio; Kira Noland, de agosto; Adriana Valenzuela, de septiembre; Pilar Díaz, de octubre; Ángela Ivernon, de noviembre; y Carolina Valenzuela, que realizó la ilustración correspondiente al mes de diciembre.