4.º de ESO en Canadá: cómo comparar precios, colegios y alojamiento

Escolarización Curso, distrito o colegio, matrícula y posibles tasas de solicitud, materiales o actividades.

Alojamiento Modalidad, fechas cubiertas, habitación, comidas y coste de noches adicionales o necesidades alimentarias específicas.

Viaje Vuelos, equipaje y condiciones de cambio; distinguir entre reservar el billete e incluir su coste.

Traslados y transporte Recogida y regreso al aeropuerto, trayecto habitual al colegio y quién paga el abono o transporte necesario.

Seguro Póliza, periodo de cobertura, exclusiones y gastos que tendría que adelantar o asumir la familia.

Gestiones y seguimiento Qué trámites y tasas se incluyen, qué atención se presta en destino y qué servicios se cobran aparte.

Gastos personales Qué queda fuera del programa: teléfono, ocio, excursiones opcionales o equipamiento, según el caso.