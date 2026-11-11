Los contratos indefinidos caen un 11,92% en Montilla mientras aumentan los temporales

Montilla registró 673 contratos de trabajo en octubre, 25 menos que en septiembre, lo que supone un descenso mensual del 3,58 por ciento, según los datos del Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). La reducción se concentró en la contratación indefinida, que pasó de 260 a 229 operaciones, mientras que los contratos temporales aumentaron de 438 a 444. Por sexos, la contratación femenina descendió y la masculina experimentó un ligero incremento.Los 229 contratos indefinidos formalizados en octubre representaron el 34,03 por ciento del total, frente al 37,25 por ciento de septiembre. Esta modalidad retrocedió en 31 contratos, un 11,92 por ciento. Por su parte, los 444 temporales supusieron el 65,97 por ciento de las contrataciones del último mes, tras aumentar en seis respecto al anterior, un 1,37 por ciento.La evolución mensual fue diferente entre hombres y mujeres. Los hombres suscribieron 379 contratos, seis más que en septiembre, con un incremento del 1,61 por ciento. Las mujeres formalizaron 294, frente a los 325 del mes anterior, lo que representa una disminución de 31 contratos y del 9,54 por ciento. En conjunto, los hombres concentraron el 56,32 por ciento de las contrataciones de octubre y las mujeres, el 43,68 por ciento.Entre los hombres se registraron 133 contratos indefinidos y 246 temporales, equivalentes al 35,09 y al 64,91 por ciento de la contratación masculina, respectivamente. En comparación con septiembre, los indefinidos se redujeron en 14 y los temporales aumentaron en 20. Sobre el conjunto de los 673 contratos del municipio, ambas modalidades representaron el 19,76 y el 36,55 por ciento.En el caso de las mujeres, octubre dejó 96 contratos indefinidos y 198 temporales, el 32,65 y el 67,35 por ciento de la contratación femenina. Las dos modalidades descendieron respecto a septiembre: los indefinidos disminuyeron en 17 y los temporales, en 14. Su peso sobre el total municipal fue del 14,26 y del 29,42 por ciento, respectivamente.Por sectores, los servicios reunieron el mayor número de contratos, con 258, el 38,34 por ciento del total. Les siguieron la agricultura, con 236 y el 35,07 por ciento; la industria, con 125 y el 18,57 por ciento; y la construcción, con 54 y el 8,02 por ciento. Frente a septiembre, la agricultura sumó doce contratos, mientras que los servicios perdieron catorce; la construcción, dieciséis; y la industria, siete.En los servicios se formalizaron 109 contratos indefinidos y 149 temporales, que equivalieron al 16,20 y al 22,14 por ciento de toda la contratación local. En septiembre habían sido 124 y 148, respectivamente. La agricultura contabilizó 55 indefinidos y 181 temporales, el 8,17 y el 26,89 por ciento del total municipal: los primeros descendieron en 26 y los segundos aumentaron en 38.La industria registró 46 contratos indefinidos, trece más que en septiembre, y 79 temporales, veinte menos. Estas cifras representaron el 6,84 y el 11,74 por ciento del conjunto de contratos de Montilla. En la construcción se firmaron 19 indefinidos y 35 temporales, el 2,82 y el 5,20 por ciento del total, tras reducirse en tres y trece, respectivamente.La comparación interanual ofrece un aumento de la contratación. Los 673 contratos de octubre superaron en 39 los 634 registrados en el mismo mes de 2025, una subida del 6,15 por ciento. El incremento se concentró en los indefinidos, que pasaron de 194 a 229, con 35 más y un avance del 18,04 por ciento. Los temporales aumentaron de 440 a 444, cuatro más y un 0,91 por ciento. El peso de la contratación indefinida pasó así del 30,60 al 34,03 por ciento en un año.También crecieron las contrataciones de ambos sexos respecto a octubre de 2025. Entre los hombres pasaron de 369 a 379, un 2,71 por ciento más, mientras que entre las mujeres aumentaron de 265 a 294, un 10,94 por ciento. Por sectores, la industria registró el mayor incremento absoluto interanual, al pasar de 83 a 125 contratos. La agricultura aumentó de 220 a 236, mientras que los servicios descendieron de 273 a 258 y la construcción, de 58 a 54.Durante los últimos doce meses, entre noviembre de 2025 y octubre de 2026, Montilla acumuló 8.284 contratos, de los que 2.690 fueron indefinidos y 5.594 temporales. La serie comenzó con 839 contratos en noviembre y 676 en diciembre. En enero se contabilizaron 680 y en febrero, 568, la cifra más baja del periodo.La contratación subió a 760 operaciones en marzo, descendió a 606 en abril y se situó en 627 en mayo. Junio cerró con 590 contratos y julio, con 661. Agosto alcanzó el máximo de estos doce meses, con 906 contrataciones, antes de los descensos de septiembre, con 698, y octubre, con 673. Los contratos temporales superaron a los indefinidos en todos los meses del periodo.En el ámbito provincial, los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno de España situaron a los servicios como el sector con más personas desempleadas, con 30.382. A continuación figuraron las personas sin empleo anterior, con 5.279; la industria, con 3.893; la construcción, con 3.235; y la agricultura, con 2.831.Respecto a septiembre, el paro provincial descendió especialmente en los servicios, con 265 personas desempleadas menos, y en la industria, con 139 menos. También bajó en la construcción, en 104 personas, y en la agricultura, en 80. Entre quienes no tenían un empleo anterior aumentó en cinco personas.El secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras de Córdoba, Raúl Tirado, llamó la atención sobre el estancamiento de la contratación provincial. “Aunque se han registrado 1.839 contratos más que en el mes anterior, en el cómputo anual solo se han hecho cuatro contratos más que hace un año. Esto nos indica que hay una alta rotación en la contratación y que la temporalidad está creciendo. De hecho, en lo que llevamos de año, el 63,85 por ciento de los contratos registrados han sido temporales cuando a primeros de año suponían el 59,62 por ciento”, apuntó.Tirado remarcó que “este aumento de la temporalidad implica una precarización del empleo y, con ello, peores salarios, menos capacidad de inversión, compra y ahorro por parte de las personas trabajadoras y, lo peor de todo, un empobrecimiento de los trabajadores y trabajadoras, que cada vez tienen más dificultades para llegar a fin de mes”.El responsable sindical reclamó una apuesta por sectores con mayor estabilidad y calidad de empleo. “Somos conscientes de la importancia del campo o del sector turístico en la provincia, pero también de que son sectores volátiles, que dependen del resultado de campañas muy marcadas por factores externos e incontrolables como el clima. No es de extrañar que las personas trabajadoras busquen su futuro en otros sectores, y si no lo encuentran en la provincia, que se marchen a otras para encontrar las oportunidades laborales que aquí no encuentran”, recalcó.Tirado añadió que “es injusto que personas que quieren construir su vida en Córdoba se tengan que marchar porque quienes tienen que impulsar el desarrollo de la provincia a través de sus políticas e inversiones no están adoptando las medidas necesarias. El abandono de las inversiones en infraestructuras en la provincia es patente, y mientras no tengamos potencia eléctrica, el mantenimiento de las infraestructuras de transporte sea deficiente y no se apoye la reindustrialización de la provincia, difícilmente vamos a poder ofrecer a las trabajadoras y trabajadores las oportunidades que merecen”.Por su parte, el presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios de Córdoba, Antonio Rafael López, señaló que “es muy positiva” la bajada del desempleo industrial registrada en octubre. “Ese es el camino que creemos que es el más adecuado para generar puestos de trabajo de calidad en nuestra tierra, que, lamentablemente, suele caracterizarse por unas contrataciones marcadas por la temporalidad y la precariedad”.López destacó que “proyectos como el de la Base Logística del Ejército de Tierra pueden ayudar a conseguir este objetivo, pero no puede ser el único recurso a la hora de mejorar la situación de nuestro mercado laboral”. El dirigente sindical situó la temporalidad provincial de octubre en el 62 por ciento y defendió una mayor apuesta por la industria, la innovación y el empleo público, con especial atención a la sanidad, la educación y la dependencia.