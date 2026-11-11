Por Andalucía llevará al Parlamento las mejoras pendientes del colegio San Francisco Solano

El Grupo Parlamentario de Por Andalucía llevará a la Cámara autonómica las reivindicaciones de la comunidad educativa del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) San Francisco Solano de Montilla mediante una Proposición No de Ley (PNL) que reclamará a la Junta la sustitución de las ventanas, la construcción de una pista cubierta y mejoras en las instalaciones eléctricas y los aseos. La iniciativa, que se presentará en los próximos días, recoge distintas actuaciones solicitadas desde hace años por las familias y el profesorado del centro.El colegio, que abrió sus puertas en el curso 1989-1990 en la calle Amador de los Ríos, necesita renovar parte de sus infraestructuras, según expusieron ayer los representantes de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) Fuente Álamo y de Por Andalucía. Entre las principales preocupaciones de las familias figura el estado de las ventanas de hierro que, según el colectivo, han ocasionado heridas a varios escolares.La presidenta de la AMPA Fuente Álamo, Inmaculada Cerezo, explicó que otra de las peticiones es la construcción de un pabellón o pista cubierta que permita impartir Educación Física cuando las condiciones meteorológicas impidan utilizar los espacios exteriores. Cerezo señaló que “cuando llegan los días de lluvia los niños se quedan sin hacer educación física porque no hay otro sitio donde ellos puedan moverse”.A estas necesidades se suman la renovación de la instalación eléctrica y las deficiencias de los aseos y las tuberías. La presidenta de la AMPA recordó que las familias han dirigido escritos y han mantenido conversaciones con el Ayuntamiento de Montilla para intentar resolver estos problemas, aunque la asociación carece de recursos económicos para afrontar obras de esa envergadura. También subrayó que “los profesores también apoyan las demandas porque a ellos también les interesan estos cambios”.La parlamentaria montillana Rosa María Rodríguez explicó que el grupo Por Andalucía registrará la iniciativa en la Cámara autonómica para reclamar que el Gobierno andaluz afronte las actuaciones. Rodríguez señaló que “lo que pedimos básicamente al Gobierno de Moreno Bonilla es que asuma sus responsabilidades y sus competencias”, al considerar que estas obras superan las tareas ordinarias de mantenimiento de los colegios que presta el Consistorio a lo largo del año.La parlamentaria hizo especial hincapié en la seguridad y la accesibilidad de las instalaciones. En relación con los servicios del centro, advirtió que “tienen unos aseos que no cumplen con la normativa de accesibilidad. Por lo tanto, los niños y niñas que puedan tener movilidad reducida tampoco pueden acceder a esos aseos”. También aludió a la necesidad de revisar y reformar la instalación eléctrica.Rodríguez recordó que, durante una visita realizada en 2024, el entonces delegado territorial de Educación se comprometió a sustituir las ventanas del CEIP San Francisco Solano y a construir instalaciones deportivas cubiertas tanto en este colegio como en el CEIP San José. Pero, según denunció ayer la parlamentaria montillana, "ninguno de esos compromisos se ha materializado". Por ello, la PNL que presentará Por Andalucía reclamará, además, la inclusión de una partida específica en los presupuestos autonómicos para financiar las actuaciones pendientes en el centro montillano.Por su parte, Francisco Javier Córdoba, concejal y candidato de Izquierda Unida a la Alcaldía de Montilla, explicó que su formación ha ejercido de enlace entre la AMPA y el Grupo Parlamentario de Por Andalucía para trasladar estas demandas a la Cámara andaluza. Recordó que el Grupo Municipal de Izquierda Unida presentó en 2024 una moción en la que solicitaba el pintado del edificio, la construcción de un nuevo pabellón y la búsqueda de subvenciones para renovar las ventanas.Francisco Javier Córdoba indicó igualmente que el Ayuntamiento ya ha solicitado ayudas para estas intervenciones, aunque aseguró que "todavía se desconoce si serán concedidas". Asimismo, el candidato a la Alcaldía de Montilla por IU reiteró que "el compromiso trasladado por el equipo de gobierno al centro es que se va a acometer el pintado de sus instalaciones de cara al próximo curso escolar".