Jesús Alguacil gana en Fuente Obejuna tras ser segundo en los diez kilómetros de Castro del Río



FOTOGRAFÍA: CLUB TROTASIERRA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: CLUB TROTASIERRA

Los atletas montillanos consiguieron siete puestos de podio por categorías en las dos pruebas del Circuito Provincial de Carreras Populares de la Diputación de Córdoba celebradas el pasado domingo 8 de noviembre en Castro del Río y Fuente Obejuna. La segunda edición de la Carrera Popular Villa Cervantina dejó una medalla de oro y tres de bronce entre los representantes locales, mientras que el segundo Cross de Mellaria se saldó con dos oros y una plata. La jornada tuvo como uno de sus grandes protagonistas a Jesús Alguacil Barba, que fue segundo en los diez kilómetros de Castro del Río antes de desplazarse hasta Fuente Obejuna, donde consiguió la victoria absoluta.La competición celebrada en Castro del Río reunió a numerosos corredores en una prueba organizada por el Ayuntamiento de la localidad, a través de su Área de Deportes. Entre los representantes montillanos destacó David Castillo, que consiguió la medalla de oro en la categoría sub-10 masculina. También subió al podio Martín Espejo, que alcanzó la tercera posición en la categoría sub-12 masculina y se adjudicó una medalla de bronce.Por otro lado, la participación montillana dejó otros dos terceros puestos en las categorías de veteranos. Rafa Sánchez consiguió la medalla de bronce en máster D masculino, mientras que Ana Herrador obtuvo idéntico resultado en máster E femenino. A estas actuaciones se sumaron las de Anabel Adamuz, que finalizó cuarta en máster A femenino, y Agustín García, que ocupó la séptima posición en máster A masculino.De este modo, los seis deportistas montillanos que participaron en las distintas categorías de la Carrera Popular Villa Cervantina consiguieron un balance de cuatro medallas: una de oro, obtenida por David Castillo, y tres de bronce, que correspondieron a Martín Espejo, Rafa Sánchez y Ana Herrador. Además, Anabel Adamuz se quedó a las puertas del podio con su cuarta posición.Sin embargo, uno de los resultados más destacados de la competición castreña llegó en la prueba reina masculina, donde Jesús Alguacil Barba, del Club Trotasierra de Hornachuelos, consiguió la segunda posición absoluta. El atleta montillano completó los diez kilómetros del recorrido en 31 minutos y 37 segundos, a solo 19 segundos del vencedor, David Palacios Martín, del Club Albacete, que cruzó la línea de meta con un registro de 31 minutos y 18 segundos.El tercer escalón del podio correspondió a Diego Tirado Palacios, también del Trotasierra, que terminó en 31 minutos y 43 segundos, apenas seis segundos después de Alguacil. La cuarta posición fue para Diego de la Fuente Ibáñez, del Atletismo Surco Lucena, que detuvo el cronómetro en 32 minutos, mientras que Pablo Cánovas Martínez, del Club Atletismo Badajoz, concluyó quinto con 33 minutos y 16 segundos. Juan Muñoz García ocupó la sexta plaza con un tiempo de 33 minutos y 23 segundos.En cuanto a la clasificación femenina, Yolanda López Becerra, del Club Trotasierra de Hornachuelos, se adjudicó la victoria al completar los diez kilómetros en 38 minutos y 58 segundos. Fue la única participante que consiguió bajar de los 40 minutos y aventajó en un minuto y 53 segundos a su compañera Lisa Esquivel Blanco, segunda con 40 minutos y 51 segundos. El podio lo completó Inmaculada Rivera González, del Club Deportivo Indea, con 42 minutos y 15 segundos, mientras que Sigrid Averland y Josefina Rodríguez López ocuparon la cuarta y la quinta posición, respectivamente.La jornada deportiva continuó en Fuente Obejuna, donde se disputó la segunda edición del Cross de Mellaria, otra de las competiciones incluidas en el calendario provincial. Hasta esta localidad de la comarca del Guadiato se desplazó Jesús Alguacil Barba después de su participación en Castro del Río. Lejos de acusar el esfuerzo realizado durante los diez kilómetros anteriores, el corredor montillano volvió a situarse entre los mejores y consiguió una contundente victoria en la clasificación absoluta masculina.En esta ocasión, Alguacil completó los seis kilómetros del circuito en 20 minutos y 6 segundos, un registro que le permitió aventajar en 36 segundos a Pedro José González Soriano, también del Trotasierra, que finalizó segundo con 20 minutos y 42 segundos. La tercera posición correspondió a Buchraya Nay Bachir, de Los Califas-Universidad de Córdoba, que terminó en 21 minutos y 41 segundos. Por su parte, Carlos Sanz, que compitió como independiente, fue cuarto con un tiempo de 22 minutos.La victoria absoluta permitió a Jesús Alguacil Barba conquistar también la medalla de oro en la categoría sénior masculina. El deportista montillano cerró así una jornada especialmente intensa, con dos carreras disputadas en localidades diferentes y sendos puestos de podio, uno de ellos en lo más alto de la clasificación.Además, la participación montillana en Fuente Obejuna dejó otros resultados destacados entre los representantes del Atlético Gran Capitán. Pablo García Marqués consiguió la medalla de oro en la categoría sub-20/23 masculina, en la que se proclamó vencedor después de finalizar en la trigésima primera posición de la clasificación general. Su actuación permitió sumar el segundo triunfo por categorías de los corredores montillanos en el Cross de Mellaria.Por su parte, Javier Mesa Herrador, también del Atlético Gran Capitán, obtuvo la medalla de plata en la categoría máster D masculina, al terminar segundo entre los participantes de su grupo de edad y undécimo en la clasificación absoluta. En esa misma categoría compitió su compañero José Antonio Marqués Vilaplana, que alcanzó la séptima posición y concluyó vigésimo sexto de la general.Estos resultados permitieron a los atletas montillanos cerrar el Cross de Mellaria con un balance de dos medallas de oro, una de plata y ningún bronce. Los títulos correspondieron a Jesús Alguacil Barba, en sénior masculino, y Pablo García Marqués, en sub-20/23 masculino, mientras que Javier Mesa Herrador consiguió la plata en máster D masculino.La competición de Fuente Obejuna también tuvo como protagonista a María Moyano del Moral, del Club Trotasierra de Hornachuelos, que se adjudicó la victoria en la clasificación absoluta femenina. La corredora completó los 4.500 metros del recorrido en 17 minutos y 51 segundos, por delante de Ana Alguacil Navarro, de Los Califas-Universidad de Córdoba, que terminó segunda con 19 minutos y 57 segundos. Catalina Dueñas Fernández ocupó la tercera posición con 20 minutos y 7 segundos, mientras que Estrella María Pulido fue cuarta con un registro de 21 minutos y 5 segundos.Con estos resultados, la representación montillana sumó siete puestos de podio por categorías entre Castro del Río y Fuente Obejuna, repartidos en tres medallas de oro, una de plata y tres de bronce. A este balance se añadió la segunda posición absoluta de Jesús Alguacil Barba en la Carrera Popular Villa Cervantina, que completó su participación dominical con una victoria en el Cross de Mellaria.El Circuito Provincial de Carreras Populares de la Diputación de Córdoba continuará el próximo fin de semana con otras tres competiciones. El sábado se celebrará la decimoséptima Carrera Popular de Torrecampo, mientras que el domingo tendrán lugar el décimo Lechón Cross de Cardeña y la Running Series Aje Córdoba.