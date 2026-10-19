El Renegado: el último libro del actor y director montillano Rafael Contreras Raya

El actor, director y dramaturgo montillano Rafael Contreras Raya será recordado mañana martes en un acto que servirá también para presentar, su último libro, escrito junto a Ramón Moreno a partir de un artículo de Miguel de Lucas. La cita tendrá lugar a las 18:30 horas en la Sala SGAE Centre Cultural de Valencia.El encuentro combinará el recuerdo de la figura de Rafael Contreras, un creador estrechamente vinculado al teatro, la interpretación, el doblaje y la escritura quea los 72 años de edad en su domicilio de la pedanía valenciana de Benimámet, después de una extensa carrera artística desarrollada fundamentalmente en la Comunitat Valenciana.Nacido en Montilla en noviembre de 1952, Contreras se licenció en 1976 en la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia y comenzó a trabajar profesionalmente al año siguiente. Una década más tarde se incorporó a los estudios Tabalet, pioneros en las sesiones de doblaje en valenciano, donde llegó a desempeñar el puesto de director artístico.El doblaje constituyó una de las facetas más reconocibles de su carrera. Rafael Contreras fue la voz habitual de Woody Allen en valenciano y participó en el doblaje de películas como. También puso voz a intérpretes como Mickey Rooney y Jerry Lewis y trabajó en producciones comoSu actividad profesional, sin embargo, se extendió mucho más allá de los estudios de doblaje. Contreras mantuvo una intensa vinculación con el teatro y colaboró con varios grupos de Montilla. A lo largo de su trayectoria interpretó textos de autores como Bertolt Brecht, Dario Fo, William Shakespeare y Anton Chéjov, participando en montajes comoTambién desarrolló trabajos para el cine y la televisión. En la gran pantalla participó en producciones como, de Carlos Pérez Ferre, y, de Antoni P. Canet, mientras que en televisión formó parte de series emitidas por Televisión Española y Radiotelevisión Valenciana, entre ellasLa escritura ocupó igualmente un espacio destacado en su trayectoria creativa. Entre sus trabajos figuran, escrita junto a Ramón Moreno, y sus adaptaciones teatrales de, de Robert Louis Stevenson, publicadas tanto en castellano como en valenciano. En sus últimos años continuó escribiendo piezas breves comoLa carrera del actor y director montillano estuvo acompañada también por distintos reconocimientos profesionales. En 2001 recibió el Premio Tirant al Mejor Actor de Doblaje y, en 2012, fue distinguido con el Premio Narciso que concede la Asociación de Actores y Actrices Profesionales Valencianos, organización de la que fue miembro activo durante años.El acto previsto para mañana martes 20 de octubre, a partir de las 18:30 de la tarde en la Sala SGAE Centre Cultural, permitirá así reunir las dos dimensiones anunciadas en la convocatoria: el recuerdo de Rafael Contreras y la presentación de su último libro,, dentro de una trayectoria marcada por varias décadas de dedicación al teatro, el doblaje, la interpretación audiovisual y la escritura.