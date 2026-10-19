Valioso punto en la adversidad

Montilla C.F. 1 -– 1 Arcos C.F.

Montilla Club de Fútbol: Rafa Martínez, Fraile (Pedro Zurera, min. 73), Alfonso Carraña, Fran González, Antonio Pino, Rafa Alcaide, David Agudo (Amara, min. 61), Iván Sánchez (Antonio, min. 83), Alvarito (Tena, min. 61), Yeye (Yiyo, min. 73) y Fran Cano (Abraham Nelson, min. 36).

Rafa Martínez, Fraile (Pedro Zurera, min. 73), Alfonso Carraña, Fran González, Antonio Pino, Rafa Alcaide, David Agudo (Amara, min. 61), Iván Sánchez (Antonio, min. 83), Alvarito (Tena, min. 61), Yeye (Yiyo, min. 73) y Fran Cano (Abraham Nelson, min. 36).

Arcos Club de Fútbol: Michael, Juan Antonio, Pedro, Luisma, Juanca (Porrúa, min. 76), Adri Valiente (Soto, min. 83), Hugo Gil (Ángel, min. 46), Pichi, Marcos (Paco, min. 59), Curro y Antonio Juan (Raúl, min. 59).

Michael, Juan Antonio, Pedro, Luisma, Juanca (Porrúa, min. 76), Adri Valiente (Soto, min. 83), Hugo Gil (Ángel, min. 46), Pichi, Marcos (Paco, min. 59), Curro y Antonio Juan (Raúl, min. 59).

Goles: 0–1 Pichi, de penalti (min. 30); 1–1 David Agudo (min. 37).

Pichi, de penalti (min. 30); David Agudo (min. 37).

Árbitro: Vidal García Trigo (Málaga). Amonestó por los locales a Alfonso Carraña, Pedro Zurera, y por los visitantes a Soto. Expulsó por los locales a Carraña (roja directa, min. 28).

Vidal García Trigo (Málaga). Amonestó por los locales a Alfonso Carraña, Pedro Zurera, y por los visitantes a Soto. Expulsó por los locales a Carraña (roja directa, min. 28).

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada del Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Miguel Navarro Polonio, ante unos 300 espectadores, aproximadamente.

El Montilla Club de Fútbol arrancó un trabajado empate a un tanto ante el Arcos Club de Fútbol en una contienda marcada por la inferioridad numérica de los vinícolas durante más de una hora de encuentro. Con esta igualada, los auriverdes alcanzan los once puntos en la clasificación, a tan solo dos puntos de la zona de ascenso directo.El partido comenzó con la novedad de David Agudo y Yeye en el once titular de los montillanos con respecto a la contienda ante el Almodóvar. Los primeros compases serían de dominio territorial por parte visitante, viéndose a un Arcos que merodeó la meta vinícola, pero sin excesivo peligro.El plantel local intentó fabricar acciones en ataque a través del juego combinativo, igualándose las fuerzas con el paso de los minutos. Con todo ello, pasado el ecuador del primer acto llegó la acción clave del partido. Un error de Rafa Martínez en la entrega del esférico a la defensa provocó la expulsión de Alfonso Carraña al tener que derribar el zaguero a Pichi para evitar el tanto arcense.El colegiado señaló la pena máxima y expulsó a Carraña, provocando un doble perjuicio a los auriverdes. Pichi anotó desde los once metros, adelantando a los suyos en el minuto 30. El tanto provocó, además, la marcha de Fran Cano del terreno de juego y la entrada de Abraham Nelson para reforzar la defensa.Detrás en el marcador y con un jugador menos, el Montilla supo reaccionar. Siete minutos después del tanto visitante, una jugada a balón parado permitió a David Agudo anotar de cabeza el empate a uno, en un certero remate que llevó el júbilo en la grada vinícola. Todo volvía a empezar para los montillanos, que debían mantener su intensidad y salvaguardarse de los arreones de un Arcos que tenía toda la segunda mitad para intentar volver a adelantarse.En la reanudación, ambos banquillos fueron moviendo ficha con objetivos distintos. El cuerpo técnico auriverde buscó oxigenar su plantel y encontrar a la contra sus opciones; mientras, el míster visitante adelantó filas y pobló su zona ofensiva. Con esta perspectiva, el encuentro vislumbró un panorama inesperado. El Montilla gestionó la segunda mitad con entereza, apenas sufriendo aislados ataques de un Arcos que no supo desquebrajar las líneas vinícolas.Un disparo de Paco dentro del área que blocó el guardameta local a diez minutos del final del encuentro sería la opción más clara del cuadro arcense. Por el lado vinícola, varias galopadas de Amara y Antonio Pino no llegaron a buen puerto.No obstante, en la última acción del partido llegó la ocasión más clara para los montillanos. Un centro chut de Antonio se estrelló en el larguero, estando a punto de dar el triunfo a los de Isaac de la Cuesta. Con el empate a uno final concluyó el partido, obteniendo un merecido punto los vinícolas gracias a su esfuerzo colectivo. La próxima cita para el conjunto auriverde será ante el Aroche Club de Fútbol, en tierras onubenses.