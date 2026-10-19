La Diputación financiará con 250.000 euros la reparación integral del Camino del Término



FOTOGRAFÍA: LIDIA RAIGÓN JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: LIDIA RAIGÓN

La reparación del Camino del Término encara su recta final. Después de meses de quejas vecinales por el deterioro del firme, un acuerdo entre la Diputación de Córdoba y los ayuntamientos de Cabra, Montilla y Castro del Río permitirá afrontar una actuación integral en esta vía de casi cuatro kilómetros que comunica La Vereda del Cerro Macho con el Llano del Espinar.El Pleno de la Diputación de Córdoba aprobará este miércoles el convenio interadministrativo que permitirá ejecutar unas obras presupuestadas en 450.000 euros, financiadas por la institución provincial y por los tres ayuntamientos implicados. Tras la aprobación del expediente se iniciará la licitación de la actuación.En declaraciones a, el vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, que es también delegado de Infraestructuras, Agricultura y Sostenibilidad, ha expresado su satisfacción por poder dar solución a un problema que venía afectando a un gran número de vecinos y usuarios de este camino, que constituye uno de los accesos al Llano del Espinar y da servicio también a numerosas propiedades agrícolas distribuidas a lo largo de su recorrido.La inversión prevista asciende finalmente a 450.000 euros y será asumida en un 55 por ciento por la Diputación de Córdoba, que aportará 250.000 euros. El Ayuntamiento de Cabra financiará otros 80.000 euros, equivalentes al 18 por ciento del presupuesto; el Ayuntamiento de Castro del Río contribuirá con 40.000 euros, un 9 por ciento; y el Ayuntamiento de Montilla destinará otros 80.000 euros, que representan el 18 por ciento restante. Las cuatro aportaciones completan así el coste total previsto de las obras.La Diputación ha asumido, además de su aportación económica, la redacción del proyecto técnico, la dirección de obra y las tareas de seguridad y salud, así como la obtención de las autorizaciones y permisos necesarios y la tramitación del expediente de contratación.La institución provincial, con Andrés Lorite al frente, será también la encargada de licitar, adjudicar y ejecutar la actuación. En caso de que el coste real de los trabajos varíe respecto a los 450.000 euros previstos, las aportaciones de las cuatro administraciones se reajustarán conforme a sus respectivos porcentajes de participación.El Camino del Término tiene una longitud de 3.938,34 metros y una anchura media de 5,10 metros. Su firme presenta un avanzado estado de deterioro, con baches localizados a lo largo del recorrido y daños relacionados, entre otros factores, con el tránsito de vehículos de gran tonelaje. La intervención está dirigida no solo a renovar el pavimento, sino también a corregir los problemas de drenaje y erosión que han contribuido al deterioro de la plataforma.En concreto, los trabajos contemplan la renovación de la capa de rodadura y la reparación y protección del firme y de la plataforma del camino. En las zonas erosionadas se prevén actuaciones de saneo y relleno, mientras que en determinados puntos se intervendrá también sobre los taludes y los desmontes, mediante labores de limpieza y reperfilado superficial.Uno de los aspectos principales de la obra será la mejora del drenaje. Las actuales obras de drenaje transversal que se encuentran colmatadas por lodos y barros serán sustituidas por otras de mayor capacidad hidráulica, con el objetivo de facilitar la evacuación del agua y aumentar la durabilidad del firme. La actuación incluye asimismo la formación de cunetas hormigonadas en los puntos donde resulte necesario para evitar nuevos problemas provocados por las escorrentías.La planificación técnica contempla igualmente nuevas obras de drenaje transversal y bajantes de escollera destinadas a reducir la velocidad del agua, además del revestimiento con hormigón de cunetas en las zonas más afectadas por la erosión. Sobre la calzada se prevé extender una capa de mezcla bituminosa en caliente que permita regularizar su geometría y recuperar unas condiciones adecuadas para la circulación.La intervención incorporará además medidas destinadas a reforzar la seguridad vial. Entre las actuaciones planteadas figuran la protección mediante elementos de contención de vehículos de los tramos especialmente afectados por las lluvias, así como el repintado de las marcas viales y la instalación de nueva señalización vertical. La memoria valorada, a la que ha tenido acceso este periódico, también contempla reductores de velocidad de tipo «lomo de asno» en la zona del diseminado de viviendas comprendida entre los puntos kilométricos 1+500 y 1+900.El camino constituye una vía de vertebración entre las carreteras provinciales CP-38 y CO-4206 y presta servicio tanto a los habitantes del Llano del Espinar como a propiedades agrícolas y diseminados de la zona. De los 3.938,34 metros de recorrido, el primer tramo, hasta el punto kilométrico 2+968,91, corresponde a Cabra; a partir de ese punto entra en el término de Montilla y, entre los kilómetros 3+300 y 3+680, el trazado discurre por el límite entre Montilla y Castro del Río, antes de continuar por este último municipio hasta su conexión con la CO-4206.Precisamente, el tramo final, comprendido entre los puntos kilométricos 3+300 y 3+938,34, discurre dentro de los límites de la vía pecuaria Vereda de Monturque. La documentación incorporada al expediente subraya que ya constan las autorizaciones emitidas por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente para esta zona, un requisito que había condicionado la tramitación de la actuación desde que la Diputación comenzó a trabajar en la mejora de la vía.La situación del camino había llevado meses atrás al Consejo de Participación Ciudadana del Llano del Espinar a. Sus vecinos denunciaban baches, hundimientos, arcenes deteriorados y problemas de seguridad que dificultaban los desplazamientos diarios de los más de 400 residentes de la pedanía y de otros usuarios habituales de esta vía. La portavoz del Consejo, Lidia Raigón, explicó entonces que “los desperfectos no solo dificultan la circulación, sino que generan un riesgo constante para la seguridad vial y provocan daños continuos en los vehículos”.La Diputación redactó inicialmente una memoria valorada que situaba la inversión en 395.000 euros y que sirvió de base para definir las necesidades del camino. Después de las gestiones desarrolladas con los tres municipios titulares, el convenio que llegará ahora al Pleno provincial fija el presupuesto de la actuación en 450.000 euros y concreta por primera vez las aportaciones económicas que asumirá cada una de las administraciones.La urgencia de la tramitación responde también a la intención de no retrasar el inicio del expediente de licitación coincidiendo con el comienzo de la época de lluvias. Una vez aprobado el convenio por el Pleno de la Diputación y completados los trámites correspondientes, la institución provincial podrá poner en marcha el procedimiento para contratar unas obras con las que se pretende recuperar el firme, mejorar la evacuación de las aguas y reforzar la seguridad en uno de los principales accesos al Llano del Espinar y a la zona agrícola situada entre Montilla, Cabra y Castro del Río.