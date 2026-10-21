Acosent organiza un taller para cuidadores y un encuentro sobre cuidados paliativos

Educar para cuidar



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

La Asociación Acompañamiento con Sentido (Acosent) celebrará este viernes, de 17.00 a 20.00 de la tarde, en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio", un taller para personas cuidadoras que tendrá su continuidad el viernes 30 de octubre con una charla-coloquio sobre cuidados paliativos.Ambas actividades forman parte de las iniciativas del colectivo para promover la cultura del cuidado y del acompañamiento, un propósito que también ha llevado a los centros educativos de la localidad con el programa "Educar para Cuidar: Sembrando Cuidado y Compasión desde la Infancia".El primero de los encuentros se desarrollará este viernes, de 17.00 a 20.00 de la tarde, y estará dirigido por el psicólogo montillano Manuel García Carretero. La propuesta se orienta a quienes cuidan de otras personas y necesitan apoyo para afrontar esa tarea, con atención al autocuidado. La presidenta de Acosent, María Luisa Hidalgo, explicó aque el taller está pensado para ofrecer soporte a las personas cuidadoras.García Carretero, militar de profesión y psicólogo de formación, cuenta con más de dos décadas de dedicación al voluntariado. Su trayectoria ha estado vinculada al Teléfono de la Esperanza, la Plataforma del Voluntariado Social de Sevilla, la Plataforma Andaluza del Voluntariado y Cáritas, entidades desde las que ha impulsado programas de apoyo emocional, formación para personas voluntarias e iniciativas comunitarias.Su labor también ha tenido una dimensión organizativa. En 2002 fue elegido presidente del Voluntariado Social de Sevilla y, en 2007, asumió la presidencia de la Plataforma Andaluza del Voluntariado, una entidad que representa a más de 90.000 personas voluntarias en la comunidad autónoma.Entre los reconocimientos que ha recibido figuran el XIII Premio Andaluz de Voluntariado, concedido por la Junta de Andalucía en 2013, y el Premio al Mérito Humanitario en Andalucía, otorgado en 2016 por la Asociación Orden al Mérito Humanitario de Andalucía. Estas distinciones reconocieron su dedicación al voluntariado y su trayectoria de ayuda social.La segunda convocatoria tendrá lugar el viernes 30 de octubre, a las 19.00 de la tarde, también en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio". Acosent organizará una charla-coloquio sobre cuidados paliativos que incluirá una mesa redonda con profesionales de distintas disciplinas y el testimonio de una familia que ha vivido recientemente una situación de atención paliativa.Según detalló Hidalgo, en el encuentro participarán una médica paliativista del sur de Córdoba, una psicóloga especializada en este ámbito, una enfermera de paliativos y una trabajadora social de Montilla. También está prevista la asistencia de la directora médica del Área Sanitaria Sur de Córdoba, la montillana Soledad Delgado Zafra. La actividad incluirá, además, la proyección de un breve documental sobre cuidados paliativos.Junto a estas dos citas, la asociación ha iniciado un proyecto educativo que se desarrollará a lo largo del curso en los centros de Infantil, Primaria y Secundaria de Montilla.ha comenzado en el IES Emilio Canalejo Olmeda y continuará en otros centros, entre ellos, el IES Inca Garcilaso, con actividades adaptadas a las diferentes etapas formativas.El programa busca enseñar al alumnado a reconocer el sufrimiento, gestionar sus emociones y acompañar a quienes necesitan apoyo. A través de dinámicas participativas y herramientas de acompañamiento, también pretende fortalecer las capacidades emocionales de niños y adolescentes y prevenir situaciones de aislamiento y acoso escolar.Hidalgo explicó que la asociación quería extender la propuesta hasta Bachillerato, aunque las limitaciones de personal han impedido incluir esta etapa en el planteamiento actual. No obstante, el colectivo mantiene la intención de incorporarla el próximo curso escolar.La presidenta de Acosent situó el acompañamiento y la compasión entre los aprendizajes que pueden ayudar a los jóvenes a afrontar el sufrimiento, la pérdida y la vulnerabilidad, toda vez que defendió la importancia de dedicar tiempo a la relación con uno mismo y con los demás, así como de aprender a prestar atención a las dificultades de otras personas.María Luisa Hidalgo distinguió entre la lástima, la empatía y la compasión para explicar el enfoque del programa. Al hablar de la lástima, señaló que este sentimiento implica "mirar al otro, pero quedarte solamente en eso, en mirar, sin conectar, ni sentir". Por otro lado, describió la empatía como la capacidad de conectar con lo que siente otra persona y vinculó la compasión con el paso de intentar aliviar su sufrimiento.Hidalgo también destacó las capacidades de los jóvenes y la importancia de ofrecerles herramientas para desarrollarlas. "Nuestros jóvenes son pura vitalidad, entusiasmo; son nuestro futuro y son de gran importancia para nuestra sociedad, por lo que es muy importante ayudarles a ver estas realidades", manifestó.José Antonio de la Torre y Marisol Ramírez son dos de los monitores responsables del contacto con el alumnado. Las primeras sesiones en el IES Emilio Canalejo Olmeda se han dirigido a estudiantes de primero y segundo, a quienes se ha propuesto detenerse a reflexionar sobre cómo se ven a sí mismos, cómo los perciben los demás y qué dificultades emocionales afrontan.Una de las dinámicas utiliza la idea de una mochila invisible para trabajar las cargas que lleva cada persona. La actividad invita a reconocer que tanto los hijos como los padres y las madres pueden afrontar dificultades que no siempre resultan evidentes, y ofrece herramientas para abordar esas emociones en el día a día.Los responsables de las sesiones destacan la participación del alumnado y su capacidad para expresar sentimientos, reflexionar y hacer autocrítica a edades de 12, 13 o 14 años. También agradecen la colaboración del profesorado, la orientadora y el equipo directivo del centro para facilitar el desarrollo de las actividades.Hidalgo valoró la recepción del proyecto y afirmó que "el acogimiento ha sido extraordinario, por lo que tenemos que dar las gracias al centro por cómo se han volcado". La propuesta contempla la participación de miembros de Acosent y del profesorado, que podrá asumir el desarrollo de actividades con materiales y metodologías adaptados a cada etapa educativa.Estas actuaciones forman parte de los primeros proyectos de Acompañamiento con Sentido desde su constitución en Montilla. La asociación inició oficialmente su andadura el pasado mes de abril con un, donde presentó una iniciativa promovida por profesionales del ámbito sanitario y social.Entre sus objetivos figuran la organización de charlas divulgativas sobre cuestiones como el testamento vital o la voluntad anticipada, la creación de espacios de encuentro para grupos de duelo y el desarrollo de formación en acompañamiento emocional y social. A medio y largo plazo, el colectivo también se plantea impulsar una red de voluntariado que ofrezca apoyo directo a personas que atraviesen situaciones relacionadas con la enfermedad avanzada o el final de la vida.