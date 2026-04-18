Acosent: la nueva asociación montillana que promueve el cuidado y el apoyo emocional



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Salón Municipal San Juan de Dios acogió ayer la presentación en sociedad de la nueva asociación Acompañamiento con Sentido (Acosent), un colectivo que inició su andadura con un multitudinario acto que contó con un amplio respaldo social y con el objetivo de promover la cultura del cuidado y el acompañamiento.El acto sirvió para dar a conocer una iniciativa impulsada por un grupo de profesionales del ámbito sanitario y social, que nace con la intención de sensibilizar a la población sobre la importancia del acompañamiento, especialmente en situaciones de enfermedad avanzada o en procesos vitales complejos. Asimismo, la entidad aspira a ofrecer apoyo emocional tanto a las personas afectadas como a sus cuidadores, abordando una dimensión que, en muchas ocasiones, queda en un segundo plano.Además, entre las primeras líneas de actuación, la asociación contempla la organización de charlas divulgativas mensuales abiertas a la ciudadanía. Estos encuentros abordarán cuestiones como el testamento vital o la voluntad anticipada, con el objetivo de acercar estos conceptos a la población de manera accesible. De igual modo, se prevé la creación de espacios de encuentro para grupos de duelo y la puesta en marcha de iniciativas formativas en acompañamiento.En ese sentido, a medio y largo plazo, Acosent se plantea desarrollar una red de voluntariado que permita ofrecer apoyo directo a quienes lo necesiten, reforzando así el acompañamiento en el ámbito comunitario y ampliando su capacidad de intervención en la localidad.Por su parte, el teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, destacó durante el acto que “Montilla está hoy de enhorabuena con la creación de esta asociación, formada por personas con conocimiento y vocación que quieren aportar a la ciudadanía”, poniendo en valor la relevancia de este tipo de iniciativas que fortalecen el tejido asociativo local y contribuyen a avanzar hacia un modelo de ciudad más solidaria y comprometida con el bienestar emocional.De igual modo, la presidenta del colectivo, María Luisa Hidalgo, subrayó que “promover la cultura del cuidado y del acompañamiento es fundamental desde la base, desde los colegios hasta el conjunto de la sociedad”, y destacó además la importancia de “sensibilizar y formar a la ciudadanía para saber acompañar en momentos difíciles”.Por otro lado, Rosa Villatoro, representante de Acosent, explicó que el proyecto surge “de una necesidad detectada no solo en Montilla, sino en la sociedad en general”, y señaló que el objetivo principal es “estar al lado de las personas, acompañarlas y asesorarlas desde un enfoque humano”, sin sustituir la labor de los servicios sanitarios públicos.Con esta presentación, la asociación inicia su actividad en Montilla con el propósito de convertirse en un referente en el acompañamiento emocional y social, trabajando para impulsar el concepto de “ciudad compasiva”, tal y como plantean sus impulsoras.