Bodegas Robles gana el Premio al Mejor Producto Ecológico en el Salón Gourmets de Madrid

ha recibido esta semana en el Salón Gourmets de Madrid el Premio al Mejor Producto Ecológico gracias a su, un reconocimiento que avala la trayectoria de esta firma montillana en el ámbito de la producción ecológica, siempre a la vanguardia de la innovación gastronómica.El galardón, recogido por el gerente y socio propietario de la bodega, Francisco Robles, pone en valor un producto elaborado bajo los principios que han guiado históricamente a la empresa. En ese sentido, el responsable de la firma comentó que "cuando empezamos a desarrollar los vinagres 'Piedra Luenga 27', lo hicimos con la misma filosofía que guía toda nuestra bodega: respetar los tiempos naturales, partir de vinos ecológicos de calidad y dejar que la madera y el tiempo construyan la complejidad sin atajos".De este modo, el Premio al Mejor Producto Ecológico en el Salón Gourmets de Madrid no solo reconoce el producto, sino toda una forma de entender la elaboración artesanal que tiene su origen en un proceso iniciado en 2009, cuando Bodegas Robles, en colaboración con el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) de Cabra, comenzó a investigar cómo trasladar la identidad de sus vinos ecológicos a un vinagre elaborado sin atajos y mediante una crianza prolongada. El resultado es una solera de 27 años envejecida en madera siguiendo el sistema tradicional de solera y criaderas.Además, la gamase presenta en tres referencias diferenciadas —Pedro Ximénez (PX), Oloroso y Fino—, cada una con características propias que responden a distintos usos gastronómicos, desde aliños delicados hasta elaboraciones de mayor complejidad culinaria.Laha servido para dar a conocer nuevas propuestas comerciales, entre ellas, la gama de vinagres, centrada en reivindicar el valor de las largas crianzas y la tradición, así como nuevos formatos magnum de sus vinos, orientados a nuevos momentos de consumo y a mercados especializados.De este modo, este reconocimiento refuerza el posicionamiento de la bodega como referente en producción ecológica en España, sustentado en un modelo basado en la economía circular, la innovación y el respeto al medio ambiente. No en vano, la trayectoria de Bodegas Robles se enmarca en una historia familiar que se remonta a 1927 y que ha evolucionado hacia un modelo de viticultura ecológica consolidado desde finales del siglo pasado.A principios de la década de 2000, la firma apostó por el uso de levaduras autóctonas y por prácticas agrícolas sostenibles, avanzando hacia un paradigma centrado en la sostenibilidad social, económica y medioambiental y en los compromisos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).En esa línea, Francisco Robles subrayó que "el mensaje es sencillo: cuanto más cuidamos el ecosistema, mejor producción de vino y de uva obtenemos a largo plazo", y añadió que "después de más de dos décadas promoviendo la biodiversidad en nuestros viñedos, reconocimientos como el TOP15 de Bodegas de la Década (2011 a 2020) nos confirman que elegimos el lado correcto".Asimismo, el gerente de la bodega destacó el papel de la cubierta vegetal en los viñedos como elemento clave para la calidad del producto y la adaptación al cambio climático, al señalar que aporta una “cualidad diferenciada” a los vinos y actúa como “primera línea de defensa contra el cambio climático”. Este modelo agrícola se basa en el uso de especies silvestres autóctonas de raíz corta y fijadoras de nitrógeno, como las trebolinas, las amapolas o las leguminosas, y representa una parte significativa de las hectáreas de viñedo ecológico de la provincia de Córdoba.De igual modo, Bodegas Robles se ha consolidado como una de las firmas pioneras en Andalucía en la producción de vinos ecológicos certificados, con un proceso que integra la biodiversidad y el respeto al entorno como elementos esenciales de su identidad. En este contexto, Francisco Robles resaltó que "cultivamos las uvas con la intensidad de sabores y aromas que nos permite la agricultura ecológica, vigilamos su proceso natural y trasladamos toda esa riqueza del fruto en el vino".A lo largo de su trayectoria, la bodega ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos el TOP15 Bodegas de la Década (2011 a 2020) otorgado por la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino, el, elo elEn definitiva, el premio obtenido esta semana en el Salón Gourmets de Madrid refuerza la proyección de Bodegas Robles dentro del sector gastronómico y vitivinícola, consolidando su apuesta por la calidad, la tradición y la sostenibilidad como ejes de su desarrollo.