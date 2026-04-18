Montilla acoge mañana el II Rally BTT Gran Capitán con la participación de 30 clubes

El II Rally BTT Gran Capitán "Ciudad de Montilla" reunirá mañana a, al menos, 120 ciclistas en el entorno del Pico Cigarral, en una cita organizada por el Club Deportivo Atlético Gran Capitán que se integra en el Circuito Provincial de la Diputación de Córdoba y que prevé aumentar su participación con inscripciones de última hora.Montilla se prepara así para acoger una intensa jornada de ciclismo de montaña en la que, según los datos facilitados por la organización, ya se han confirmado 120 participantes, de los que 100 son hombres y 20 mujeres. Entre ellos, 24 son montillanos, con una destacada presencia del propio club organizador, que aporta 18 corredores, de los cuales 15 cuentan con licencia federativa.Además, la prueba contará con la participación de 30 clubes procedentes de cuatro provincias, lo que refuerza su carácter supramunicipal y su progresiva consolidación en el calendario deportivo. En ese sentido, el club con mayor número de inscritos será el FAM Bike de Puente Genil, que acudirá con 32 ciclistas, seguido del Club Deportivo Atlético Gran Capitán, con 15 participantes.Con todo, la organización no descarta que la cifra de inscritos aumente en las horas previas a la competición, ya que el mismo día de la prueba se habilitará un periodo de inscripciones presenciales entre las 8.00 y las 9.00 de la mañana, lo que podría elevar la participación final por encima de los registros actuales.Por otro lado, esta segunda edición del rally introduce como principal novedad la ampliación de categorías, permitiendo la participación no solo de ciclistas en edad escolar, sino también de deportistas adultos. Esta decisión responde al crecimiento experimentado por la cita desde su primera edición y al interés creciente por parte de corredores de distintos niveles y edades.De igual modo, el recorrido volverá a desarrollarse en el entorno natural del Pico Cigarral, una finca de propiedad municipal, de más de 400.000 metros cuadrados, situada entre la carretera de Cabra, la vía férrea Córdoba-Málaga, la circunvalación de la carretera Montoro-Puente Genil y el camino de El Hoyo.En este escenario se ha diseñado un circuito exigente que combinará tramos técnicos y zonas de resistencia, con el objetivo de poner a prueba la capacidad de los participantes. Este enclave permitirá también que el público asistente pueda seguir de cerca la evolución de la carrera y disfrutar de un espectáculo deportivo dinámico.Desde la organización se valora de forma positiva la respuesta obtenida hasta el momento, destacando tanto el incremento del interés respecto al pasado año como el respaldo recibido por parte de instituciones, colaboradores y voluntarios, considerados elementos clave para el desarrollo del evento.En definitiva, el II Rally BTT Gran Capitán "Ciudad de Montilla" se perfila mañana como una de las citas destacadas del calendario provincial, en una jornada que combinará deporte, naturaleza y convivencia en torno a la bicicleta de montaña, consolidando su presencia en el panorama deportivo local.