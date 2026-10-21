Jesús Alguacil repite como subcampeón de la Ruta de la Miel de Hornachuelos



FOTOGRAFÍA: CLUB TROTASIERRA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: CLUB TROTASIERRA

Los atletas montillanos consiguieron tres podios por categorías en la vigesimoséptima edición de la Carrera Popular Ruta de la Miel, disputada el pasado sábado en Hornachuelos sobre un recorrido de 16.500 metros. María Dolores Castellano Zamorano se impuso en Veterano D Femenino, Jesús Alguacil Barba terminó segundo en Sénior Masculino y en la clasificación general, y Juan Moreno Repiso alcanzó la tercera posición en Veterano D Masculino.La cita, integrada en el Circuito Provincial de Carreras Populares de la Diputación de Córdoba, reunió a una representación montillana con presencia en siete categorías. El recorrido de la prueba reina, con salida a las 10.30 de la mañana desde la pedanía de Céspedes y llegada a la pista de atletismo de Las Erillas, volvió a plantear un exigente desafío para los participantes.Entre los protagonistas destacó Jesús Alguacil Barba, del Trotasierra Hornachuelos, que repitió la segunda plaza absoluta del año anterior. El deportista montillano completó la distancia en 56 minutos y 16 segundos y resolvió a su favor un ajustado duelo con su compañero Diego Tirado, que cruzó la meta apenas cuatro segundos después, con un registro de 56 minutos y 20 segundos.Por delante de ambos, Sergio Ortiz revalidó el título con una carrera en solitario desde los primeros compases. El corredor de La Carlota firmó un tiempo de 52 minutos y 46 segundos, a un ritmo de 3 minutos y 11 segundos por kilómetro, y se quedó a solo 19 segundos del récord que él mismo había establecido en 2025. De este modo, el Trotasierra Hornachuelos ocupó las tres primeras posiciones de la clasificación masculina.Por su parte, María Dolores Castellano Zamorano, representante de Los Califas-UCO, aportó la victoria montillana en Veterano D Femenino. La atleta concluyó en el puesto 246 de la clasificación general y encabezó su categoría, un resultado que completó, junto a las actuaciones de Alguacil y Moreno Repiso, el balance de un oro, una plata y un bronce por categorías para los corredores de Montilla.Además, Juan Moreno Repiso, del Club Atletismo Montilla, alcanzó el tercer puesto en Veterano D Masculino y finalizó en la posición 46 de la general. En esa misma categoría participó Miguel Urbano Alcaide, del Atlético Gran Capitán, que terminó en el puesto 58 de su grupo y en el 542 de la clasificación conjunta.La representación del Club Atletismo Montilla también contó con David Algaba Ruz, que fue vigesimoprimero en Veterano A Masculino y ocupó el puesto 112 de la general. En Veterano A Femenino, su compañera Ana Isabel Adamuz Panadero concluyó en la posición 24 de la categoría y en la 875 de la clasificación general.En Veterano B Masculino, Luis María Aparicio Espejo, del Atlético Gran Capitán, finalizó en el puesto 35 de su categoría y en el 177 de la general. Por su parte, Francisco José Perea Raigón, del Club Atletismo Montilla, completó la prueba en la posición 102 de su grupo y en la 456 del conjunto de participantes.Especialmente próximas fueron las posiciones de Luis Carmona Molina y Luis David Barranco Márquez, ambos del Atlético Gran Capitán. Los dos corredores terminaron consecutivamente en la clasificación de Veterano C Masculino, en los puestos 66 y 67, y también en la general, donde ocuparon las posiciones 323 y 324, respectivamente.En esa misma categoría, Francisco Javier Marqués López, del Club Atletismo Montilla, fue septuagésimo primero y finalizó en el puesto 346 de la general. A su vez, Carlos Lizana Hidalgo, del Atlético Gran Capitán, completó la presencia montillana en Sénior Masculino, categoría en la que terminó en la posición 59. Su resultado en la clasificación general fue el puesto 436.La jornada estuvo marcada por el dominio del Trotasierra Hornachuelos, que también copó el podio absoluto femenino. Carmen Gutiérrez venció con un tiempo de una hora, 4 minutos y 40 segundos, a un promedio de 3 minutos y 55 segundos por kilómetro. La sevillana sumó su tercer triunfo en la prueba, después de los logrados en 2022 y 2024, e igualó las tres victorias de Inma Cantero y Marta Polo.Tras la vencedora, Mónica Ortiz se adjudicó la segunda posición con una hora, 7 minutos y 16 segundos, solo tres segundos por delante de Yolanda López. Lisa Esquivel completó la presencia del club anfitrión en los cuatro primeros puestos femeninos con una marca de una hora, 10 minutos y 33 segundos.De igual modo, Pablo González terminó cuarto en la prueba masculina con 56 minutos y 56 segundos. Ángel Portillo, del Ohmio Arahal, fue quinto con 57 minutos y 55 segundos y se convirtió en el único corredor ajeno al Trotasierra Hornachuelos entre los diez primeros clasificados masculinos.La convocatoria había agotado sus 1.750 dorsales semanas antes de la celebración. Las 1.200 plazas para adultos se cubrieron en apenas 28 minutos durante la apertura de inscripciones, mientras que las otras 550 correspondieron a las categorías de base. El Ayuntamiento de Hornachuelos y el Trotasierra, encargado del apoyo técnico, respaldaron una cita en la que los atletas montillanos volvieron a tener presencia en los puestos de honor.