Vendimia Teatral cierra su segunda edición con una extraordinaria acogida por parte del público

Vendimia Teatral clausuró ayer su segunda edición encon una extraordinaria acogida por parte del público que, procedente de distintos municipios de Andalucía, volvió a agotar todas las localidades disponibles por segundo año consecutivo.La iniciativa del Ayuntamiento de Montilla y de lavolvió a acercar la historia y el patrimonio vitivinícola del municipio al público mediante una experiencia de teatro inmersivo que convirtió distintos espacios de la bodega en escenarios de un recorrido compartido entre actores y espectadores.El director general de Bodegas Alvear, Luis Giménez Alvear, y la presidenta de la Fundación Alvear, Carmen Giménez Alvear, colaboradora de, agradecieron la acogida de la actividad y la entrega y dedicación del elenco de actores, que mantuvo su colaboración altruista en una segunda edición que dio continuidad a la propuesta estrenada el pasado año dentro de la programación de la Fiesta de la Vendimia.La programación reunió 16 representaciones distribuidas en cuatro jornadas, con cuatro pases diarios y un aforo limitado a 25 personas por sesión. Este formato permitió ofrecer 400 localidades para una experiencia de entre 45 y 60 minutos de duración, en la que los asistentes recorrieron las instalaciones acompañados por personajes relacionados con la historia del vino de Montilla.La ausencia de una separación tradicional entre el escenario y las butacas volvió a definir el montaje. Los espectadores se desplazaron junto a los intérpretes por diferentes dependencias de Bodegas Alvear y formaron parte del desarrollo de una historia concebida para acercarles episodios vinculados al vino, a la uva Pedro Ximénez y al patrimonio vitivinícola de la localidad.La segunda edición conservó prácticamente intacta la propuesta original de Juan Carlos Rubio, responsable de la concepción artística con la que nació Vendimia Teatral, que cuenta con textos originales de Antonio Salas Tejada, Manuel Valle Romero, Ana Requena Muñoz y Antonio Varo Baena. La dirección artística pasó en esta ocasión a Antonio Salas Tejada, con pequeños ajustes destinados a mantener viva la representación sin modificar la esencia del montaje.El elenco volvió a estar integrado por Manuel Valle Romero, Francisco Jurado Hidalgo, Virginia Azcutia Tenorio, Juan Bautista Delgado Chumilla, Paco Vílchez Rodríguez, Rafaela Algaba Sabariego y Luis Ramírez Domínguez. Todos ellos continuaron su participación desinteresada en una iniciativa que aspira a consolidarse como una cita de la programación cultural y festiva de Montilla.Entre los personajes que cobraron vida figuró, comerciante inglés y cronista de vinos que viajó a Montilla en 1873 y quedó prendado de sus vinos. El recorrido también acercó al público la figura de, marino, cartógrafo y explorador de fama internacional.La representación incluyó, además, a, una mujer adelantada a su época, con una sólida formación cultural y un marcado carácter cosmopolita; y a, el capataz que dio nombre a uno de los vinos más famosos de Bodegas Alvear. A través de estos personajes, la propuesta teatral enlazó la historia de la bodega con el legado vitivinícola montillano.La organización retrasó una hora el inicio del primer pase respecto a la edición anterior para favorecer el confort del público durante las tardes de septiembre. Las funciones quedaron distribuidas a las 18.00, 19.00, 20.00 y 21.00 horas. Entre las mejoras organizativas previstas para esta segunda edición figuraron también la habilitación de espacios de descanso destinados especialmente a las personas mayores y una zona de actividades para niños y niñas mientras sus familias asistían a la representación.La presidenta de la Fundación Alvear, Carmen Giménez de Alvear, explicó que el objetivo de la iniciativa era consolidar Vendimia Teatral como una cita permanente dentro de la Fiesta de la Vendimia. La continuidad del montaje se apoyó en la colaboración entre el Ayuntamiento de Montilla y la fundación, así como en la participación del reparto y en la acogida del público, que volvió a agotar las localidades disponibles.En relación con este proyecto, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, señaló que “Montilla tiene un proyecto muy claro en el que la cultura, el patrimonio, el turismo y nuestra tradición vitivinícola se complementan para generar oportunidades de desarrollo económico y social”.El primer edil destacó también la cooperación entre la Administración local, las empresas y las entidades privadas. En ese sentido, afirmó que “el Ayuntamiento puede poner la semilla, pero este tipo de proyectos solo son posibles gracias al compromiso del tejido empresarial y de entidades como la Fundación Alvear, que contribuyen a reforzar la marca Montilla como un destino vinculado a la calidad y a la excelencia”.El escenario de las representaciones aportó el contexto histórico de una empresa fundada en 1729. Alvear es la bodega más antigua de Andalucía y la segunda más antigua de España, con una trayectoria de casi tres siglos durante los que mantuvo su carácter familiar. Su titularidad se transmitió de padres a hijos y permanece en manos de la octava generación.Desde la firma montillana subrayaron que se trata de “ocho generaciones de amor al vino y dedicación exclusiva al campo que perviven con entusiasmo, una trayectoria que demuestra el compromiso y el respeto que la familia tiene a la tierra y a la vid, a las cuales se han dedicado con rigor y pasión”.Las sucesivas generaciones contribuyeron tanto a la modernización técnica de la empresa como a la conservación de su patrimonio arquitectónico. Ese legado volvió a servir de escenario para una propuesta integrada en la Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles, que acercó al público la historia del vino desde el interior de una de las bodegas históricas de toda España.