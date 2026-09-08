Paxera acercará la cultura del Pedro Ximénez con un amplio programa de actividades

Una programación muy atractiva

Respaldo institucional

Montemayor celebrará este fin de semana una nueva edición de, la Feria del Vino Pedro Ximénez, con una programación que reunirá desde el viernes 11 al domingo 13 de septiembre a bodegas, lagares y empresas agroalimentarias en torno al vino dulce de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles.La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Montemayor con el respaldo de la Diputación de Córdoba —a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco)—, combinará propuestas gastronómicas, actividades culturales y visitas para acercar la tradición vitivinícola a profesionales, aficionados y familias.La feria tiene entre sus objetivos la difusión del proceso de elaboración del Pedro Ximénez y la reivindicación de las paseras de Montemayor, que durante la vendimia conforman la mayor extensión continua de uva pasa de Europa. A través de este patrimonio, el encuentro pretende contribuir a la promoción del tejido empresarial y al desarrollo económico de la localidad.Una de las novedades de esta edición será el refuerzo de la colaboración con el Consejo Regulador de la DOP Montilla-Moriles. Al respecto, el alcalde de Montemayor, Antonio García, destacó que esta alianza permitirá ampliar la visibilidad de la cultura del vino y reforzar el papel decomo punto de encuentro en torno al Pedro Ximénez.La programación incluirá visitas a viñedos y al Centro de Interpretación "Memoria del Pedro Ximénez", junto a talleres de venencia y degustaciones de vinos y vinagres. El regidor montemayorense también destacó la incorporación de actividades para disfrutar en familia y de propuestas dirigidas a los más pequeños, con la intención de acercar el mundo del vino a públicos diversos.El Concurso Nacional de Vinos Dulces y Especiales será otro de los contenidos de esta edición. El director-gerente del Consejo Regulador, Enrique Garrido, señaló que el certamen reunirá a bodegas procedentes de distintos puntos de España, como el Principado de Asturias, Islas Baleares o Santa Cruz de Tenerife.Garrido destacó, además, la composición del jurado, integrado por profesionales de diferentes lugares del país. Según explicó, su experiencia y conocimiento contribuirán a reconocer la calidad y la singularidad de los vinos participantes en una convocatoria de ámbito nacional.La programación de Paxera 2026, que, comenzará el viernes 11 de septiembre, a las 20.00 de la tarde, con la presentación de Moriles como pueblo invitado. A las 20.30 tendrán lugar la inauguración institucional y la apertura de los expositores, mientras que a las 21.15 de la noche se desarrollará una visita al Callejón y Jardín del Vino.A las 21.30 horas estarán programadas la entrega de premios del Concurso Nacional de Pedro Ximénez y el espectáculo ecuestre "Pasión y duende del caballo andaluz". La recepción de autoridades, bodegas y premiados tendrá lugar a las 22.00 de la noche. La música llegará a las 23.30 con la actuación de Trueno Azul, a la que seguirá una sesión nocturna de DJ a medianoche.El sábado 12 de septiembre arrancará con una jornada de puertas abiertas en el Club Hípico El Tranco, de 10.00 a 12.00 horas. A mediodía coincidirán tres propuestas: una visita al Museo del Vino, una cata de los vinos dulces premiados con Isa Calvache y el encuentro de tejedoras "Mujer y tierra", de Creativamente Córdoba.A las 13.00 de la tarde se celebrarán una actividad infantil con venencia y una cata exclusiva para el colectivo caravanista. La jornada continuará a las 14.15 horas con una degustación de vinos y vinagres, seguida de una actuación flamenca a las 15.00 de la tarde.Los talleres ocuparán parte de la tarde del sábado. A las 17.00 horas se podrá participar en la propuestay en un taller de botellas. A las 18.00 será el turno de, con Ana Belén Tamarit, y del tallerIsa Calvache ofrecerá a las 20.00 horas la cata de vinos. La programación musical del sábado comenzará a las 21.30 con DJ Logan y continuará a las 23.30 con "Deja que sueñe", un homenaje a Manuel Carrasco. A medianoche habrá una nueva sesión nocturna de DJ.El domingo 13 de septiembre, las actividades comenzarán a las 11.00 de la mañana con un desayuno molinero. A las 12.00 del mediodía se desarrollará la Ruta de las Fuentes y, media hora después, Rafa Moriles ofrecerá el tallerPor último, la asociación Esto Está Güenísimo participará a las 13.00 de la tarde con un taller gastronómico con Pedro Ximénez. A las 13.30 tendrá lugar un taller de salvamanteles con corchos y, a las 14.30, la actuación musical de Long Play Versiones completará la programación.Las principales novedades dese dieron a conocer el pasado viernes en el Mercado Victoria de Córdoba. Junto al alcalde de Montemayor y al director-gerente del Consejo Regulador, participaron la alcaldesa de Moriles, Francisca Carmona Alcántara, y el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba, Félix Romero Carrillo, presidente de Iprodeco.La alcaldesa de Moriles puso el acento en la relación entre ambos municipios y en la capacidad del vino para establecer vínculos entre sus habitantes. Carmona destacó la importancia de compartir proyectos y experiencias alrededor de una cultura que forma parte de la identidad de Montemayor y Moriles y que comprende tanto la actividad vitivinícola como las tradiciones, el territorio y las personas que mantienen esta herencia.En ese sentido, señaló que"ofrece una oportunidad para reforzar la unión entre las dos localidades y mostrar la riqueza de los municipios vinculados al vino". Su intervención incidió en esa dimensión compartida de la cultura vitivinícola, más allá del producto.Por su parte, Félix Romero destacó el respaldo de la institución provincial a la feria y la importancia de "impulsar iniciativas que promocionen los productos cordobeses". El presidente de Iprodeco centró parte de su intervención en los vinos dulces y especiales, cuya calidad y reconocimiento europeo e internacional puso de relieve.Romero también defendió la necesidad de reconocer el valor de los productos del propio territorio y su capacidad para actuar como "embajadores de la provincia". En ese sentido, vinculó esa promoción con la difusión de la riqueza de Córdoba y sus municipios.La relación de Montemayor con la elaboración del Pedro Ximénez ocupará un lugar central en la feria. Antonio García resaltó que "tenía que ser Montemayor el que abanderara este reconocimiento a este arte milenario, seña de identidad de nuestro pueblo". El alcalde hizo hincapié en que, gracias a San Acacio y a Bodegas Ulía, la localidad alberga durante la vendimia "la mayor extensión continua de uva pasa en toda Europa".El regidor también se refirió al papel que las pasas desempeñaron en la alimentación. En concreto, recalcó que "durante décadas, las pasas fueron un complemento importante en la alimentación, ya que aportaban calorías a una dieta escasa y permitía comer algo de fruta".En su repaso histórico, García citó a Alonso de Herrera, quien en 1553 escribió que "las pasas confortan el cerebro, ayudan a la memoria, ayudan a dormir, confortan el estómago, ayudan a la digestión y hacen excelente y muy grandes operaciones y grandes provechos en los cuerpos humanos".El alcalde recordó asimismo el, un vino obtenido del prensado de uvas pasas que después se cocía y que alcanzó popularidad durante la Edad Media. También mencionó el, otro vino dulce sometido a cocción al que se atribuían efectos sobre el ánimo y algunas dolencias. García destacó que "esta historia es la que muestra nuestra seña de identidad y nos empuja a un futuro que debe reivindicar esos valores ancestrales del trabajo perseverante y bien hecho".La elaboración del vino dulce Pedro Ximénez, santo y seña de la DOP Montilla-Moriles, comienza con la exposición de los racimos de uva al sol durante algo más de una semana, con el objetivo de procurar la deshidratación de los frutos y la concentración de sus azúcares.Por lo general, las uvas que se destinan a la elaboración de vinos dulces proceden de viñedos tradicionales, de cepas de porte bajo que, al contar con una producción menor, garantizan una mayor graduación Baumé. Pero el proceso de pasificación de las uvas requiere, esencialmente, calor y falta de humedad.No en vano, un exceso de agua complica el proceso de crianza del vino, haciendo la fermentación más compleja. A su vez,, el trabajo en las paseras es uno de los más duros de los que se llevan a cabo en el ámbito agrícola.“La condición más exigente la constituyen las elevadas temperaturas al laborar a la intemperie”, subrayan las investigadoras Paula Triviño, Ligia Sánchez y Evelin Escalona, que añaden que “los hombres, además, incorporan los riesgos de accidentes, las herramientas y el material de trabajo y la manipulación de cargas”, de ahí que la mayoría de ellos manifiesten “dolores músculo-esqueléticos y lumbares”. Y es que, tal y como destaca el estudio, “los trabajadores están expuestos a posturas incómodas susceptibles de ocasionarle daños crónicos o discapacitantes de la columna lumbar”.La difusión de este trabajo milenario en las paseras y de su relación con el territorio que conforma el marco Montilla-Moriles formará parte de una nueva edición deque volverá a reunir en Montemayor, durante tres jornadas, vino, gastronomía y cultura alrededor del Pedro Ximénez.