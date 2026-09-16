El SMD cierra sus ligas y torneos de verano con la entrega de trofeos a los campeones



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Montilla puso hace unos días el broche a su calendario de competiciones estivales con la entrega de trofeos a los equipos y deportistas mejor clasificados en las, un acto celebrado en el Pabellón Municipal de Deportes en el que participaron el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, y la teniente de alcalde de Hacienda, Antonia Ramírez.La ceremonia sirvió para reconocer a los primeros clasificados de las competiciones de voleibol 3x3, baloncesto masculino, fútbol 7, fútbol sala y pádel, así como a los equipos distinguidos con los trofeos a la deportividad y los valores humanos. De esta forma concluyó una programación que durante el verano ha vuelto a llevar la competición a las instalaciones deportivas municipales.En la Liga de Voleibol 3x3, el Club Natación Montilla se proclamó campeón, por delante de Kolokamela 3.0, que obtuvo el segundo puesto. Los Amigos del Poni finalizaron en tercera posición y Dino Expo ocupó la cuarta plaza, mientras que Vodka Junior True recibió el trofeo a la deportividad y los valores humanos.La Liga de Baloncesto Masculino tuvo como vencedor a C.D. Cansaliebres. Skull 33 terminó como subcampeón, Aidaba consiguió la tercera posición y Come & Pizza completó los cuatro primeros puestos. En esta competición, el reconocimiento a la deportividad y los valores humanos fue para C.B. Nova.También quedó resuelto el Campeonato de Fútbol 7 de Verano, en el que Amigos F.C. se hizo con el título. Fisio Dual & Robot Group concluyó en segunda posición, La Quinta del Cabeza terminó tercera y Helvetia FC ocupó el cuarto puesto. Carchena C.D. recibió, por su parte, el trofeo destinado a reconocer la deportividad y los valores humanos.En la Copa Verano de Fútbol Sala, Joga Jasp Energía se proclamó campeón tras una competición en la que Helvetia F.C. alcanzó el subcampeonato. La Quinta del Cabeza obtuvo la tercera posición y Al Liquindoi acabó en cuarta plaza, mientras que Remogar F.S. fue distinguido con el trofeo a la deportividad y los valores humanos.El programa estival se completó con el Torneo de Pádel "Fiesta de la Vendimia". Sergio Pérez y Alejandro Barranco consiguieron el primer puesto de la competición, mientras que Eduardo Merino y Miguel Bellido finalizaron como subcampeones.Estas competiciones han formado parte de la programación deportiva impulsada durante los últimos meses por el Servicio Municipal de Deportes. Ya a comienzos de junio, el Ayuntamiento de Montilla había anunciado la Liga de Verano de Voleibol 3x3 y la Liga de Baloncesto Femenino 3x3, que se sumaban a la XXXVI Copa Verano de Fútbol Sala Masculino dentro de la oferta competitiva prevista para las semanas estivales.La Liga de Voleibol 3x3 había fijado su inicio en torno al 30 de junio para participantes nacidos en 2014 y años anteriores, con una duración aproximada de un mes y medio y encuentros de lunes a viernes en el Pabellón Municipal de Deportes. La convocatoria de baloncesto femenino 3x3 partía de unas condiciones similares de edad y calendario, aunque con una duración aproximada de un mes.Por su parte, la Copa Verano de Fútbol Sala Masculino estaba dirigida a jugadores nacidos en 2012 y años anteriores y contaba con una previsión de mes y medio de competición. La convocatoria establecía un máximo de 18 equipos, admitidos por riguroso orden de inscripción.A esta actividad se añadieron posteriormente los Torneos Deportivos Locales organizados con motivo de la Fiesta de la Vendimia, cuyo calendario arrancó el 19 de agosto en el Pabellón Municipal de Deportes y en el Centro Municipal de Raqueta del Polígono Llanos de Jarata. El programa reunió competiciones de baloncesto, fútbol sala, voleibol, tenis y pádel y se prolongó hasta el 1 de septiembre, aunque la mayor parte de las pruebas se concentró entre el 19 y el 28 de agosto.Aquella programación combinó modalidades colectivas e individuales. En los deportes de equipo se incluyeron baloncesto femenino y masculino en formato 3x3, fútbol sala masculino y voleibol 3x3, mientras que los deportes de raqueta incorporaron pruebas de tenis y pádel para mayores, además de tenis de pista para menores de 14 años.Con la entrega de trofeos celebrada en el Pabellón Municipal de Deportes, el SMD del Ayuntamiento de Montilla cerró así un verano marcado por la sucesión de ligas y torneos locales y por la participación de equipos y deportistas en distintas modalidades, desde el voleibol y el baloncesto hasta el fútbol, el fútbol sala y el pádel.