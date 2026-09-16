Nuevas ofertas de empleo

Terapeuta ocupacional (Córdoba)Una empresa de residencia privada de personas mayores oferta un puesto de terapeuta ocupacional para un centro de Córdoba bajo la modalidad de contrato laboral temporal a jornada completa. La duración prevista de dicha relación laboral es de 120 días naturales. El salario bruto mensual asciende a 1.700 euros con las pagas extras prorrateadas. Entre los requisitos indispensables, las personas aspirantes deben ser menores de 30 años y desempeñar las funciones propias de la ocupación de lunes a viernes. El plazo de presentación de solicitudes para optar a este puesto finaliza el 29 de septiembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 14/09/2026
Limpiadores (Fernán-Núñez)Se ofertan cinco puestos de limpiador o limpiadora con experiencia en el sector para prestar sus servicios bajo la modalidad de contrato laboral indefinido a jornada completa. Las funciones principales abarcan la limpieza de oficinas, comunidades de vecinos, colegios, institutos, talleres y domicilios particulares. Las condiciones económicas fijan un salario bruto mensual de 1.425 euros con pagas extras prorrateadas, estableciendo un horario de trabajo de carácter indistinto. Asimismo, se requiere disponibilidad para una incorporación de forma inmediata a la plantilla. El plazo de presentación de candidaturas para optar a esta oferta de empleo finaliza el 28 de septiembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 14/09/2026
Cocinero/-a (Puente Genil)Se oferta un puesto de cocinero o cocinera para un contrato laboral indefinido a jornada completa en Puente Genil. Las funciones abarcan la preparación de platos de cocina turca, incluyendo kebabs y recetas tradicionales, así como la organización de la cocina, control de calidad, gestión de ingredientes, higiene y cumplimiento de la normativa de seguridad alimentaria. Las condiciones incluyen un salario bruto mensual de 1.425 euros con pagas extras prorrateadas, en horario de 12:00 a 16:00 horas y de 20:00 a 0:00 horas. El plazo de inscripción finaliza el 19 de septiembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 11/09/2026
Maestro/-a de almazara (Santaella)Se oferta un puesto de maestro o maestra de almazara en el municipio de Santaella bajo la modalidad de contrato laboral fijo discontinuo a jornada completa. La fecha de incorporación está prevista para el 1 de octubre de 2026. Entre las tareas principales destacan el control del proceso de extracción, supervisión de maquinaria, control de calidad, coordinación del personal de la campaña y cumplimiento de las normas de seguridad. Se ofrece un salario bruto mensual de 1.600 euros con pagas extras prorrateadas, en horario de 8:00 a 15:00 horas. El plazo de inscripción finaliza el 22 de septiembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/09/2026
Gerocultor/-a (Bujalance)Se oferta un puesto de gerocultor o gerocultora en el municipio de Bujalance mediante un contrato laboral temporal a jornada completa con una duración de treinta días. La ocupación principal corresponde a auxiliar de enfermería hospitalaria para la atención integral de personas mayores y discapacitadas. Se exige como formación mínima la primera etapa de educación secundaria. El salario bruto mensual es de 1.500 euros con pagas extras prorrateadas en régimen de turnos. Existe la posibilidad de continuar trabajando en una empresa importante del sector. El plazo de inscripción finaliza el 22 de septiembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/09/2026
Enfermero/-a (Priego de Córdoba)Se oferta un puesto de enfermero o enfermera en el municipio de Priego de Córdoba bajo un contrato laboral temporal a jornada completa con una duración de ciento ochenta días. La ocupación corresponde a enfermeros de cuidados generales para desempeñar funciones propias de enfermería en una residencia de mayores. Se requiere estar en posesión de diplomatura o grado en enfermería. El salario bruto mensual asciende a 1.800 euros sin pagas extras prorrateadas, en horario de 7:00 a 15:00 horas, con incorporación prevista el 28 de septiembre de 2026. El plazo de inscripción finaliza el 22 de septiembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/09/2026
Delineantes (Córdoba)Se ofertan 2 puestos de técnico delineante o técnica delineante para proyectos de ingeniería bajo la modalidad de contrato laboral indefinido a jornada completa en Córdoba. Las funciones incluyen el desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos, eficiencia energética, tramitación de cédulas de habitabilidad y tareas transversales de oficina técnica. Las condiciones contemplan un salario bruto mensual de 1.425 euros con pagas extras prorrateadas, en horario de 7:00 a 15:00 horas. Se requiere una experiencia mínima de 3 meses y formación profesional. El plazo de inscripción para optar a esta oferta de empleo finaliza el 26 de septiembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 11/09/2026
Camarero/-a de sala (Córdoba)Se oferta un puesto de camarero o camarera de sala para un contrato laboral fijo discontinuo a jornada completa en Córdoba. Las funciones comprenden la atención a la clientela en el restaurante, el servicio de mesas y el desarrollo de tareas del puesto. Las condiciones económicas establecen un salario bruto mensual de 1.660 euros con pagas extras prorrateadas, desempeñando la actividad de martes a sábados. Como requisitos imprescindibles se solicita una experiencia de 12 meses en la ocupación, primera etapa de educación secundaria o equivalente, nivel medio de inglés y conocimientos en correo electrónico o Microsoft Office. El plazo de inscripción finaliza el 26 de septiembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 11/09/2026
Operario de Mantenimiento (Puente Genil)Una empresa municipal de servicios oferta un puesto de operario de mantenimiento de taller para el desempeño de labores de mantenimiento y reparación de vehículos en EGEMASA, bajo la modalidad de contrato laboral temporal a jornada completa. La duración prevista del contrato es de 90 días. El salario bruto mensual asciende a 1.571 euros sin pagas extras prorrateadas, en turnos de mañana o tarde de lunes a viernes. Como requisitos se exige permiso de conducir de clase C con remolque superior a 750 kilogramos y tarjeta de cualificación del conductor. El plazo de inscripción finaliza el 18 de septiembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 11/09/2026
Operario de saneamiento y fugas (Montilla)Una empresa de construcción y saneamiento oferta un puesto de operario de saneamiento y fugas en Montilla. Las funciones principales abarcan el apoyo en desatascos, localización de fugas, rehabilitación de tuberías sin obra y mantenimiento del material. Se ofrece contrato estable, formación continua, vehículo, herramientas y salario según experiencia. Se requiere carné B, disponibilidad para viajar, compromiso y trabajo en equipo, valorándose conocimientos en fontanería u obra civil sin exigirse experiencia previa. Las personas interesadas pueden enviar su currículum al correo electrónico estructuraspino@gmail.com o contactar a través de los teléfonos 657 682 523 y 685 278 645.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 04/07/2026
Auxiliares de ayuda a domicilio (Montilla)Una empresa de ayuda a domicilio oferta varios puestos de auxiliar de ayuda a domicilio para trabajar en Montilla. La entidad requiere personal que cuente con titulación oficial relacionada con el sector o, en su defecto, experiencia previa demostrable en este ámbito profesional. Se solicita a los candidatos y candidatas disponibilidad inmediata para su incorporación. Las condiciones económicas de la nómina se regirán estrictamente según el convenio vigente. Las personas interesadas en optar a esta vacante deben enviar su currículum a las direcciones de correo electrónico rrhh-calidad@monsecor.net o daro1982.ds@gmail.com.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 14/05/2026
Fontaneros (Córdoba)Se ofertan tres puestos de oficial de primera fontanero u oficial de primera fontanera en el municipio de Córdoba bajo contrato laboral fijo discontinuo a jornada completa. Las personas seleccionadas participarán en proyectos de instalación, mantenimiento y reparación en un centro comercial, exigiendo un año de experiencia previa, formación en prevención de riesgos laborales y carnet de conducir. Se ofrece un salario bruto mensual de 2.100 euros con pagas extras prorrateadas, en horario de turno de día o de noche según las necesidades de las obras. El plazo de inscripción finaliza el 22 de septiembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/09/2026
Cocinero/-a (Priego de Córdoba)Se oferta un puesto de cocinero o cocinera en Priego de Córdoba bajo un contrato laboral indefinido a jornada completa. Las funciones a desempeñar son las propias del puesto de cocinero o cocinera. Entre los requisitos indispensables se exige contar con una experiencia mínima de seis meses en la ocupación y estar en posesión de la primera etapa de educación secundaria o equivalente, valorándose además disponer de carnet de manipulador. El salario bruto mensual asciende a 1.300 euros sin pagas extras prorrateadas en horario partido. El plazo de inscripción finaliza el 22 de septiembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/09/2026
Administrativo/-a de tramitación (Córdoba)Empresa busca administrativo/a para puesto presencial en Córdoba, con incorporación inmediata y jornada completa de 8:00 a 16:00 horas. Realizará recepción de avisos, apertura y tramitación de partes, atención telefónica, organización de citas, coordinación de técnicos y seguimiento de servicios. Se requiere soltura informática, buena comunicación, capacidad de organización, rapidez y responsabilidad. No es imprescindible experiencia previa si se demuestra facilidad de aprendizaje. Salario a convenir. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 04/09/2026
Profesor/-a de inglés (Montilla)British Academy Center International House busca profesor o profesora de inglés para su próxima apertura en Montilla, encargado/a de impartir clases a estudiantes de diferentes edades. Se requiere dominio oral y escrito del inglés, conocimientos de didáctica, gramática y metodologías docentes, así como capacidad para adaptar la enseñanza a las necesidades del alumnado. No se exige experiencia previa. Se ofrece contrato indefinido, jornada a convenir, formación continua y posibilidades de desarrollo profesional. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 18/08/2026
Oficial de primera de construcción (Puente Genil)Se oferta un puesto de oficial de primera de la construcción en Puente Genil con un contrato laboral temporal de ciento ochenta días y jornada completa. Las funciones comprenden solados, alicatados, enfoscados, tabiquería y cerramientos. El salario bruto mensual asciende a 1.550 euros, sin pagas extras prorrateadas, con un horario de 7:00 a 15:00 horas. Como requisitos imprescindibles se exigen veinticuatro meses de experiencia como albañil, disponer de permiso de conducir B y vivir en Puente Genil o en un pueblo muy cercano. El plazo de inscripción para optar a este puesto finaliza el 23 de septiembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 08/09/2026
Conductores de camión (La Carlota)Se ofertan dos puestos de trabajo de conductor o conductora de camión en La Carlota bajo la modalidad de contrato laboral indefinido y con jornada completa. Las funciones principales comprenden el transporte regional de mercancías con semirremolque basculante, la supervisión de las operaciones de carga, descarga y basculación, así como el cuidado del vehículo asignado. El salario bruto mensual es de 2.550 euros con pagas extras prorrateadas y bonificaciones adicionales. Se requiere una experiencia mínima de doce meses y carné de conducir C+E. El plazo de inscripción para optar a estos puestos de trabajo finaliza el 24 de septiembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 09/09/2026
Supervisor/-a de producción (Montilla)Carrier busca supervisor o supervisora de producción para gestionar un equipo de 20-30 operarios y garantizar los objetivos de producción, calidad, seguridad y entrega. Coordinará las actividades de fabricación, resolverá incidencias y participará en proyectos de mejora continua. Se requiere Ingeniería Técnica Industrial o similar, 2-3 años de experiencia en entornos industriales, experiencia gestionando equipos de producción e inglés mínimo B1. Contrato indefinido, jornada completa, de lunes a viernes, de 14:00 a 22:00 horas. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 04/09/2026
Desarrollador/-a para automatización (Montilla)Automatismos ITEA busca desarrollador o desarrolladora para trabajar en desarrollo de software y automatización industrial. Se requiere al menos dos años de experiencia y conocimientos de .NET, C#, SQL Server, APIs REST, Git y bases de datos, además de programación de PLC, sistemas SCADA y comunicaciones industriales. Se valoran conocimientos de Python, IoT, visión artificial, MES, ERP, Docker y Linux. Contrato indefinido, jornada completa y salario de 25.000 a 36.000 euros brutos anuales. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 02/09/2026
Oficial de trabajos verticales (Montilla)Empresa busca oficial de trabajos verticales para realizar tareas de mantenimiento, reparación, pintura y rehabilitación de edificios en Montilla. Se ofrece contrato indefinido, jornada completa y horario de 7:00 a 15:00 horas. El salario es de 1.450 euros brutos mensuales, con pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza hoy, 16 de septiembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 01/09/2026
Enfermero/-a (Benamejí)Se ofertan dos puestos de trabajo de enfermero o enfermera para una residencia de mayores en Benamejí, bajo la modalidad de contrato laboral indefinido y con jornada completa. Las funciones principales comprenden las propias de la ocupación en el sector de los enfermeros de cuidados generales. El salario bruto mensual es de 1.375 euros, sin pagas extras prorrateadas incluidas, y el horario de trabajo se establece de forma rotativa según el cuadrante establecido. Son requisitos imprescindibles contar con diplomatura o grado en enfermería con su respectiva acreditación documental. El plazo de inscripción para optar a estos puestos finaliza el 24 de septiembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 09/09/2026
Educador/-a social (Montilla)El Ayuntamiento de Montilla convoca una plaza de educador o educadora social, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Media, por el sistema de oposición, en turno libre. El plazo de inscripción finaliza hoy, 16 de septiembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 09/09/2026
Conductor/-a de camión pluma (La Carlota)Se oferta un puesto de conductor o conductora de camión pluma en La Carlota con contrato laboral temporal de 180 días y jornada completa. Las funciones comprenden la operación segura del camión pluma, la carga y descarga de materiales y labores de mozo en almacén. El salario bruto mensual es de 2.100 euros con pagas extras prorrateadas. El horario se fija de lunes a jueves de 8:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas, y los viernes de 7:00 a 15:00 horas. El plazo de inscripción para optar a este puesto de trabajo finaliza el 16 de septiembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 09/09/2026
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Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir. En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
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REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: DEPOSITPHOTOS.COM
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