Rosa Rodríguez reclama a la Junta "respuestas" ante el desempleo y la pérdida de población

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La parlamentaria de Por Andalucía, la montillana Rosa María Rodríguez, ha registrado dos iniciativas en el Parlamento de Andalucía dirigidas a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo con las que reclama respuestas sobre la situación laboral y demográfica de la provincia de Córdoba y pide fiscalizar las ayudas destinadas al inicio de actividad de nuevos trabajadores autónomos. Rodríguez, representante por Córdoba del Grupo Parlamentario Por Andalucía, forma parte de la Comisión de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.La diputada ha centrado una de sus iniciativas en las dificultades que, según ha señalado, continúa afrontando la provincia en materia de empleo. En este sentido, ha recordado que Córdoba registró durante el primer trimestre de 2026 una tasa de paro del 16,69 por ciento, un porcentaje que sitúa a la provincia entre las que presentan mayores niveles de desempleo. Los datos de la Encuesta de Población Activa correspondientes a ese periodo reflejan una tasa de paro del 16,69 por ciento para Córdoba.Rodríguez ha relacionado esta situación con la pérdida de población que viene sufriendo la provincia, especialmente entre las personas jóvenes y en edad de trabajar, y ha reclamado al Gobierno andaluz que detalle las medidas que está desarrollando para afrontar ambos fenómenos.La parlamentaria montillana ha señalado que “Córdoba no puede permitirse que sus jóvenes tengan que marcharse porque aquí no encuentran oportunidades laborales. Cuando una provincia pierde población activa también pierde futuro, y la Junta tiene que explicar qué está haciendo para cambiar esta realidad”.A partir de esta situación, la representante de Por Andalucía ha planteado a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo varias cuestiones relacionadas con la evolución del mercado laboral cordobés. Entre ellas, solicita conocer qué análisis realiza el Gobierno andaluz sobre la relación entre el desempleo y la reducción de la población activa y qué medidas concretas está desarrollando para evitar que la falta de oportunidades laborales provoque la salida de jóvenes hacia otros territorios.La iniciativa también pide explicaciones sobre las actuaciones destinadas a adecuar la formación profesional y las políticas activas de empleo a aquellos perfiles profesionales que presentan mayores dificultades de cobertura dentro del tejido productivo de la provincia. Rodríguez reclama, además, que la Junta concrete la estrategia prevista para abordar de manera conjunta el desempleo, la pérdida de población y el envejecimiento demográfico.En esa misma línea, la parlamentaria solicita al Ejecutivo autonómico que especifique los objetivos cuantificables que se ha marcado durante la presente legislatura para incrementar la población activa y favorecer el empleo estable y de calidad en Córdoba.Rodríguez ha defendido la necesidad de “saber qué objetivos concretos se ha marcado la Junta para Córdoba y, sobre todo, qué resultados está obteniendo. No basta con anunciar programas si no sabemos cuántas personas se benefician, qué grado de ejecución tienen y si realmente están sirviendo para generar empleo y fijar población”.La segunda de las iniciativas registradas por la diputada de Por Andalucía se centra en las ayudas destinadas al inicio de nueva actividad de trabajadores autónomos en Córdoba. La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha ampliado los fondos previstos para este programa hasta alcanzar los 11,67 millones de euros en la provincia, después de incrementar en alrededor de 2,2 millones de euros la dotación disponible. La ampliación anunciada prevé extender estas ayudas a unas 540 personas trabajadoras por cuenta propia adicionales.Según los datos difundidos por el Gobierno andaluz, más de 1.900 personas de la provincia se han beneficiado ya de esta convocatoria. La ampliación del crédito se produce después de que la Junta incrementara los fondos disponibles para estas ayudas y prolongara el periodo de presentación de solicitudes.Ante estos datos, Rodríguez reclama conocer la “demanda real existente y los criterios utilizados por la Junta para determinar que el crédito ampliado será suficiente”. En concreto, la parlamentaria pregunta cuántas solicitudes se han registrado hasta la fecha, cuántas de ellas cumplen provisionalmente los requisitos establecidos en la convocatoria y qué datos utiliza la Consejería para concluir que los 2,2 millones de euros adicionales permitirán atender las solicitudes que se presenten hasta el cierre del plazo.La convocatoria para estas ayudas al inicio de actividad mantiene abierto el periodo de solicitud hasta el 30 de septiembre de 2026, después de la ampliación acordada por la Junta de Andalucía. La Administración autonómica también había elevado para el conjunto de Andalucía los fondos destinados a respaldar el inicio de actividad de las personas trabajadoras autónomas ante un volumen de solicitudes superior al crédito inicialmente contemplado.Rodríguez ha advertido que “si la Junta anuncia una ampliación del presupuesto, debe ser capaz de acreditar que ese dinero permitirá atender a todas las personas que cumplen los requisitos. De lo contrario, estaremos ante un anuncio que genera expectativas entre quienes quieren emprender sin garantizar que puedan recibir finalmente la ayuda”.La diputada solicita asimismo que el Gobierno andaluz garantice que las personas que reúnan los requisitos establecidos podrán acceder a estas ayudas. En caso de que el crédito finalmente disponible no resulte suficiente, pide que la Consejería concrete cuántas solicitudes quedarían sin cobertura presupuestaria y qué compromiso adoptará para evitar que alguna persona que cumpla las condiciones sea excluida únicamente por falta de financiación.Las dos iniciativas registradas sitúan así el foco, por un lado, en las políticas destinadas a responder al desempleo, la disminución de la población activa y el envejecimiento demográfico de Córdoba y, por otro, en el grado de cobertura presupuestaria de las ayudas dirigidas a quienes comienzan una actividad como trabajadores autónomos.Rodríguez ha concluido que “Córdoba necesita una política de empleo que permita a nuestra gente quedarse, emprender y construir aquí su proyecto de vida. Y eso exige menos anuncios y más planificación, recursos suficientes y resultados que puedan comprobarse”.