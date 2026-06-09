El Servicio Municipal de Deportes amplía sus campeonatos locales de verano



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Servicio Municipal de Deportes (SMD) del Ayuntamiento de Montilla ha decidido completar su oferta de campeonatos locales de verano con la convocatoria de la XXXVIII Liga Verano de Voleibol 3x3 y de la Liga de Baloncesto Femenino 3x3, dos propuestas que se suman a la XXXVI Copa Verano de Fútbol Sala Masculino para configurar el calendario competitivo de las próximas semanas en la localidad.La competición de voleibol se presenta en formato 3x3 y fija su inicio para el 30 de junio. El torneo está dirigido a participantes nacidos en 2014 y anteriores, tendrá una duración aproximada de un mes y medio y los partidos se disputarán de lunes a viernes en el Pabellón Municipal de Deportes.Por su parte, la Liga de Baloncesto Femenino 3x3 también arrancará en torno al 30 de junio y estará destinada a jugadoras nacidas en 2014 y anteriores. Según la información difundida por el SMD, este campeonato se prolongará durante aproximadamente un mes y sus jornadas de juego se celebrarán igualmente de lunes a viernes.De igual modo, el SMD ha detallado el procedimiento de inscripción de ambas competiciones. En el caso del voleibol 3x3, la cuota queda fijada en 20 euros por equipo, mientras que en el baloncesto femenino 3x3 será de 10 euros por equipo.La inscripción podrá formalizarse en el Pabellón Municipal, en horario de oficina, o mediante el correo electrónico. El pago deberá realizarse, en el apartado de trámites telemáticos, para lo que será necesario disponer de usuario y contraseña, facilitados por el propio Servicio Municipal de Deportes de forma presencial o a través del teléfono 957 654 370.Ambos torneos comparten también el mismo plazo de inscripción. Así, las solicitudes podrán presentarse hasta el martes 23 de junio, fecha límite para quienes deseen participar en estas dos competiciones que vienen a reforzar el calendario deportivo estival del municipio.Y es que la programación de verano ya contaba con la XXXVI Copa Verano de Fútbol Sala Masculino, una cita que mantiene abierta su convocatoria para jugadores nacidos en 2012 y anteriores. El inicio aproximado del campeonato aparece fijado para el 17 de junio, con una duración estimada de un mes y medio y con partidos programados preferentemente de lunes a viernes.Asimismo, el torneo de fútbol sala establece una inscripción limitada a 18 equipos, que serán admitidos por riguroso orden de inscripción. La cuota asciende a 22,5 euros por equipo, a los que se suman 3,00 euros por cada ficha de jugador.Al igual que en los otros campeonatos, la inscripción puede realizarse en el Pabellón Municipal en horario de oficina o a través del correo, mientras que el abono debe gestionarse por medio de la web del SMD, con usuario y contraseña facilitados por el Servicio Municipal de Deportes. En este caso, el plazo concluye el próximo jueves 11 de junio.Con la incorporación del voleibol 3x3 y del baloncesto femenino 3x3, el Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Montilla termina de perfilar una oferta veraniega en la que conviven distintas modalidades y categorías de participación. El resultado es un calendario local que reúne fútbol sala, voleibol y baloncesto en varias propuestas pensadas para animar la actividad deportiva en Montilla durante las próximas semanas.