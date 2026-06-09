Dos empresarios montillanos impulsan Sherryfest, la primera cata urbana por Jerez

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Así se titula el novedoso proyecto que han puesto en marcha los empresarios montillanos José Luis Baños y Arturo Hidalgo, una nueva propuesta enoturística, gastronómica y cultural que se celebrará el viernes 21 de agosto en horario de tarde y noche y que ofrecerá un recorrido por cuatro bodegas históricas de Jerez de la Frontera: Tío Pepe, Fundador, Lustau y Cayetano del Pino.La iniciativa, que se presenta como la primera cata urbana por Jerez de la Frontera, nace con la voluntad de sumar una nueva cita al calendario jerezano y de ofrecer una forma diferente de disfrutar de la ciudad a partir de algunos de sus grandes elementos identitarios: el vino, las bodegas, la gastronomía, la música, el patrimonio y la vida urbana.El proyecto está promovido por Winable, empresa fundada por José Luis Baños en el año 2019 y especializada en enoturismo, comunicación, gestión de destinos, creación de experiencias y proyectos vinculados al territorio, el vino y la innovación social.De este modo,sitúa al público ante una experiencia pensada como un itinerario urbano por espacios bodegueros emblemáticos. La primera edición contará con horarios organizados por las cuatro bodegas participantes, con el objetivo de facilitar el recorrido y garantizar una experiencia fluida entre los distintos enclaves.La entrada incluirá, en cada bodega, dos copas de vino del Marco de Jerez, una tapa gourmet y una actuación musical en directo en formato acústico. En total, quienes participen enpodrán disfrutar de ocho copas de vino, cuatro tapas gourmet, cuatro actuaciones y el paso por cuatro espacios bodegueros emblemáticos.José Luis Baños, CEO de Winable y cofundador de, señaló que “este proyecto nace con una idea muy clara: ofrecer una nueva forma de vivir Jerez, recorriendo sus bodegas, brindando con los vinos del Marco, disfrutando de su gastronomía y sintiendo la ciudad desde dentro”.Baños subrayó también que“quiere reforzar el valor de los Vinos del Marco de Jerez como parte esencial de la identidad de la ciudad, pero también como un motor capaz de generar nuevas experiencias, atraer visitantes y conectar con nuevos públicos”. Además, afirmó que “la unión de cuatro bodegas históricas en una misma experiencia urbana es uno de los grandes valores del proyecto, porque permite mostrar la fuerza, la diversidad y el patrimonio vivo del vino en Jerez”.Por otro lado, la gastronomía tendrá un papel destacado en esta primera edición, especialmente en el contexto de Jerez, Capital Española de la Gastronomía 2026. Cada bodega contará con una propuesta gastronómica diferenciada: Tío Pepe y Fundador ofrecerán catering propio; Lustau contará con una propuesta de la chef montillana Eva Millán, subcampeona de la primera edición de; y Cayetano del Pino tendrá la participación de Áje Bar.De igual modo, la programación musical estará distribuida por espacios, con actuaciones en directo en formato acústico. Juan Cid actuará en Tío Pepe; David Frontado, en Fundador; José Carlos Escobar, en Lustau; y el cuadro flamenco de Alberto Franco, en Cayetano del Pino.El cofundador de, Arturo Hidalgo, explicó que “cada bodega tendrá su propia personalidad dentro del recorrido, con vinos, gastronomía y música en directo, pero todas formarán parte de una misma experiencia”. Según detalló, “el público contará con un itinerario organizado y unos horarios definidos para disfrutar de las cuatro paradas con comodidad”.Asimismo, Hidalgo recordó que las entradas saldrán a la venta a lo largo de esta semana en la. Las primeras 200 entradas tendrán un precio promocional de 60 euros por persona y, una vez agotado ese cupo inicial, el precio general será de 70 euros.se incorpora así a la agenda enoturística, gastronómica y cultural de Jerez con una propuesta que busca unir en una misma noche algunos de los valores más reconocibles de la ciudad. El recorrido por Tío Pepe, Fundador, Lustau y Cayetano del Pino permitirá acercarse a cuatro espacios con identidad propia, integrados en una experiencia común.Winable ha desarrollado desde su creación diferentes iniciativas relacionadas con la promoción de los vinos del Marco de Jerez, el impulso del enoturismo, la accesibilidad, la inclusión y la puesta en valor del patrimonio vitivinícola. Esta trayectoria ha sido reconocida, entre otros galardones, con el V Premio de Enoturismo al Compromiso con la Sociedad y el Medio Ambiente, otorgado por Rutas del Vino de España.Baños indicó que“nace con vocación de continuidad” y que la intención es “consolidar esta primera edición en Jerez para que, en el futuro, pueda crecer hacia otras ciudades del Marco de Jerez y contribuir a la promoción conjunta del territorio y de sus vinos”.Por su parte, el presidente del Consejo Regulador de Vinos de Jerez, César Saldaña, mostró el respaldo de la institución a esta nueva iniciativa y destacó la importancia de seguir impulsando propuestas que refuercen el papel del Marco de Jerez como destino enoturístico.Saldaña afirmó que “desde el Consejo Regulador vamos a seguir apoyando iniciativas enoturísticas que surgen en el Marco de Jerez”. En este sentido, señaló que “el Marco es un destino líder por sus bodegas, y cada año surgen nuevas iniciativas potentes que ayudan a proyectar nuestros vinos y nuestro territorio”. Asimismo, puso en valor “el trabajo de las empresas, que resulta clave para dinamizar el destino, generar sinergias y crear nuevas formas de acercar los Vinos de Jerez al público”.La primera edición decuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Jerez, la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz, así como con la colaboración del Consejo Regulador de Vinos de Jerez. La iniciativa refuerza así su carácter institucional y territorial, con una propuesta que nace para sumar una nueva experiencia al calendario de la ciudad.