El Ayuntamiento becará a diez alumnos de la Escuela de Música Ácora

El Ayuntamiento de Montilla ofrecerá diez becas para facilitar el acceso del alumnado a la Escuela de Música de la Asociación Ácora, una medida impulsada a través de la Delegación Municipal de Cultura, con la colaboración de la propia entidad musical, que favorecerá durante el curso 2026-2027 la formación de personas en situación de riesgo o vulnerabilidad social en cualquiera de las modalidades que imparte este centro: Música y Movimiento o Instrumento.La convocatoria actualiza el programa de gratuidad de cuotas que el Consistorio mantiene vinculado a la Escuela de Música de Ácora, un colectivo con el que la institución municipal viene colaborando desde hace años con el objetivo de acercar la enseñanza musical a los más jóvenes de Montilla. En esta ocasión, las bases regulan los criterios de acceso y valoración para disfrutar de diez ayudas consistentes en la exención total del pago mensual durante el próximo curso académico.Las exenciones se destinarán indistintamente a cualquiera de las dos categorías o modalidades de enseñanza impartidas por la Escuela de Música de la Asociación Ácora. De este modo, podrán aplicarse tanto a Música y Movimiento como a Instrumento, lo que permite atender perfiles distintos de alumnado: desde quienes se inician en la educación musical hasta quienes desean continuar su aprendizaje con una especialidad concreta.En ese sentido, podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas empadronadas en Montilla con una antigüedad mínima de tres meses desde la fecha de la convocatoria. Las bases establecen, igualmente, que el alumnado deberá presentar solicitud de matrícula para el curso escolar 2026-2027 en la Escuela de Música Ácora en cualquiera de sus dos modalidades.Por otro lado, la unidad de convivencia familiar en la que se integre la persona solicitante no podrá disponer de una renta per cápita superior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual en catorce pagas correspondiente a 2025, fijado en 8.400,00 euros. No obstante, las bases contemplan que, por razones justificadas y siempre que no se cubra la totalidad de las ayudas, pueda aumentarse este límite de rentas.De igual modo, la convocatoria precisa que solo podrá solicitarse una ayuda por persona. Esta limitación se completa con otro criterio recogido en el procedimiento de valoración: se priorizará la concesión de una sola ayuda por unidad de convivencia, aunque podrán admitirse excepciones en situaciones debidamente justificadas.El plazo de presentación de solicitudes se abrirá en el momento de publicación de las bases en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Montilla y finalizará el 31 de julio, a las 14.00 de la tarde. Si una vez resuelto ese primer plazo no se hubieran cubierto todas las ayudas disponibles, se abrirá automáticamente un segundo plazo de presentación de solicitudes hasta el 1 de octubre, sin necesidad de una nueva convocatoria.Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Montilla acompañadas de la documentación requerida. Entre otros documentos, las bases solicitan el DNI de la persona solicitante y de su tutor o tutora legal en caso de minoría de edad, copia del Libro de Familia y la declaración responsable de todos los ingresos de la unidad de convivencia referidos al ejercicio económico 2025, debidamente firmada por todos los miembros mayores de 16 años.Asimismo, el certificado de empadronamiento será solicitado de oficio por el propio Ayuntamiento, referido a todos los miembros de la unidad de convivencia, salvo que sea aportado directamente por la persona solicitante. En el caso de familias monoparentales por razón de divorcio, la situación deberá acreditarse mediante la correspondiente resolución judicial.Y es que la convocatoria concede una especial importancia a la situación económica real de cada familia. Si alguno de los miembros de la unidad de convivencia estuvo obligado a realizar la Declaración de la Renta del ejercicio 2025, conjunta o individualmente, deberán recogerse las cifras que aparezcan en las casillas 435 y 460. En cambio, si algún miembro no estuviera obligado a realizarla, la declaración responsable deberá incluir sus ingresos totales, por cualquier concepto imputable a su renta de 2025.Además, en caso de que las condiciones económicas actuales hayan cambiado respecto a las de 2025 y se haya producido una merma de ingresos en la unidad familiar, esta circunstancia deberá acreditarse con documentación específica. Entre otros documentos, las bases contemplan certificados del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) como demandantes de empleo para las personas mayores de 16 años, certificado del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) referido al cobro de prestaciones y certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) cuando alguno de los miembros perciba pensiones.Por otro lado, la Comisión de Valoración podrá solicitar documentación aclaratoria en caso de duda. En especial, podrá requerir copia de la Declaración de la Renta del ejercicio 2025 para verificar los ingresos incluidos en la declaración responsable. Si las personas solicitantes no acompañaran toda la documentación exigida o esta presentara algún defecto formal, se podrá requerir su subsanación, con el apercibimiento de que, si no se atiende, la petición se entenderá desistida y quedará archivada sin más trámite.Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se constituirá un grupo de trabajo integrado por un representante de la Asociación Ácora, un técnico de los Servicios Sociales Municipales, un técnico de la Delegación de Cultura y una persona trabajadora adscrita al Área de Cultura del Ayuntamiento, que actuará como secretaria con voz pero sin voto. Este grupo analizará la documentación presentada y podrá requerir tanto de oficio como a las personas interesadas aquellos documentos que no se hubieran aportado.En ese procedimiento quedarán excluidas las solicitudes referidas a alumnado no empadronado en la localidad. A partir de ahí, los Servicios Sociales Municipales aportarán al grupo de trabajo una valoración sobre las situaciones familiares con mayor desventaja social que puedan afectar de forma favorable a la participación del alumno o alumna en la Escuela de Música. Las bases citan, entre otros factores, situaciones sobrevenidas de carácter laboral, económico o de salud, condicionantes ambientales y factores sociales o relacionales.De igual modo, la información procedente de los Servicios Sociales Municipales será determinante en la valoración de la ayuda. Según establecen las bases, cuando dicho informe sea favorable, se propondrá directamente la concesión de la ayuda a la persona solicitante. Esta información se ofrecerá respecto a aquellas unidades familiares que tengan Historia Social abierta en los Servicios Sociales Municipales.También se considerará de manera especial la información aportada desde la Escuela de Música Ácora sobre el aprovechamiento de la actividad por parte del alumnado que ya haya participado en cursos anteriores. Esta valoración se combinará con los datos sociales y económicos a la hora de formular la propuesta de ayudas, de forma que el proceso no se limite únicamente a una lectura administrativa de la documentación, sino que atienda al recorrido del alumno dentro de la escuela.Cuando, tras la valoración de los informes de Servicios Sociales y de la Escuela de Música, no se conceda la totalidad de las ayudas disponibles, el grupo de trabajo priorizará entre las solicitudes restantes aquellas que reflejen situaciones familiares con mayor desventaja desde el punto de vista laboral y económico. Las bases advierten, además, de que la ocultación, falseamiento o manipulación de cualquier dato o fuente de renta podrá dar lugar a la denegación o anulación de la ayuda.El grupo de trabajo elaborará una propuesta fundamentada que elevará a la Comisión de Adjudicación, órgano que aprobará definitivamente las ayudas y que podrá introducir cambios o modificaciones en la propuesta inicial. Las ayudas consistirán en la exención total del pago de la cuota mensual de las clases del alumnado beneficiario, aunque las bases también contemplan que, por razones justificadas, pueda quedar desierta la totalidad o alguna de las ayudas.Con esta nueva convocatoria, la Escuela de Música de la Asociación Ácora volverá a contar con el respaldo municipal para facilitar que la formación musical llegue también a familias que, por su situación económica o social, encuentran más dificultades para asumir el coste mensual de las clases. La medida busca que el aprendizaje de un instrumento o el primer contacto con la música no dependan solo de la capacidad económica de cada hogar, sino también de una apuesta pública por la cultura como herramienta educativa y de integración.