Montilla celebra la Semana Europea de la Movilidad con una ruta en bici y actividades escolares



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla se suma un año más a la Semana Europea de la Movilidad, que comienza hoy y se prolongará oficialmente hasta el martes 22 de septiembre, con una programación que combinará una nueva edición de la tradicional ruta en bici y diferentes actividades de educación vial en los centros educativos del municipio. La iniciativa pretende fomentar formas de desplazamiento más sostenibles y seguras y avanzar hacia modelos de movilidad que favorezcan los recorridos no motorizados.Montilla lleva cerca de doce años participando en esta iniciativa europea y comparte sus objetivos de incorporar a la vida cotidiana hábitos de movilidad que faciliten los desplazamientos a pie, en bicicleta y mediante el transporte público. La programación diseñada para esta edición volverá a prestar también una atención específica a la seguridad vial y a la concienciación de escolares y adolescentes.Una de las principales citas será la tradicional Ruta en Bici, prevista para este domingo 20 de septiembre. La salida tendrá lugar a las 10.00 de la mañana desde la Puerta de Montilla y dará comienzo a un recorrido de 15 kilómetros que discurrirá tanto por el entorno urbano como por diferentes zonas rurales del término municipal.La actividad finalizará con un espacio de convivencia entre los participantes y presenta este año como principal novedad la gratuidad de la inscripción. La organización ha establecido un máximo de 200 participantes, con plazas que se adjudicarán por orden de inscripción.Las personas que tomen parte en la Ruta en Bici deberán acudir con su propia bicicleta y recibirán una camiseta conmemorativa, un bocadillo y una bebida. La organización dispondrá asimismo de ambulancia, seguro y diferentes medidas de seguridad durante el desarrollo de la actividad, mientras que la Policía Local acompañará a los ciclistas a lo largo del recorrido.La iniciativa está organizada por el Ayuntamiento de Montilla y Grupo Mundaeventos, con la colaboración de la Peña Cicloturista Montillana. Las inscripciones pueden formalizarse a través de Munda Eventos, en sus instalaciones de la calle Conde de la Cortina, 16, además de mediante su página web y en el teléfono 699 928 636.La Semana Europea de la Movilidad tendrá también una destacada vertiente educativa durante los próximos días. El lunes 21 y el martes 22 de septiembre, la Delegación de Seguridad y la Policía desarrollarán distintas actividades en los centros educativos de Montilla dirigidas a concienciar a escolares y adolescentes sobre la movilidad peatonal y la seguridad vial.Entre las propuestas previstas se trabajará especialmente el uso seguro de los pasos de peatones. Para ello se llevará a cabo una actividad participativa en la que el alumnado identificará y señalizará los pasos más próximos a sus respectivos centros, al tiempo que se reforzarán las pautas básicas que deben seguirse antes de cruzar.La programación permitirá igualmente recordar los caminos escolares seguros que ya se encuentran señalizados en los centros Gran Capitán, San Francisco Solano y Beato Juan de Ávila. Estas actuaciones forman parte de la labor de sensibilización que acompaña a la Semana Europea de la Movilidad y que en Montilla se dirige tanto a la población adulta como a los escolares.Con este conjunto de actividades, el Ayuntamiento de Montilla pretende continuar fomentando la incorporación de hábitos de movilidad más sostenibles a la vida cotidiana, facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta y mediante el transporte público y reforzar la consideración de la seguridad vial como una responsabilidad compartida por toda la ciudadanía, en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, una iniciativa de la Dirección General de Medio Ambiente de la Unión Europea mediante la que se pretende promover el uso de modos de transporte más sostenibles.