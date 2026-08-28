Dany Ruz dirige una nueva edición de ‘Arte Viva’ con catorce mujeres creadoras



FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

El director y productor montillano Dany Ruz dirige la tercera edición de la residencia artística para mujeres, que comenzó ayer en Los Blázquez con la participación de catorce creadoras de distintas disciplinas, procedencias y generaciones. La iniciativa, impulsada por la Delegación de Igualdad de la Diputación de Córdoba, ofrece a las artistas un espacio para desarrollar sus proyectos, recibir formación y compartir experiencias.La responsable de Igualdad en la institución provincial, Auxiliadora Moreno, participó ayer en el acto de inicio de esta nueva edición para trasladar a las participantes el respaldo de la Diputación de Córdoba. Durante su intervención, señaló que “catorce mujeres del ámbito de la creación de distintas disciplinas, procedencias y generaciones puedan trabajar en sus proyectos artísticos al tiempo que conviven, intercambian experiencias y se forman”.En ese sentido, Moreno manifestó que “conscientes del éxito de la pasada edición, volvemos a respaldar esta iniciativa porque es una propuesta cultural con identidad propia, va mucho más allá de una estancia artística, es un espacio donde avanzar en una obra, compartir el proceso y generar vínculos duraderos entre creadoras y también con el territorio”.Además, la tercera edición dereúne numerosas formas de expresión y convierte nuevamente el Albergue Municipal de Los Blázquez en un lugar de trabajo y convivencia para las participantes. La delegada provincial señaló que “las artes plásticas, la literatura, la música, el teatro, la danza, la escultura, el diseño y la creación multidisciplinar estarán presentes en esta tercera edición que vuelve a convertir el Albergue Municipal de Los Blázquez en un espacio de creación”.Por otro lado, el grupo seleccionado combina artistas que comienzan a abrirse camino en el ámbito creativo con mujeres que cuentan con una trayectoria consolidada. La residencia acoge a creadoras nacidas o residentes en la provincia de Córdoba, junto a dos participantes procedentes de otros territorios.Sobre las características de esta edición, Auxiliadora Moreno indicó que “reúne perfiles emergentes y creadoras con trayectorias consolidadas contando con artistas nacidas o residentes en la provincia de Córdoba y con dos creadoras de otros territorios”.De igual modo, la responsable de Igualdad destacó la variedad de edades, lugares de procedencia y disciplinas representadas entre las participantes. Moreno señaló que “esta diversidad generacional, geográfica y disciplinar es uno de los ejes de ‘Arte Viva’, que busca que la convivencia entre experiencias diferentes forme parte del propio proceso de creación”.Durante una semana, las catorce mujeres combinarán el tiempo destinado a la creación individual con actividades formativas, asesorías personalizadas, espacios de intercambio y dinámicas colectivas. La residencia pretende facilitar unas condiciones difíciles de encontrar en la vida cotidiana, como disponer de más tiempo para crear, recibir acompañamiento profesional y entrar en contacto con otras disciplinas.Y es que el programa también busca consolidar una red de mujeres artistas que permita compartir procesos creativos, dudas, herramientas y experiencias. La convivencia en el Albergue Municipal brinda a las participantes la posibilidad de trabajar en sus propias obras y, al mismo tiempo, conocer los proyectos y métodos empleados por otras creadoras.La residencia culminará el próximo 1 de septiembre con una muestra pública en la que las catorce participantes compartirán los trabajos y proyectos desarrollados durante su estancia en Los Blázquez. La tercera edición concluirá oficialmente el 2 de septiembre.es una iniciativa de la Delegación de Igualdad de la Diputación de Córdoba, producida por Imprevisible Films bajo la dirección del montillano Dany Ruz y desarrollada con la colaboración del Ayuntamiento de Los Blázquez.