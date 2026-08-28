El triatlón montillano suma una victoria absoluta y varios podios en Roquetas de Mar

El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón firmó una destacada actuación en el X Triatlón “Ciudad de Roquetas”, celebrado el pasado fin de semana, al conseguir la victoria absoluta de David Villén, el triunfo en la clasificación masculina por equipos y varios podios individuales en las categorías Juvenil Masculino y Sub-23 Femenina. La prueba reunió en Roquetas de Mar a 195 participantes y tuvo que transformarse en un duatlón debido a la presencia de medusas en la costa.La competición estuvo organizada por el Área de Deporte y Tiempo Libre del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, con la colaboración del Club Deportivo La Desértica y la Federación Andaluza de Triatlón. La aparición de un banco de medusas durante los instantes previos a la salida obligó a suspender el segmento de natación previsto inicialmente para garantizar la seguridad de los deportistas.La organización reconvirtió la prueba, concebida inicialmente como un triatlón de distancia esprint, en un duatlón compuesto por un primer segmento de 2,5 kilómetros de carrera a pie, desarrollado a una vuelta; un recorrido ciclista de 20 kilómetros, distribuido en tres vueltas; y un último tramo de 5 kilómetros de carrera a pie, completado a dos vueltas.David Villén encabezó la participación del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón con una victoria absoluta conseguida después de una ajustada lucha por las primeras posiciones. El representante montillano y Bartomeu Crespi tomaron la iniciativa en el primer segmento de carrera y lograron abrir una ventaja de 12 segundos sobre David Sánchez, que lideró el grupo perseguidor.Villén y Crespi conservaron su renta durante el recorrido ciclista y llegaron a la segunda transición con opciones de disputarse el triunfo. El deportista del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón fue el más rápido en los 5 kilómetros finales de carrera a pie, consiguió distanciarse de su rival y cruzó la meta en primera posición.Bartomeu Crespi, representante del Club Triatlón Murcia Ailimpo, terminó segundo, a 35 segundos del vencedor, mientras que David Sánchez, del Tritrain4You Málaga, completó el podio a 50 segundos de Villén. Álvaro Cano, del Club Triatlón M1 Europack, y Daniel Soriano, del Club Deportivo Triclub Babyschool, ocuparon las otras dos posiciones entre los cinco primeros clasificados.El conjunto montillano amplió sus resultados individuales con las actuaciones de Marco Montes, Alberto Contreras y Antonio Lucena. Montes cruzó la meta en la sexta posición de la clasificación general y consiguió el segundo puesto en Juvenil Masculino. Contreras fue decimotercero de la general y obtuvo la tercera posición en esa misma categoría, mientras que Lucena terminó decimoquinto y ocupó el sexto puesto en Sénior Masculino.Los resultados de David Villén, Marco Montes y Alberto Contreras permitieron al Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón imponerse en la clasificación masculina por equipos. El Club Deportivo Galosport terminó en segunda posición y el Club Triatlón M1 Europack completó el podio colectivo.La representación montillana también estuvo presente en la competición femenina por medio de Rebeca Reguero. La deportista del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón terminó décima de la clasificación general femenina y se proclamó vencedora en la categoría Sub-23 Femenina.La prueba femenina estuvo dominada por Sofía Smienk, que se situó en cabeza desde el primer segmento y llegó a la transición inicial con cinco segundos de ventaja sobre Julie Balcarova. Esta última recuperó la diferencia durante el recorrido ciclista y ambas alcanzaron la segunda transición con María López muy cerca de las primeras posiciones.Sofía Smienk, del Club Deportivo Galosport, volvió a distanciarse de sus rivales en la carrera final y consiguió la victoria. Su compañera María López remontó hasta la segunda posición después de un desenlace ajustado frente a Julie Balcarova, del Triatlón Inforhouse Santiago, que finalizó tercera. Ylenia García y Luisa Sara Gozalo completaron las cinco primeras plazas.El Club Deportivo Galosport se adjudicó la clasificación femenina por equipos al situar a sus tres deportistas puntuadoras entre las cuatro primeras. El Club Triatlón M1 Europack obtuvo la segunda posición y el Club Deportivo Triatlón El Ejido terminó tercero.La competición mantuvo su relevancia dentro del V Circuito Provincial de Triatlón Diputación de Almería 2026, en el que los participantes continuaron sumando puntos para la clasificación provincial. La prueba también fue puntuable para el V Circuito Provincial de Triatlón de Menores Diputación de Almería en el caso de los deportistas juveniles.El Club Deportivo Triatlón Montilla ha recibido una ayuda de la Diputación Provincial de Córdoba dentro de la Convocatoria de subvención convocada a entidades deportivas de la provincia de Córdoba para la realización de actividades deportivas y al apoyo al deporte base, durante el año 2026.