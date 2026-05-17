La Diputación y Dany Ruz promueven una nueva edición de la residencia artística de mujeres 'Arte Viva'

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba y el artista montillano Dany Ruz impulsan una nueva edición de la residencia artística para mujeres, una iniciativa que celebrará su tercera edición entre el 26 de agosto y el 2 de septiembre próximos en la localidad de Los Blázquez con el objetivo de seguir ofreciendo espacio, acompañamiento y visibilidad a creadoras de distintas disciplinas.El plazo de presentación de solicitudes de esta convocatoria permanecerá abierto hasta el próximo 30 de junio y permitirá seleccionar a catorce participantes que desarrollarán sus proyectos en un entorno centrado en la convivencia, la formación y la creación compartida.La propuesta, promovida por la Delegación de Igualdad de la Diputación de Córdoba, en colaboración con Dany Ruz, volverá a reunir a mujeres artistas mayores de 18 años, sin límite de edad, nacidas o residentes en la provincia de Córdoba. Además, esta nueva edición reservará dos plazas para creadoras que no hayan nacido o residido en la provincia, una medida con la que el programa busca ampliar el intercambio de trayectorias, procedencias y lenguajes artísticos.La delegada de Igualdad de la institución provincial, Auxiliadora Moreno, señaló que “tras el recorrido de la pasada edición, 'Arte Viva' se consolida como una propuesta cultural con identidad propia dentro del territorio cordobés. Participaron 14 artistas de distintas disciplinas y se recibieron 42 solicitudes, confirmando el interés creciente por un proyecto que no plantea solo una estancia artística, sino un espacio real para avanzar en una obra, compartir el proceso y generar vínculos duraderos entre creadoras”.La residencia está abierta a creadoras vinculadas a ámbitos como las artes plásticas, la música, el teatro, la danza, la literatura, el cine, la fotografía y otras formas de expresión contemporánea. Cada participante deberá presentar un proyecto artístico propio para desarrollar durante la estancia, independientemente de la fase en la que se encuentre, ya sea desde una idea inicial hasta un proceso avanzado o incluso de finalización.En ese sentido, la organización cubrirá tanto el alojamiento como la alimentación de las participantes, además de facilitar el acceso a formadores, asesorías individuales, espacios de trabajo y acompañamiento profesional durante toda la residencia. El objetivo pasa por generar un entorno donde las creadoras puedan avanzar en sus propuestas en diálogo con otras artistas y en un contexto de apoyo mutuo.Por otro lado, la alcaldesa de Los Blázquez, Zulima Perea, mostró su satisfacción por “la buena aceptación que está teniendo este proyecto en nuestro pueblo, creando experiencias de interacción de nuestros vecinos con las artistas participantes”.Para formalizar la inscripción será necesario presentar un formulario, un porfolio, una carta de motivación, una biografía y una propuesta de proyecto. La selección tendrá en cuenta aspectos como la calidad artística, la creatividad, el impacto potencial que el programa pueda tener en la trayectoria de cada candidata y la diversidad de experiencias y disciplinas, con el propósito de conformar un grupo plural y enriquecedor. El fallo se comunicará por correo electrónico una semana después del cierre de la convocatoria.Y es queaspira a consolidarse como algo más que una residencia artística convencional. El programa plantea un espacio donde la creación convive con el aprendizaje compartido, la convivencia diaria y el intercambio de experiencias entre mujeres creadoras de diferentes ámbitos. Una iniciativa que busca ofrecer tiempo, contexto y acompañamiento profesional para impulsar procesos creativos en un entorno pensado para el desarrollo artístico colectivo.