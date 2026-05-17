El CDF Paquillo Moreno organiza una jornada de captación para la temporada 2026/2027



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Club Deportivo Femenino (CDF) “Paquillo Moreno” celebrará este próximo viernes en el Estadio Municipal "Miguel Navarro Polonio" de Montilla una jornada de captación dirigida a futbolistas de categorías Infantil, Cadete y Sénior con el objetivo de seguir reforzando un proyecto deportivo que, desde hace tres lustros, se ha convertido en uno de los grandes referentes del deporte femenino en la provincia de Córdoba.La convocatoria, que dará comienzo a las 19.30 de la tarde, estará coordinada por responsables y técnicos del propio club y se enmarca dentro de la planificación de la temporada 2026/2027. La entidad, fundada en 2011, continúa así apostando por el crecimiento del fútbol femenino en Montilla y por ofrecer a niñas, adolescentes y mujeres un espacio propio dentro del deporte local, donde entrenar, competir y compartir una experiencia colectiva vinculada al fútbol.Y es que la historia del Club Deportivo Femenino “Paquillo Moreno” ha estado marcada desde sus orígenes por la voluntad de abrir camino al deporte femenino en una comarca donde, durante muchos años, el fútbol estuvo asociado casi exclusivamente a equipos masculinos.Con el paso del tiempo, la entidad ha conseguido consolidar una estructura capaz de dar respuesta a las necesidades deportivas de mujeres de distintas edades, favoreciendo que numerosas jóvenes montillanas hayan podido iniciarse en este deporte en igualdad de condiciones.Además, la trayectoria del club ha ido mucho más allá del ámbito puramente competitivo. Desde sus primeros pasos, la entidad ha mantenido un firme compromiso con la igualdad de oportunidades y con la normalización del fútbol femenino dentro del panorama deportivo montillano.Así, en el año 2016, la Diputación de Córdoba, una distinción que subrayó su contribución al avance de los derechos de la mujer deportista. No en vano, desde su creación, la entidad ha mantenido una filosofía clara: defender la igualdad de oportunidades y demostrar que el fútbol femenino no es una excepción, sino una parte esencial del deporte montillano.Ese esfuerzo constante tuvo una recompensa especial hace justo dos años, cuando el equipo Alevín se proclamó. Fue el primer título liguero en la historia del club, una victoria que llegó como símbolo del trabajo bien hecho y del empeño de una generación de jóvenes futbolistas que han crecido creyendo que el fútbol también puede escribirse en femenino. Aquel éxito, celebrado con emoción en la Casa Consistorial durante el homenaje organizado por el Ayuntamiento, quedó grabado como uno de los hitos más importantes en la historia de la entidad.Pero detrás de cada triunfo hay siempre una historia, y la de este club lleva el nombre de un hombre que dedicó su vida al deporte montillano:, conocido popularmente como “Paquillo Moreno”. Su legado está en cada entrenamiento, en cada partido y en cada balón que rueda sobre el césped. Jugador del desaparecido Alvear Deportivo y miembro de la Junta Directiva del Montilla Club de Fútbol, fue un impulsor incansable del fútbol base y un pionero en la promoción del fútbol femenino en Córdoba.Su espíritu formador, forjado desde los años cincuenta, lo llevó a fomentar la cantera desde el CEIP Gran Capitán, donde consiguió varios títulos autonómicos y donde descubrió que el deporte era también una escuela de valores. Años más tarde, su empeño por dar visibilidad al talento local cristalizó en la creación del club que hoy lleva su nombre, como un homenaje vivo a la entrega y a la pasión por el fútbol de este montillano que, hace apenas tres meses,La jornada de captación prevista para este próximo 22 de mayo se presenta, por tanto, como un nuevo paso dentro de un proyecto que combina deporte, formación e igualdad. Más allá de los resultados competitivos, el Club Deportivo Femenino “Paquillo Moreno” continúa defendiendo una idea del fútbol entendida como espacio de convivencia, crecimiento personal y participación social, manteniendo vivo un modelo que, desde 2011, ha logrado consolidarse como una referencia para el deporte femenino de Montilla y de toda la Campiña Sur cordobesa.