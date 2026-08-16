Engrose inicia en Pereira su primera misión internacional de búsqueda y rescate de personas

La Escuela Nacional de Grupos Operativos de Seguridad y Emergencias (Engrose) ha iniciado en la localidad colombiana de Pereira su primera misión internacional con la participación del oficial de la Policía Local de Montilla David Pino y del perro Grey en las labores de búsqueda de personas desaparecidas tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el pasado lunes. El equipo se incorporó al dispositivo de emergencia después de recorrer durante 17 horas las carreteras de montaña que separan Bogotá de la zona afectada.El propio presidente de Engrose detalló aque “son carreteras de montaña muy estrechas, casi sube a 3.000 metros, con muchísimo tráfico”, una circunstancia que prolongó considerablemente el desplazamiento del equipo desde la capital colombiana.Tras completar el trayecto, los integrantes de Engrose llegaron a Pereira y se incorporaron prácticamente de inmediato al operativo establecido en el Parque de Bomberos de la ciudad. Según relató Pino, el equipo permaneció trabajando hasta bien entrada la madrugada del sábado junto a la responsable del dispositivo, inspeccionando y descartando diferentes zonas en las que podía haber personas atrapadas.En ese sentido, el oficial montillano y su perro estuvieron trabajando hasta las 2.00 de la madrugada y acompañaron a la jefa del operativo durante la revisión de las áreas señaladas por voluntarios. El trabajo se desarrolló entre estructuras dañadas y edificios derrumbados, en un escenario condicionado por la magnitud del terremoto y por el elevado número de personas que todavía no han sido localizadas.Al respecto, David Pino afirmó que “todavía hay unos 300 desaparecidos” y avanzó que el dispositivo tenía previsto continuar durante la jornada de hoy domingo en aldeas próximas a Pereira. La intervención se extiende así más allá del núcleo urbano, con la revisión de distintas poblaciones afectadas por el seísmo y la búsqueda de posibles supervivientes.Durante las primeras labores realizadas por el equipo montillano en Pereira, los efectivos inspeccionaron un hotel de seis plantas que había quedado destruido. Pino indicó que se encontraron con edificios derrumbados junto a otros inmuebles de mayor altura que no habían sufrido daños aparentes, una distribución irregular de los desperfectos que condiciona la localización de las zonas de trabajo.El presidente de Engrose destacó especialmente que “el operativo consiguió sacar dos personas con vida”. La localización de estos dos supervivientes se produjo durante las labores de búsqueda realizadas entre los edificios afectados, mientras los diferentes grupos de emergencia continuaban rastreando las estructuras colapsadas.Por otro lado, Grey se incorporó al trabajo pese al largo desplazamiento realizado hasta Pereira. El braco alemán cuenta con experiencia previa en operaciones internacionales de búsqueda y rescate, incluidas intervenciones en Venezuela y Marruecos, y está especializado en la localización de personas desaparecidas tanto en grandes áreas como en estructuras colapsadas.“Pensábamos que después de 15 horas de viaje en coche no iba a trabajar y, gracias a su extraordinaria experiencia, quiso trabajar desde el primer minuto”, aseguró David Pino, quien mostró su satisfacción por la respuesta del animal durante las primeras horas de la misión.La atención a los animales integrados en los equipos de rescate constituye uno de los aspectos que más ha llamado la atención del oficial de la Policía Local de Montilla. El dispositivo cuenta con veterinarios que examinan a los perros antes y después de cada intervención en las estructuras, además de profesionales encargados de su recuperación física tras las prolongadas jornadas de búsqueda. Sobre esta asistencia, Pino explicó que los veterinarios chequeaban al perro antes de entrar a la estructura y después lo atendían. “Teníamos hasta fisioterapeutas aquí para después, después de una larga jornada”.El responsable de Engrose valoró igualmente la coordinación desplegada por los servicios de emergencia colombianos. Pino aseguró que “la organización de los bomberos de Pereira fue excelente, de las mejores que he visto”, tanto por la planificación de las búsquedas como por la asistencia prestada a los equipos caninos.Junto a David Pino y Grey han viajado a Colombia Emanuel Burset, piloto de dron; Valeria Uribe, auxiliar de guía canino; e Isabela Burset, auxiliar de dron. El dispositivo combina la búsqueda terrestre mediante el binomio canino con el reconocimiento aéreo de las zonas afectadas, los accesos, las estructuras dañadas y los posibles puntos de interés para los grupos de rescate.Emanuel Burset, de nacionalidad argentina y residente en España, participó anteriormente con el equipo en las labores de emergencia de la dana de Valencia y residió durante años en Colombia. Por su parte, Valeria Uribe e Isabela Burset son colombianas residentes en España y mantienen vínculos familiares y personales con el país, donde cuentan con familiares y conocidos afectados por el terremoto, entre ellos varias personas desaparecidas.La misión representa ladesde su reciente creación. La asociación, fundada por David Pino y María del Rosario Verde, policía local de Córdoba, reúne a profesionales y equipos de diferentes puntos de España para coordinar y formar unidades especializadas en seguridad, emergencias, búsqueda y rescate.El equipo permanecerá sobre el terreno durante los días que sean necesarios y adaptará su trabajo a la evolución de la emergencia y a las necesidades de los dispositivos colombianos. Mientras continúan las búsquedas en Pereira y en las aldeas cercanas, Engrose mantiene desplegadas sus capacidades caninas y aéreas para colaborar en la localización de las personas que siguen desaparecidas.