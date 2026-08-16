Montilla suma un nuevo proyecto deportivo con la fundación del Club Viña Sur

El Club Viña Sur Montilla Fútbol Sala ha oficializado su puesta en marcha como un nuevo proyecto deportivo nacido de la iniciativa de Carmen Gómez de la Torre, conocida como, y Jesús Polonio Pérez,, junto al respaldo de un grupo de personas de la localidad comprometidas con el fútbol sala.El nacimiento de la entidad responde a una ilusión compartida y al interés de sus impulsores por abrir una nueva etapa alrededor de esta disciplina. Así lo expresa el propio club en su presentación, al indicar que “todo gran proyecto nace de una ilusión, de un sueño compartido y de la pasión por este deporte que tanto nos une”.En ese sentido, el origen del Club Viña Sur Montilla Fútbol Sala se encuentra en la iniciativa de Carmen Gómez de la Torre y Jesús Polonio Pérez. Ambos dieron los primeros pasos de un proyecto que comenzó a tomar forma a partir del entusiasmo, el esfuerzo y el compromiso por convertir aquella idea inicial en una nueva entidad deportiva.Además, durante el arranque de esta trayectoria, sus promotores contaron con la ayuda del Montilla Club de Fútbol. La nueva entidad ha querido reconocer expresamente ese respaldo y ha mostrado su agradecimiento por la cesión del nombre y por el acompañamiento recibido durante los primeros pasos del proyecto.Y es que aquella colaboración permitió avanzar durante la fase inicial, cuando la iniciativa comenzaba a asentarse y sus responsables trabajaban para darle forma. Ahora, el Club Viña Sur Montilla Fútbol Sala considera que ha llegado el momento de iniciar una etapa propia.La fundación del club ha contado con el respaldo de un grupo de amigos y de otras personas comprometidas con el proyecto. Ese apoyo ha permitido constituir una directiva propia, encargada de afrontar una nueva fase marcada, según ha trasladado la entidad, por la ilusión, la responsabilidad y el propósito de continuar creciendo.El Club Viña Sur Montilla Fútbol Sala ha situado entre sus objetivos el fomento de los valores vinculados al deporte y la creación de una gran familia alrededor del fútbol sala. La entidad pretende reunir bajo su nueva estructura a quienes comparten su interés por esta modalidad deportiva y desean participar en el camino iniciado por el club.Así, el proyecto queda oficialmente fundado después de una primera etapa desarrollada con el apoyo del Montilla Club de Fútbol y del trabajo promovido por Carmen Gómez de la Torre y Jesús Polonio Pérez. La constitución de la directiva propia abre ahora un periodo diferente en la trayectoria de la entidad.Asimismo, el nuevo club ha comenzado a presentar a las personas que formarán parte de su estructura deportiva. La primera incorporación anunciada ha sido la de Marco Antonio Blázquez Navarro, que asumirá la responsabilidad de entrenar al equipo en el comienzo de este proyecto.El técnico cuenta con el nivel UEFA Futsal B y posee experiencia en categorías federadas, en el ámbito municipal y en asociaciones. Su trayectoria deportiva incluye etapas en clubes como Córdoba Patrimonio, Adecor, Villafranca y Calasancio, entre otros.La presentación de Marco Antonio Blázquez Navarro supone el primer movimiento dado a conocer dentro de la configuración deportiva del Club Viña Sur Montilla Fútbol Sala. La entidad inicia de este modo su recorrido oficial con una directiva propia, un entrenador anunciado y el propósito de consolidar una comunidad ligada al fútbol sala.