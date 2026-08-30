UPOA exige medidas para garantizar el acceso al Hospital de Montilla desde Aguilar de la Frontera

El Grupo Municipal de Unidad Popular de Aguilar (UPOA) reclamó ayer a las administraciones competentes "medidas inmediatas" para garantizar el acceso de los vecinos de Aguilar de la Frontera al Hospital de Montilla durante el tiempo en el que esté activo el corte de la carretera nacional N-331, que comenzará mañana lunes y que,, se prolongará hasta el 1 de marzo del próximo año como consecuencia de las obras que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ejecutará en el paso superior situado sobre la línea ferroviaria entre Montilla y Aguilar de la Frontera.El portavoz de la formación, Antonio Zurera López, exigió en un comunicado público que se establezca un “acceso rápido, seguro y efectivo” al centro hospitalario durante los seis meses en los que permanecerá interrumpida la circulación entre Montilla y Aguilar de la Frontera.En ese sentido, Zurera recordó que “a partir del próximo lunes, 31 de agosto, la N-331 permanecerá cortada al tráfico en ambos sentidos como consecuencia de las obras que Adif va a ejecutar en el paso superior sobre la línea ferroviaria”.El corte impedirá utilizar el acceso habitual a Montilla por el enlace 36 de la autovía Córdoba–Málaga (A-45). Durante el desarrollo de los trabajos, los desplazamientos deberán canalizarse a través del enlace 27, situado en la zona de El Portichuelo y conectado con La Rambla, Montemayor y Montilla.Unidad Popular de Aguilar considera que este recorrido alternativo supone un rodeo respecto al trayecto habitual entre Aguilar de la Frontera y el Hospital de Montilla. La formación sostiene que las consecuencias del desvío no deben analizarse únicamente desde la perspectiva de la movilidad o de la circulación por carretera.Así, Antonio Zurera señaló que “no estamos ante un simple problema de tráfico o de movilidad”, sino “ante un problema que afecta directamente a un servicio esencial, como es el acceso de los vecinos y vecinas de Aguilar a su hospital de referencia, el Hospital de Montilla”.El portavoz de UPOA afirmó que esta situación “requiere una respuesta administrativa inmediata” y advirtió sobre el tiempo adicional que puede suponer el itinerario alternativo. “Puede que sobre el papel se hable de diez o quince minutos más, pero cuando hablamos de una urgencia sanitaria, esos minutos pueden ser determinantes”, manifestó.Por este motivo, Zurera defendió que “no podemos aceptar que las administraciones contemplen esta situación exclusivamente desde el punto de vista de la circulación de vehículos”. El representante de Unidad Popular de Aguilar añadió que “una persona que está sufriendo un infarto, un ictus, una hemorragia o cualquier otra emergencia sanitaria no puede permitirse que el acceso a su Hospital se convierta en un problema de tráfico”.Además, el portavoz de UPOA advirtió que “no estamos hablando de una posibilidad remota”, ya que el Hospital de Montilla es utilizado diariamente por vecinos de Aguilar de la Frontera que deben acudir a consultas, pruebas diagnósticas, tratamientos, urgencias o ingresos hospitalarios.Ante esta situación, la formación aguilarense quiere conocer qué alternativa específica se ha estudiado para garantizar los desplazamientos urgentes desde Aguilar de la Frontera hasta el Hospital de Montilla y si se ha evaluado el impacto sanitario que podría provocar el corte durante los próximos seis meses.De igual modo, Unidad Popular de Aguilar pregunta si existe alguna solución coordinada entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS), la Junta de Andalucía, el Gobierno central, Adif y las autoridades responsables de las carreteras y de los servicios de emergencia.La formación política también solicita información sobre el transporte público y, en particular, sobre el mantenimiento de la parada del autobús de línea en el Hospital de Montilla para los vecinos de Aguilar de la Frontera que no disponen de vehículo propio.A estas cuestiones se suma la petición de explicaciones al Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera. La formación planteó una pregunta concreta. “¿Qué está haciendo el Gobierno municipal de Izquierda Unida de Aguilar de la Frontera para solucionar este problema?”, recoge el comunicado, que exige al equipo de gobierno que “se ponga a trabajar desde el minuto uno”.“No basta con informar a los vecinos de que la carretera está cortada y que existe un desvío”, dijo Antonio Zurera, quien defendió la necesidad de “anticiparse a los problemas, defender los intereses de Aguilar y buscar soluciones cuando las decisiones de otras Administraciones afectan directamente a nuestra población”.Por ello, Unidad Popular de Aguilar solicitó que el Ayuntamiento convoque "urgentemente" una reunión de trabajo con todas las administraciones competentes y con los responsables sanitarios. El objetivo de este encuentro sería buscar una solución específica que reduzca las dificultades para acceder desde Aguilar de la Frontera al Hospital de Montilla.A la Junta de Andalucía y al Servicio Andaluz de Salud, la formación les reclama que garanticen que el cierre de la N-331 no perjudique los tiempos de asistencia sanitaria de los vecinos de Aguilar. Para ello, propone establecer, si resulta necesario, protocolos especiales ante urgencias y emergencias.Asimismo, UPOA pide al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a Adif y a las administraciones responsables de la carretera que estudien una "alternativa" que permita reducir al mínimo los tiempos de acceso al hospital, siempre dentro de la legalidad y con las correspondientes garantías de seguridad.Junto a ello, la formación reclama una "coordinación efectiva" de los recursos y las competencias de las distintas administraciones. También exige al Ayuntamiento de Aguilar que “informe públicamente a los vecinos de las gestiones realizadas, las alternativas estudiadas y las soluciones que se pretenden poner en marcha”., las obras que originan el corte forman parte de la adaptación del corredor ferroviario Algeciras–Madrid–Zaragoza a la futura Autopista Ferroviaria. La intervención modificará el paso superior de la N-331 para adecuarlo al gálibo que necesitan los convoyes destinados al transporte de semirremolques por ferrocarril.El proyecto se integra en un programa de modernización del corredor que contempla actuaciones en túneles, pasos superiores, catenarias y vías de apartado. En el caso de Montilla, las intervenciones ferroviarias incluyen la ampliación de las vías hasta los 750 metros para facilitar la circulación y el estacionamiento de trenes de mercancías de mayor longitud.Mientras avanzan estos trabajos, el cierre de la N-331 alterará uno de los principales accesos a Montilla desde la A-45 y afectará a los desplazamientos entre Montilla, Aguilar de la Frontera, Lucena y otros municipios de la comarca. Por ello, Unidad Popular de Aguilar insiste en que las administraciones deben actuar para “no normalizar” las dificultades de acceso al Hospital de Montilla durante los seis meses previstos de obras.