El SMD abre en septiembre las inscripciones para sus programas deportivos y de natación



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla, a través del Servicio Municipal de Deportes (SMD), abrirá durante el mes de septiembre el proceso de renovación y nuevas inscripciones para los programas deportivos y de natación de la temporada 2026/2027, con un calendario escalonado que dará prioridad a las personas que ya participan en estas actividades antes de ofrecer las plazas disponibles a quienes deseen incorporarse.Las renovaciones podrán formalizarse entre el 1 y el 13 de septiembre. Este primer periodo estará reservado para las personas actualmente inscritas en los programas municipales, que tendrán así la posibilidad de mantener su plaza durante la nueva temporada.Por otro lado, el plazo destinado a las nuevas inscripciones permanecerá abierto del 16 al 25 de septiembre. En este caso, el procedimiento se realizará mediante cita previa, que podrá solicitarse a partir del 9 de septiembre a través de laDe este modo, el SMD distribuirá el proceso en dos fases diferenciadas. La primera permitirá gestionar la continuidad de quienes ya forman parte de los programas, mientras que la segunda facilitará el acceso de nuevas personas a las plazas que hayan quedado disponibles.El teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, señaló que “con el inicio de una nueva temporada queremos seguir facilitando a la ciudadanía el acceso a la práctica deportiva durante todo el año, tanto a través de los programas de natación como de la amplia oferta de actividades deportivas municipales”.Además, Miguel Sánchez destacó que “estos programas permiten acercar el deporte a personas con diferentes edades, necesidades y niveles de condición física, ofreciendo alternativas para incorporar la actividad física a nuestros hábitos cotidianos y favorecer una vida más activa y saludable”.En ese sentido, el responsable municipal animó tanto a las personas que ya participan en las actividades como a quienes estén interesadas en incorporarse por primera vez a prestar atención a las fechas establecidas. Miguel Sánchez explicó que “septiembre es el momento de preparar una nueva temporada deportiva y nuestro objetivo es que las personas usuarias dispongan de un proceso de inscripción ordenado y sencillo, facilitando primero las renovaciones y, posteriormente, el acceso a las plazas que queden disponibles”.Así, las personas que quieran continuar en los programas deportivos o de natación tendrán hasta el 13 de septiembre para renovar su inscripción. Quienes deseen solicitar una plaza por primera vez deberán obtener una cita previa desde el 9 de septiembre y completar el trámite entre los días 16 y 25.Para ampliar la información sobre los programas, las plazas disponibles y el procedimiento de inscripción, las personas interesadas pueden dirigirse al SMD, situado en el Pabellón Municipal de Deportes, o contactar a través del teléfono 957 654 370.