La Diputación convoca los Premios Cachivache Tech Challenge para jóvenes de la provincia

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba ha convocado por segundo año consecutivo los Premios Cachivache Tech Challenge, una competición que se desarrollará entre septiembre y noviembre en distintos municipios de la provincia para fomentar el aprendizaje tecnológico y reconocer el talento de los escolares en programación, diseño de juegos, ciencia, arte y matemáticas. La iniciativa está impulsada por la Delegación de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud, en colaboración con los Puntos Vuela.La convocatoria está dirigida a jóvenes de la provincia que formen parte de un equipo inscrito por su entidad local. La competición contará con dos modalidades adaptadas a diferentes cursos de Educación Primaria y permitirá a los participantes adquirir conocimientos tecnológicos mientras afrontan distintos retos en grupo.Por un lado, la modalidad Invenciones con Scratch y Makey Makey estará destinada a chicos y chicas de tercero y cuarto de Primaria. Por otro, la categoría Programación de un robot Maqueen se dirigirá a escolares de quinto y sexto de Primaria. En ambos casos, los equipos recibirán preparación y acompañamiento a través de los Puntos Vuela de sus municipios.La responsable del Área en la institución provincial, Sara Alguacil, explicó que “la competición se va a realizar entre los meses de septiembre y noviembre por toda la provincia de Córdoba y los participantes recibirán formación a través de los Puntos Vuela. Buscamos favorecer la creatividad de los chicos y chicas, potenciar el trabajo en equipo a través de retos tecnológicos y desarrollar el talento de nuestros niños”.En ese sentido, los participantes tendrán que superar diferentes pruebas durante las sucesivas fases de la competición. Alguacil señaló que “los equipos participantes van a ir realizando retos a lo largo de las distintas fases, ayudados siempre por los Agentes de Desarrollo Local de los Puntos Vuela, para luego participar en una final que determinará quiénes son los ganadores y merecedores de los Premios Cachivache Tech Challenge”.En la categoría de Invenciones, los equipos desarrollarán sus proyectos con la ayuda de los Agentes de Innovación Local. Cada grupo deberá diseñar y construir una propuesta cuyo eje central sea la utilización de la placa Makey Makey, la placa Micro:bit o ambas herramientas. Un jurado integrado por profesionales de la innovación, la educación digital y el desarrollo tecnológico se encargará de examinar los trabajos y elegir a los ganadores.Además, los equipos tendrán que presentar sus proyectos durante la jornada de celebración del evento. Para ello, dispondrán de un máximo de 30 minutos en los que deberán completar la instalación, la conexión y la puesta en marcha de sus prototipos antes de explicar la idea y mostrar su funcionamiento.Por su parte, la categoría Carrera de Programación planteará una prueba medida mediante cronometraje. Los seis equipos que registren los mejores tiempos conseguirán el pase a la fase final, en la que tendrán que afrontar una nueva prueba cronometrada que permitirá establecer la clasificación definitiva.Durante esta modalidad, los participantes deberán programar en ese mismo momento un robot Maqueen para que complete un circuito determinado. La prueba tendrá que realizarse sin recurrir a sensores como el siguelíneas, de modo que los escolares deberán calcular y programar el recorrido demostrando precisión y habilidad tanto en la elaboración de las instrucciones como en su ejecución.El jurado valorará aspectos como la creatividad y la innovación de las propuestas, la diversión, la interactividad, el dinamismo, la estética, el uso de los materiales y la seguridad. También tendrá en cuenta la claridad de los participantes a la hora de explicar sus ideas y demostrar el funcionamiento de los proyectos desarrollados.Antes de la competición, los Agentes de Innovación Local de Guadalcázar y Almodóvar del Río impartirán un ciclo de formación práctica destinado al resto de agentes y dinamizadores de la provincia. Esta preparación les proporcionará las herramientas necesarias para orientar a los equipos de sus respectivos municipios y ayudarlos a afrontar las pruebas.El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 11 de septiembre. Las inscripciones deberán formalizarse mediante el formulario electrónico. Cada entidad local podrá presentar un máximo de dos equipos en cada modalidad. Finalmente, los equipos deberán estar compuestos por un mínimo de tres y un máximo de cinco participantes. También podrán contar con hasta tres suplentes previamente inscritos. Las entidades representadas por los equipos ganadores recibirán un trofeo y equipamiento tecnológico.