Montilla acompaña a El Santico en su tradicional procesión por Tenerías

La imagen de El Santico recorrió ayer las calles de Montilla acompañada por decenas de fieles, la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Montemayor y las coplas populares dedicadas a San Francisco Solano, en una jornada que devolvió al Barrio de Las Tenerías el protagonismo de una de las tradiciones religiosas más arraigadas de la ciudad.San Francisco Solano es patrono de su ciudad natal, pero también de capitales tan relevantes como Lima, Potosí, Cartagena de Indias, Santiago de Chile o La Habana. Conocido como el, custodio de los toreros y montillano universal, su figura mantiene un estrecho vínculo con los vecinos de Las Tenerías, que cada día dirigen su mirada y sus oraciones hacia la pequeña ermita situada al final de la calle Córdoba.Y es que fue en este barrio, que conserva algunos de los rasgos más reconocibles de la Montilla tradicional, donde Francisco Solano dio sus primeras muestras de caridad y santidad. La tradición asegura que, siendo todavía niño, llevaba cada día el almuerzo a su padre, Mateo Sánchez Solano, quien trabajaba cultivando la tierra en la Huerta de las Minas.Durante aquel recorrido hacia el paraje de Huelma, el pequeño Solano acostumbraba a detenerse en la calle Córdoba para encontrarse con los muchachos más desfavorecidos de las tenerías. Allí compartía con ellos sus enseñanzas, les entregaba algunas limosnas y repartía parte del contenido del fardel que transportaba para su progenitor.Este episodio de la infancia de El Santo quedó fijado en la memoria popular de Montilla, cuyos vecinos advirtieron desde muy pronto cualidades milagrosas en su persona. Su fama se extendió especialmente después de que fray Francisco sanara a un niño afectado por la lepra en la misma calle Córdoba.Durante el proceso de beatificación, el curtidor Diego López Vique relató que “Solano, movido por la caridad y viendo al niño con tantas llagas, lamió con su boca y lengua todas ellas, tanto las del rostro como las del cuerpo y, dejándolo, al otro día por la mañana el niño amaneció mucho mejor, deshinchado y con todas las llagas secas, hasta quedar sano”.La devoción que despertó este acontecimiento llevó a los montillanos a levantar una pequeña ermita en el lugar donde la tradición situaba aquellas muestras del don de Francisco Solano. El edificio actual fue construido en 1821 por Alonso Delgado gracias a las aportaciones del gremio de curtidores y zapateros y, desde entonces, permanece como uno de los principales puntos de referencia religiosa del Barrio de Tenerías.La jornada de ayer comenzó a las 9.00 de la mañana con la tradicional diana floreada por las calles de la ciudad, a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Montemayor. El acompañamiento musical y el repique de El Campanillo anunciaron desde primera hora la salida de una de las procesiones más arraigadas a la religiosidad popular montillana.Tras el repique inicial, la pequeña talla de El Santico abandonó su retablo de la ermita de la calle Córdoba para recorrer el antiguo barrio. Los vecinos volvieron a salir al encuentro de la imagen, renovando una costumbre transmitida durante generaciones y estrechamente ligada a la memoria de los curtidores, zapateros y familias que han habitado históricamente esta zona de Montilla.A las 10.15 de la mañana comenzó el recorrido procesional por las calles Altillos, Ciprés, Don Gonzalo, Corredera, Arcipreste Fernández Casado e Iglesia. Durante el trayecto, la imagen estuvo acompañada por numerosos fieles y por las marchas de la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Montemayor.La comitiva alcanzó después la Parroquia de Santiago Apóstol, el templo en el que fue bautizado San Francisco Solano. Allí, a las 10.45 horas, se celebró la solemne función religiosa, que estuvo a cargo de Fernando Suárez Tapiador, párroco de Santiago Apóstol y rector de la Basílica de San Juan de Ávila.Una vez finalizada la ceremonia, El Santico retomó su recorrido por las calles Iglesia, Gran Capitán, Capitán Alonso de Vargas, San Luis, Escuelas, Fernández y Canivell, Plazuela de la Inmaculada, Corredera, Hermanos Garnelo y Córdoba, antes de regresar a su pequeña ermita.Las coplas tradicionales dedicadas a la vida y los milagros de San Francisco Solano volvieron a escucharse durante buena parte del recorrido. Estas composiciones forman parte desde 2015 del Patrimonio Inmaterial de Andalucía, después de que el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) incorporara las fiestas patronales de Montilla a su Sistema de Gestión e Información de los Bienes Culturales, conocido comoPasado el mediodía, la comitiva entró nuevamente en la calle Córdoba para completar el último tramo del recorrido. El repique de El Campanillo anunció el regreso de la imagen, que fue recibida en la ermita entre aplausos y vítores de los fieles y devotos que la habían acompañado durante la mañana.El retorno de El Santico cerró una jornada marcada por la participación de la feligresía, la música y el cuidado de unas costumbres que mantienen unido al Barrio de Tenerías con la figura del patrono de Montilla. La pequeña ermita volvió a convertirse en punto de encuentro para quienes conservan una devoción que trasciende estas fechas y se prolonga, realmente, durante todo el año.Los cultos en torno a la popular imagen tendrán continuidad con la novena, quecomenzará el jueves 16 de julio a las 20.30 de la tarde. La ermita de la calle Córdoba volverá entonces a reunir a los devotos de san Francisco Solano en unas celebraciones que conservan su estrecha relación con la memoria religiosa y popular de Las Tenerías.