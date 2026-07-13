La Diputación instalará 24 paneles fotovoltaicos en el Parque de Bomberos de Montilla

La Diputación de Córdoba instalará 24 paneles fotovoltaicos en el Parque de Bomberos de Montilla dentro de un proyecto para toda la provincia dotado con 223.564 euros que llevará sistemas de generación eléctrica renovable a diez instalaciones del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios. La actuación pretende reducir el consumo eléctrico, la dependencia energética y las emisiones contaminantes de estos edificios.La iniciativa contempla la colocación de paneles fotovoltaicos en las cubiertas de los hangares y otros edificios de los parques provinciales. Según explicó el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, las instalaciones permitirán aprovechar la energía solar para cubrir una parte de las necesidades de cada parque y conseguir una reducción estimada del 30 por ciento en la factura eléctrica.En ese sentido, Fuentes manifestó que “se trata de un proyecto que cuenta con un presupuesto superior a los 200.000 euros y que va en línea con nuestra política de impulsar la transición energética, reduciendo el consumo eléctrico y disminuyendo las emisiones de CO2 a la atmósfera”.En conjunto, las instalaciones alcanzarán una potencia de 143,25 kilovatios pico y permitirán generar cada año unos 207.712 kilovatios hora de electricidad 100 por ciento limpia y gratuita. Los cálculos incluidos en el proyecto estiman también que se evitará la emisión anual de casi 53,6 toneladas de dióxido de carbono, una cantidad equivalente a la plantación de 2.680 árboles.Además, está prevista la colocación de unos 231 módulos de células de silicio monocristalino repartidos entre los diez parques de bomberos incluidos en la actuación. El número definitivo dependerá de la potencia pico individual de los paneles que se instalen en cada edificio.En el caso de Montilla, el proyecto contempla la instalación de 24 paneles fotovoltaicos. El parque montillano forma parte del segundo lote, correspondiente a la Zona Sur de la provincia, que también comprende las instalaciones de Baena y Priego de Córdoba y que ha sido adjudicado a Quantum Energía Verde, Sociedad Limitada.Dentro de este mismo lote se colocarán 16 paneles en Baena, concretamente en la cubierta del edificio que alberga el gimnasio y el aula. Por su parte, el Parque de Bomberos de Priego de Córdoba contará con 30 módulos instalados sobre la cubierta del hangar.Por otro lado, el primer lote abarca los parques de la Zona Oeste, situados en Palma del Río, La Carlota, Puente Genil y Lucena, y ha sido adjudicado a Elecnor. En Palma del Río se instalarán 18 paneles orientados al sur sobre la cubierta del hangar, mientras que en La Carlota se colocarán otros 25 módulos, también en el hangar.De igual modo, Puente Genil dispondrá de 20 paneles en la cubierta del edificio destinado al gimnasio y el aula. La instalación prevista en Lucena estará formada, a su vez, por 24 módulos ubicados sobre la cubierta del hangar del parque.El tercer lote corresponde a la Zona Norte y ha sido adjudicado a Electroferr Jaraba, Sociedad Limitada. Este grupo incluye los parques de Peñarroya-Pueblonuevo, Hinojosa del Duque y Pozoblanco, donde los trabajos ya han comenzado.En Peñarroya-Pueblonuevo se han instalado 30 paneles orientados al sur en la cubierta del hangar. En Hinojosa del Duque se colocarán 12 módulos sobre la cubierta del parque, mientras que la actuación programada en Pozoblanco comprende 32 paneles en la cubierta del hangar.Respecto al calendario de ejecución, el presidente de la Diputación señaló que “ya se están realizando las instalaciones fotovoltaicas de los parques de la Zona Norte, que incluye los parques de Peñarroya-Pueblonuevo, Hinojosa del Duque y Pozoblanco, y, antes de final de verano, estarán ejecutadas y en funcionamiento las instalaciones del resto de lotes”.Las instalaciones se han dimensionado teniendo en cuenta el consumo anual de cada uno de los parques. Fuentes afirmó que “vamos a convertir los hangares y edificios de nuestros parques de bomberos en plantas de energía limpia gracias a instalaciones que se han calculado en función del consumo anual de cada parque, no estando previsto realizar almacenamiento de energía sobrante, ni vertido a red de la energía no consumida”.Por tanto, el proyecto no contempla baterías para almacenar la electricidad que no se utilice ni el vertido a la red de los posibles excedentes. La producción fotovoltaica se destinará al consumo directo de las propias dependencias del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios.El único parque del Consorcio Provincial que no forma parte de estos tres lotes es el de Montoro. La ejecución del nuevo parque de bomberos de este municipio ya incorpora una instalación fotovoltaica de características similares sobre la cubierta del hangar.Finalmente, Fuentes recordó que “la Diputación es pionera en este sentido y son muchas las ayudas que ofrecemos, a través de la Agencia de la Energía, para que tanto los ayuntamientos y entidades locales como las pymes de la provincia puedan financiar sus proyectos de alumbrado público y climatización eficiente”.El Parque de Bomberos de Montilla se sitúa en la Avenida del Marqués de la Vega y Armijo, sobre una antigua edificación de fábrica de ladrillo que ya había sido transformada por el Servicio de Arquitectura y Urbanismo (SAU) de la Diputación de Córdoba para adaptarla al nuevo uso, unificando y jerarquizando sus espacios. El recinto se encuentra a escasos metros del trazado de la línea férrea Córdoba-Málaga y de las instalaciones de