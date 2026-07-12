Aureliano Sáinz | Cien años de Litoral

Tengo en mis manos el último número de la revista Litoral que tiene como título y tema monográfico El beso. Para quienes no conozcan esta revista, que actualmente se edita en formato libro, quisiera apuntar que fue creada en 1926, exactamente hace un siglo, por los poetas malagueños Emilio Prados y Manuel Altolaguirre, por lo que, quizás, sea la revista cultural más longeva de nuestro país.
En su primera época, y en la colección de Suplementos, publicaron sus primeros libros algunos poetas de la Generación del 27 como Rafael Alberti, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, José Bergamín o Federico García Lorca.
Su larga trayectoria la ha hecho merecedora de la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes y el Premio Nacional al Fomento de la Lectura. Apunto estos dos reconocimientos, independientemente de que yo pueda asegurar que es la mejor revista-libro que conozco, ya que el diseño que lleva adelante su actual director, Lorenzo Saval, es, sencillamente, magistral.
Y si nos acercamos al contenido del número que he indicado, comprobamos que en él se combinan poesía, ensayos, dibujos, pinturas, fotografías o imágenes cinematográficas. Con tan diversas temáticas, resulta difícil realizar una síntesis, de modo que optaré por seleccionar algunos de los versos de los numerosos poetas que aparece en el volumen.
De todos modos, y puesto que el mundo en el que mejor me muevo es el de la imagen, me ha parecido oportuno mostrar el lienzo de Gustav Klimt que teniendo por título El beso se ha convertido en un auténtico icono, no solo de Viena, ciudad en la que desarrolló su trabajo, sino también de este universal gesto amoroso. Dentro de la parte textual, podríamos comenzar con quien fuera el prototipo de poeta del romanticismo español del XIX, es decir, Gustavo Adolfo Bécquer:
Por una mirada, un mundo;
por una sonrisa el cielo;
por un beso…, yo no sé
que te diera por un beso.
El genial argentino, Jorge Luis Borges, cierra su poema Himno del siguiente modo:
Todo el pasado vuelve como una ola
y esas antiguas cosas recurren
porque una mujer te ha besado.
Puede resultar extraño citar a Miguel Hernández en un poema con cierta carga sensual; sin embargo, el que lleva por título La boca comienza así:
Boca que arrastra mi boca.
Boca que me has arrastrado:
boca que vienes de lejos
a iluminarme de rayos.
Alba que das a mis noches
un resplandor rojo y blanco.
Boca poblada de bocas:
pájaro lleno de pájaros.
Lógicamente, no podrían faltar las voces femeninas en esta larga selección. Traducidos al castellano por Elvira Valgañón son estos versos de la cantautora estadounidense Joan Baez:
No me arrepiento
de haberte besado
aquella primera noche
cuando no existían ni el bien
no el mal
únicamente un mundo solo de los dos
y los atolondrados latidos
de mi corazón.
Quisiera cerrar esta breve presentación indicando que en una ocasión, en el número 249 de Litoral del año 2010, con el título Rock español (poesía & imagen), y coordinado por Manolo Bellido, publiqué un artículo dedicado al inolvidable dúo Vainica Doble. Para mí fue un auténtico placer abordar la trayectoria de mis admiradas Gloria van Aerssen y Carmen Santonja en tan prestigiosa revista. A fin de cuentas, fue un pequeño homenaje por ese trozo de amistad que durante años me unía con ellas.
En su primera época, y en la colección de Suplementos, publicaron sus primeros libros algunos poetas de la Generación del 27 como Rafael Alberti, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, José Bergamín o Federico García Lorca.
Su larga trayectoria la ha hecho merecedora de la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes y el Premio Nacional al Fomento de la Lectura. Apunto estos dos reconocimientos, independientemente de que yo pueda asegurar que es la mejor revista-libro que conozco, ya que el diseño que lleva adelante su actual director, Lorenzo Saval, es, sencillamente, magistral.
Y si nos acercamos al contenido del número que he indicado, comprobamos que en él se combinan poesía, ensayos, dibujos, pinturas, fotografías o imágenes cinematográficas. Con tan diversas temáticas, resulta difícil realizar una síntesis, de modo que optaré por seleccionar algunos de los versos de los numerosos poetas que aparece en el volumen.
De todos modos, y puesto que el mundo en el que mejor me muevo es el de la imagen, me ha parecido oportuno mostrar el lienzo de Gustav Klimt que teniendo por título El beso se ha convertido en un auténtico icono, no solo de Viena, ciudad en la que desarrolló su trabajo, sino también de este universal gesto amoroso. Dentro de la parte textual, podríamos comenzar con quien fuera el prototipo de poeta del romanticismo español del XIX, es decir, Gustavo Adolfo Bécquer:
Por una mirada, un mundo;
por una sonrisa el cielo;
por un beso…, yo no sé
que te diera por un beso.
El genial argentino, Jorge Luis Borges, cierra su poema Himno del siguiente modo:
Todo el pasado vuelve como una ola
y esas antiguas cosas recurren
porque una mujer te ha besado.
Puede resultar extraño citar a Miguel Hernández en un poema con cierta carga sensual; sin embargo, el que lleva por título La boca comienza así:
Boca que arrastra mi boca.
Boca que me has arrastrado:
boca que vienes de lejos
a iluminarme de rayos.
Alba que das a mis noches
un resplandor rojo y blanco.
Boca poblada de bocas:
pájaro lleno de pájaros.
Lógicamente, no podrían faltar las voces femeninas en esta larga selección. Traducidos al castellano por Elvira Valgañón son estos versos de la cantautora estadounidense Joan Baez:
No me arrepiento
de haberte besado
aquella primera noche
cuando no existían ni el bien
no el mal
únicamente un mundo solo de los dos
y los atolondrados latidos
de mi corazón.
Quisiera cerrar esta breve presentación indicando que en una ocasión, en el número 249 de Litoral del año 2010, con el título Rock español (poesía & imagen), y coordinado por Manolo Bellido, publiqué un artículo dedicado al inolvidable dúo Vainica Doble. Para mí fue un auténtico placer abordar la trayectoria de mis admiradas Gloria van Aerssen y Carmen Santonja en tan prestigiosa revista. A fin de cuentas, fue un pequeño homenaje por ese trozo de amistad que durante años me unía con ellas.
AURELIANO SÁINZ
ILUSTRACIÓN: ANDALUCÍA DIGITAL
ILUSTRACIÓN: ANDALUCÍA DIGITAL