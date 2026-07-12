Aureliano Sáinz | Cien años de Litoral

Tengo en mis manos el último número de la revistaque tiene como título y tema monográfico. Para quienes no conozcan esta revista, que actualmente se edita en formato libro, quisiera apuntar que fue creada en 1926, exactamente hace un siglo, por los poetas malagueños Emilio Prados y Manuel Altolaguirre, por lo que, quizás, sea la revista cultural más longeva de nuestro país.En su primera época, y en la colección de Suplementos, publicaron sus primeros libros algunos poetas de la Generación del 27 como Rafael Alberti, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, José Bergamín o Federico García Lorca.Su larga trayectoria la ha hecho merecedora de la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes y el Premio Nacional al Fomento de la Lectura. Apunto estos dos reconocimientos, independientemente de que yo pueda asegurar que es la mejor revista-libro que conozco, ya que el diseño que lleva adelante su actual director, Lorenzo Saval, es, sencillamente, magistral.Y si nos acercamos al contenido del número que he indicado, comprobamos que en él se combinan poesía, ensayos, dibujos, pinturas, fotografías o imágenes cinematográficas. Con tan diversas temáticas, resulta difícil realizar una síntesis, de modo que optaré por seleccionar algunos de los versos de los numerosos poetas que aparece en el volumen.De todos modos, y puesto que el mundo en el que mejor me muevo es el de la imagen, me ha parecido oportuno mostrar el lienzo de Gustav Klimt que teniendo por títulose ha convertido en un auténtico icono, no solo de Viena, ciudad en la que desarrolló su trabajo, sino también de este universal gesto amoroso. Dentro de la parte textual, podríamos comenzar con quien fuera el prototipo de poeta del romanticismo español del XIX, es decir, Gustavo Adolfo Bécquer:Puede resultar extraño citar a Miguel Hernández en un poema con cierta carga sensual; sin embargo, el que lleva por títulocomienza así:Lógicamente, no podrían faltar las voces femeninas en esta larga selección. Traducidos al castellano por Elvira Valgañón son estos versos de la cantautora estadounidense Joan Baez:Quisiera cerrar esta breve presentación indicando que en una ocasión, en el número 249 dedel año 2010, con el título, y coordinado por Manolo Bellido, publiqué un artículo dedicado al inolvidable dúo. Para mí fue un auténtico placer abordar la trayectoria de mis admiradas Gloria van Aerssen y Carmen Santonja en tan prestigiosa revista. A fin de cuentas, fue un pequeño homenaje por ese trozo de amistad que durante años me unía con ellas.