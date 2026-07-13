Fran Cano y Luã Rodrigues refuerzan la plantilla del Montilla Club de Fútbol

El Montilla Club de Fútbol ha incorporado al centrocampista Fran Cano Regal y al atacante brasileño Luã Rodrigues de Brito Aragão para reforzar su plantilla de cara a la temporada 2026/2027, en la queen el Estadio Miguel Navarro Polonio., la entidad que preside Francisco Mesa Priego continúa ampliando los recursos de su primera plantilla con dos futbolistas destinados a fortalecer la zona medular y la parcela ofensiva. El club avanza así en la configuración del equipo con el que afrontará la nueva campaña liguera.En primer lugar, el Montilla Club de Fútbol ha llegado a un principio de acuerdo con Francisco Cano Regal, nacido en Palma del Río en el año 2000. El centrocampista se incorporará al conjunto auriverde después de una trayectoria desarrollada en diferentes categorías del fútbol nacional y de una experiencia en la Primera División de Andorra.Cano comenzó su formación futbolística en las categorías inferiores del Atlético Palma del Río, donde destacó desde sus primeros años. Su progresión le permitió incorporarse posteriormente al Córdoba Club de Fútbol, con el que participó activamente tanto en categoría juvenil como en el filial cordobesista que competía en Tercera División.Una vez iniciada su etapa como jugador sénior, el mediocentro continuó su carrera en el Club Deportivo Diocesano y el Club Deportivo Miajadas, dos equipos encuadrados entonces en el Grupo XIV de Tercera División. En ambos conjuntos acumuló varias temporadas y consiguió asentarse como titular.Posteriormente, Fran Cano regresó al Atlético Palma del Río para ayudar al equipo de su localidad natal a conseguir el ascenso a División de Honor en el año 2022. Tras alcanzar ese objetivo, el centrocampista asumió un nuevo reto en Tercera Federación con el Atlético Espeleño.La temporada 2023/2024 supuso otro paso en su trayectoria deportiva. El futbolista se incorporó al Fútbol Club Ordino, equipo de la Primera División de Andorra, en una experiencia que le permitió avanzar en su carrera. Después de aquella etapa, Cano retomó su papel como pieza importante del Atlético Palma del Río. Durante sus dos últimas temporadas aportó diez goles y numerosas asistencias desde la zona medular, unos registros con los que contribuyó al juego ofensivo del conjunto palmeño.Ahora, el centrocampista afrontará una nueva etapa en Montilla. Fuentes de la entidad que preside Francisco Mesa Priego señalan que “Cano llega al Estadio Miguel Navarro Polonio para sumarse a un nuevo proyecto que le permita pelear por el salto de categoría y mostrar sus capacidades dentro del terreno de juego”.Por otro lado, el Montilla Club de Fútbol también ha alcanzado un principio de acuerdo con Luã Rodrigues de Brito Aragão, para que el atacante carioca forme parte de la plantilla auriverde durante la próxima temporada. Su incorporación permitirá al cuerpo técnico ampliar las alternativas disponibles en la parcela ofensiva.Luã Rodrigues se formó en Brasil y pasó por distintos equipos de su país, entre ellos Madureira, Portuguesa de Río de Janeiro, Atlético Tubarão, Camboriú y Portuguesa Santista. Posteriormente, el mediapunta se trasladó a España para continuar su trayectoria en la División de Honor Sénior.El jugador brasileño se incorporó al Club Deportivo Inter Sevilla durante la recta final del campeonato. En el conjunto hispalense aportó varios goles y asistencias, una participación que le permitió adquirir visibilidad durante sus primeros pasos en el fútbol autonómico. De este modo, Luã Rodrigues se integra en una primera plantilla que continúa tomando forma para afrontar la temporada 2026/2027. Asimismo, desde el club manifiestan que “el nuevo jugador vinícola ha mostrado su ilusión por una nueva oportunidad para poder afianzarse como jugador en el fútbol andaluz y dejar huella de la muestra de calidad que atesora”.Las incorporaciones de Fran Cano y Luã Rodrigues amplían, por tanto, las opciones de Isaac de la Cuesta para el nuevo curso. El primero reforzará el centro del campo después de sus etapas en el fútbol extremeño, cordobés y andorrano, mientras que el segundo aportará recursos ofensivos tras su formación en Brasil y su reciente paso por el Inter Sevilla.