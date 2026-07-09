El Montilla Club de Fútbol refuerza su plantilla para la temporada 2026/2027

Presentación de Cristian Muñoz León en las oficinas de Eva Lara Inmobiliaria.

El Montilla Club de Fútbol continúa reforzando su plantilla para la temporada 2026/2027 con la incorporación de varios futbolistas jóvenes y con proyección, además de piezas con experiencia contrastada en categorías como División de Honor y Tercera RFEF, con el objetivo de ampliar los recursos delen el Estadio Miguel Navarro Polonio.Tras los fichajes dey de, el conjunto auriverde ha cerrado un bloque de fichajes que combina futbolistas formados en la provincia de Córdoba, jugadores procedentes del fútbol sevillano y perfiles que ya conocen la exigencia de la categoría.Entre ellos figuran Juan Antonio Fraile Aguilar, Pedro Zurera Caballero, Francisco Sánchez Adame, Brandon Andrés Herrera Uribe, Cristian Muñoz León, Walner Duvan Córdoba Londoño e Iván Sánchez Expósito, nombres llamados a reforzar distintas demarcaciones del equipo vinícola.Además, una de las incorporaciones supone el regreso de un futbolista ya conocido por la afición montillana. Juan Antonio Fraile Aguilar, nacido en Córdoba en 2005, vuelve al Montilla Club de Fútbol una temporada después de su salida. El interior izquierdo procede del Atlético Porcuna, conjunto encuadrado en el Grupo IX de Tercera RFEF durante la pasada campaña, y cuenta también con experiencia en el Atlético Espeleño, donde militó en una categoría superior.En ese sentido, Fraile llega al Estadio Miguel Navarro Polonio con un perfil de banda, juventud y recorrido competitivo. El club ha destacado que se trata de “un jugador que, a pesar de su juventud, cuenta con la experiencia necesaria para afrontar los retos de esta nueva temporada”.Por otro lado, el Montilla Club de Fútbol ha incorporado al atacante Pedro Zurera Caballero, nacido en Lucena en 2006. El joven futbolista ha desarrollado buena parte de su formación en la Fundación Lucena Club de Fútbol, donde ha firmado unas cifras goleadoras especialmente relevantes en categoría juvenil, con 60 tantos en las tres últimas temporadas.A esa aportación ofensiva se suma su presencia en el primer equipo del Ciudad de Lucena y en su filial de Primera Andaluza. Esas participaciones le han permitido completar el salto hacia la categoría sénior, en un proceso de maduración deportiva que ahora tendrá continuidad en el conjunto auriverde. El club ha señalado que Pedro Zurera llega a Montilla “con la ilusión por avanzar en su carrera y demostrar su calidad en una exigente categoría como es División de Honor”.De igual modo, Francisco Sánchez Adame, nacido en Córdoba en 2007 y conocido deportivamente como, se suma al proyecto vinícola para reforzar el centro del campo. El futbolista ha completado su etapa formativa en varios clubes de la provincia, entre ellos el Córdoba Club de Fútbol, la Colonia de Fuente Palmera, el Atlético Palma del Río y el Juanín y Diego Club Deportivo.Fran llega al Montilla después de una temporada significativa en su trayectoria, ya que con el Juanín y Diego Club Deportivo logró el ascenso tras conquistar el título cordobés en Segunda Andaluza de Córdoba. Para el centrocampista, la llegada al Estadio Miguel Navarro Polonio supone su primer proyecto a nivel autonómico, en un contexto competitivo de mayor exigencia.Además, el Montilla Club de Fútbol ha reforzado la medular con Brandon Andrés Herrera Uribe, futbolista colombiano nacido en 2004. El centrocampista cumplió su formación futbolística en su país antes de iniciar su etapa sénior en España, concretamente en la provincia de Sevilla, donde dio sus primeros pasos en la Unión Deportiva Fuente del Rey, de la Tercera Andaluza sevillana.Posteriormente, Brandon pasó por equipos como la Peña Deportiva Rociera de Dos Hermanas y el Villafranco Club de Fútbol, antes de incorporarse al Club Deportivo Inter Sevilla, conjunto que compartió categoría con el Montilla Club de Fútbol durante la pasada temporada. El jugador aterriza en el equipo vinícola avalado por la Fundación Lucho García y con una demarcación definida: pivote defensivo.En esa misma línea de refuerzo para la zona ancha, el Montilla ha cerrado la llegada de Walner Duvan Córdoba Londoño, nacido en Colombia en 2002. El centrocampista también completó su formación en su país y se incorporó al fútbol español para comenzar su recorrido sénior en la provincia de Sevilla, donde la Unión Deportiva Dos Hermanas fue su primer destino.Tras esa primera etapa, Walner pasó por el Club Deportivo Mairena, de Primera Andaluza, y posteriormente por el Club Deportivo Lucho García y el Club Deportivo Inter Sevilla. En este último equipo tuvo presencia en División de Honor Sénior durante la mitad de la pasada temporada, en la que aportó varios goles y asistencias. Su perfil responde al de un mediocentro ofensivo con capacidad para intervenir en la creación y para llegar a zonas de finalización.Por su parte, Cristian Muñoz León, nacido en Lucena en 2005 y conocido futbolísticamente como, se incorpora al conjunto vinícola como atacante. El jugador puede actuar como extremo o mediapunta, una versatilidad que le permite ocupar distintas posiciones en el frente ofensivo. Su trayectoria se ha desarrollado en las categorías inferiores del fútbol lucentino, concretamente en la Fundación Lucena Club de Fútbol y en el Ciudad de Lucena B.Asimismo, Yeye ha tenido varias apariciones con el primer equipo del Ciudad de Lucena, una circunstancia que ha permitido al atacante mostrar sus credenciales como joven promesa antes de iniciar esta nueva etapa en Montilla. La entidad ha indicado que llega “con la motivación de poder afianzarse en categoría sénior en un proyecto a nivel autonómico y que le permita seguir creciendo como jugador”.El capítulo de incorporaciones incluye también a Iván Sánchez Expósito, nacido en Córdoba en 1995, un centrocampista con una trayectoria más amplia y consolidada en el fútbol andaluz y nacional. El mediocentro cuenta con experiencia en División de Honor y Tercera RFEF, dos categorías en las que ha ido construyendo un recorrido competitivo de peso.Tras finalizar su formación en el Séneca Club de Fútbol, Iván inició su etapa sénior en el Ciudad de Lucena Club Deportivo y en el Atlético Porcuna. Más tarde dio el salto a Tercera División con el Pozoblanco Club de Fútbol, antes de pasar por clubes como el Manchego Ciudad Real, el Villarrubia Club de Fútbol y el Atlético Espeleño.En la temporada 2025/2026, Iván Sánchez Expósito regresó al Atlético Porcuna, donde fue una pieza clave en la notable campaña del conjunto jienense en el Grupo IX de Tercera RFEF. El Montilla Club de Fútbol ha destacado que el jugador llega al Estadio Miguel Navarro Polonio “con el convencimiento de mostrar sus virtudes y buen hacer sobre el césped, aportando físico y visión de juego para los suyos”.Con estas incorporaciones, el Montilla Club de Fútbol avanza en la configuración de una plantilla en la que conviven juventud, margen de crecimiento, experiencia en categorías superiores y conocimiento del fútbol provincial. El equipo vinícola prepara así una temporada 2026/2027 en la que Isaac de la Cuesta contará con nuevos perfiles para reforzar la banda izquierda, la zona ofensiva y la medular auriverde.