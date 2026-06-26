Oliver Cardeñosa se incorpora al Montilla Club de Fútbol

El Montilla Club de Fútbol ha alcanzado un principio de acuerdo con Oliver Cardeñosa Sánchez, extremo cordobés nacido en Fernán Núñez en 2007, para que el joven futbolista se convierta en nuevo jugador auriverde en su primera temporada 2026/2027.La incorporación de Oliver Cardeñosa supone la llegada al Estadio Miguel Navarro Polonio de un atacante formado en el fútbol cordobés y con experiencia reciente en la Liga Nacional Juvenil, donde durante la última campaña defendió la camiseta del Séneca Club de Fútbol. Allí, el nuevo futbolista auriverde fue una pieza importante dentro del equipo juvenil, con diez goles anotados y presencia habitual en el once inicial.Además, el jugador ha desarrollado gran parte de su etapa formativa en Córdoba, concretamente en el Séneca Club de Fútbol, una entidad en la que ha completado buena parte de su crecimiento deportivo antes de dar el salto al fútbol sénior. En su trayectoria también destaca su paso por la cantera del Real Betis Balompié durante la categoría infantil, una experiencia que forma parte del recorrido previo del extremo antes de su llegada al conjunto montillano.Por otro lado, Oliver Cardeñosa se caracteriza por su capacidad para actuar en distintas posiciones de la zona de ataque, una circunstancia que ya quedó reflejada durante su última temporada en el equipo de Liga Nacional Juvenil del Séneca Club de Fútbol. Su participación en la mayoría de partidos como titular y su aportación goleadora refuerzan el perfil de un futbolista joven que afronta ahora una nueva etapa competitiva.En ese sentido, el jugador llega al Montilla Club de Fútbol con la ilusión de avanzar en su carrera deportiva y demostrar su calidad en su estreno como futbolista sénior. El club subraya que Oliver Cardeñosa aterriza en el Estadio Miguel Navarro Polonio para ayudar en la consecución de los objetivos marcados por la entidad auriverde.De igual modo, la entidad montillana ha querido dar la bienvenida al nuevo futbolista. Con este principio de acuerdo, el Montilla Club de Fútbol continúa configurando su plantilla de cara a una temporada en la que el joven extremo cordobés buscará abrirse paso en el fútbol sénior vestido de auriverde.