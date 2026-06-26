Izquierda Unida Montilla celebra el Orgullo LGTBIQ+ con José Carlos Ruiz y Rafael Mayé

La Agrupación Local de Izquierda Unida (IU) celebrará mañana sábado, a partir de las 21.00 de la noche, en su sede de la calle Fuentes, una conferencia con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ bajo el título, a cargo de José Carlos Ruiz Morales, concejal de Hacemos Córdoba y activista LGTBIQ+. El evento contará, además, con la actuación musical de Rafael Mayé.La cita se enmarca en la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ y plantea un recorrido por la memoria del movimiento, los avances alcanzados y los retos que permanecen abiertos en materia de derechos. El propio lema elegido para la convocatoria —— resume el enfoque de una actividad concebida como un espacio de reflexión pública, encuentro y reivindicación.El acto tendrá como ponente principal a José Carlos Ruiz Morales, concejal de Hacemos Córdoba y técnico en Redes y Sistemas Informáticos. El ponente ha desarrollado su trayectoria profesional en el sector del comercio, además de mantener una intensa vinculación con el movimiento vecinal y con el activismo LGTBIQ+.Nacido en Villarrubia y criado en la Cañada Real Soriana, Ruiz Morales fue presidente durante cuatro años de la Asociación Vecinal Cañada Real Soriana de Villarrubia y se ha consolidado como una figura de referencia en el ámbito vecinal y LGTBIQ+ en Córdoba. Entre otras iniciativas, fue el creador de la plataforma Córdoba por la Diversidad, que organizó el primer desfile del Orgullo en la capital cordobesa.A su vez, José Carlos Ruiz Morales forma parte del Grupo Municipal de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de Córdoba desde febrero de 2024, cuando tomó posesión como concejal tras la renuncia de Carmen García por motivos de salud. En aquella sesión extraordinaria del Pleno municipal, prometió el cargo “por una Córdoba verde, igualitaria, feminista y donde todos estemos incluidos”.Por otro lado, la convocatoria del próximo sábado incorporará también una actuación musical a cargo de Rafael Mayé, productor audiovisual y activista político. El artista cordobés, muy conocido en Almodóvar del Río, ha desarrollado una amplia labor como fotógrafo, comunicador y creador audiovisual, especialmente a través de su plataforma de difusión Almodóvar Conecta.De igual modo, Rafael Mayé ha colaborado de forma habitual con entidades locales como el Ayuntamiento de Almodóvar del Río y el Ateneo Popular, documentando actos culturales, celebraciones, graduaciones y eventos deportivos y festivos. Su presencia en la actividad promovida por IU Montilla aportará una dimensión musical y cultural a una cita que combinará palabra, memoria y expresión artística.La celebración del Orgullo LGTBIQ+ se ha convertido en una fecha de referencia para visibilizar la historia de un movimiento social ligado a la defensa de la igualdad, la diversidad y los derechos civiles. En Montilla, la sede de IU acogerá mañana esta propuesta que une la mirada política y social de la conferencia con el lenguaje más cercano de la música.