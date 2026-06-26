La Noche Blanca arranca esta noche con dos jornadas de música y talento local



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO) JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO)

La Noche Blanca abre hoy una renovada edición con dos jornadas de música y artes escénicas en distintos espacios públicos de Montilla que permitirá al Ayuntamiento reforzar la programación cultural del inicio del verano y dar protagonismo al talento local de la mano de algunos de sus grupos y artistas más reconocidos.La cita, que se celebrará hoy viernes y mañana sábado, a partir de las 22.00 de la noche, reunirá a más de una decena de propuestas repartidas entre la Plaza Dolores Ibárruri, la Plaza de la Rosa y el Paseo de Cervantes, en un formato que vuelve a extenderse durante dos noches consecutivas para facilitar la asistencia del público y evitar que las actividades coincidan entre sí.El teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, destacó que "la gran apuesta de esta Noche Blanca vuelve a ser el apoyo a nuestros artistas, ya que casi todas las actuaciones estarán protagonizadas por grupos y creadores montillanos”.En ese sentido, el responsable municipal señaló que la distribución de la programación entre la noche de hoy viernes y de mañana sábado responde a la buena acogida del modelo aplicado en la pasada edición. "Queremos que el público pueda disfrutar del mayor número posible de conciertos y espectáculos sin que las actividades coincidan entre sí, favoreciendo además la participación en la Noche de Compras organizada junto a la Asociación de Empresarios de Montilla (Ademo)", señaló.Como principal novedad, la Noche Blanca incorporará esta noche un espectáculo de circo callejero en la Plaza de la Rosa, a cargo de la compañía cordobesa María Hames Circo. La propuesta combinará acrobacias aéreas, fuego y danza, ampliando así el perfil cultural de una programación en la que la música mantiene un papel central, pero que también abre espacio a otros lenguajes escénicos en la calle.Por su parte, la música será el hilo conductor de un fin de semana que comenzará este viernes en la Plaza Dolores Ibárruri con las actuaciones de los coros de la Asociación Carnavalesca Prudencio Molina y La Tradición, junto a los grupos Paragua de Lana, François Mitterrand y D'Instinto Bass&co. La primera jornada concentrará así distintas propuestas vocales e instrumentales en un mismo espacio, con estilos y formatos pensados para atraer a públicos diversos.Por otro lado, la segunda jornada trasladará mañana sábado buena parte de la actividad a la Plaza de la Rosa, donde actuarán Mr. Mackenzie, Segundo Premio, Feed Soul Band, Renacimiento y Exit. A la vez, el Paseo de Cervantes volverá a convertirse en escenario del tradicional espacio dedicado al flamenco, una de las señas culturales que también tendrá presencia propia dentro de la Noche Blanca Montillana.De este modo, el Paseo de Abajo acogerá un tablao que contará con Rafael Delgado como maestro de ceremonias y que contará, al cante, con Alfredo Tejada, Mariví Herencia, Laura Heredia y Antonio Gómez, acompañados a la guitarra por Manuel Silveria, Adrián Lomas y Francisco Delgado. El broche de oro lo pondrá la actuación de la artista sevillana Rocío Guerra, ganadora de la segunda edición del concursode Canal Sur Televisión.Nazario Zafra, representante del Coro Tradición, agradeció la continuidad de una iniciativa que "beneficia a toda Montilla y contribuye a proyectar el nombre de la ciudad a través de la cultura y la música”, mientras que David Hidalgo, miembro de la banda D'Instinto Bass&co, puso en valor el protagonismo que adquiere este año la música de creación propia. "La mayoría de las formaciones interpretarán composiciones originales, algo muy positivo porque permite que el público conozca la música que se hace en Montilla y el talento que existe en nuestra ciudad", afirmó.Con esta nueva edición, la Noche Blanca se consolida como uno de los grandes encuentros culturales y musicales del verano en la localidad. Su programación servirá, además, como punto de partida para un calendario de actividades que continuará durante las próximas semanas con el Pórtico de Feria y la Feria de El Santo, dos citas que volverán a marcar el pulso festivo y cultural de Montilla.