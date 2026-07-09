El pregón de Ana Ponf abre de par en par las puertas de la Feria de El Santo

El pregón de la diseñadora montillana Ana Sánchez Herrador, conocida profesionalmente como, abrió anoche de par en par las puertas de la Feria en honor de san Francisco Solano, patrón de Montilla, en un acto marcado por la emoción, la música y el inicio oficial de una programación que se prolongará hasta el próximo martes 14 de julio en el recinto ferial de Envidarte y en la Avenida de Las Camachas.La apertura oficial de la Feria de El Santo, que se celebró en la Plaza del Ayuntamiento, permitió incorporar una mirada joven, creativa y estrechamente vinculada a Montilla. No en vano, Ana Sánchez Herrador protagonizó un pregón con un fuerte componente personal, en el que tuvo palabras de recuerdo para su abuelo,, conocido popularmente como, fallecido en 2024 a los 91 años de edad tras una vida dedicada a su familia, a su oficio y a dos de sus grandes pasiones: la música vocal y la Semana Santa.Precisamente, la figura de Antonio Herrador Navarro mantiene un vínculo muy especial con la Feria de El Santo. Gran aficionado a la música y dotado de un poderoso torrente de voz, formó parte durante muchos años de la Rondalla de Don Antonio Ferrete y de la Coral Montillana de Antiguos Alumnos de Don Bosco. Además, cada mes de julio, se encargaba de iniciar las tradicionales Coplas de El Santo con las que el Ayuntamiento de Montilla inauguraba la Feria en honor de san Francisco Solano, del que era gran devoto.A su vez, Antonio Herrador Navarro llegó a formar parte de la comisión que, en 1989, hizo posible el, cuatrocientos años después de su partida. Su recuerdo, por tanto, añadió al pregón de Ana Sánchez Herrador una dimensión íntima y familiar, pero también profundamente conectada con la memoria colectiva de una ciudad que, hasta el próximo martes, vivirá con intensidad una de sus celebraciones más arraigadas.La elección de Ana Sánchez Herrador como pregonera de la Feria de El Santo 2026 subrayó, además, la trayectoria de una joven creadora montillana que inició sus estudios superiores en diseño de moda en la Escuela de Arte de Cádiz en el año 2016, cuando apenas contaba con 18 años. Desde entonces, su camino profesional ha estado ligado a la creación textil y a algunas de las principales citas del sector.Cuatro años después de iniciar esa etapa formativa, Ana Sánchez Herrador se presentó, como trabajo final, al certamen Code 41 Talent, donde logró el segundo premio por la Escuela Superior Sevilla de Moda gracias a su colección de moda. Aquel reconocimiento le abrió las puertas de la Semana de la Moda de Sevilla 2020, un escaparate que contribuyó a proyectar su nombre dentro del ámbito de la creación textil.Por otro lado, Ana Ponf cumplió en 2022 uno de sus grandes sueños profesionales al desfilar en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid junto a nombres de referencia de la moda española como Duyos, Pedro del Hierro, Malne, Hannibal Laguna o Andrés Sardá, entre otros.El acto del pregón, celebrado en la Plaza del Ayuntamiento, contó también con las actuaciones del Coro La Tradición —bajo la dirección de Darío Jordano— y de Marta Mesa, que estuvo acompañada por David Hidalgo y Gabriel Urbano, miembros de la banda montillana D'Instito Bass&co. La música volvió así a tener un papel protagonista en una noche concebida como antesala emocional y festiva de los días grandes de la Feria.Tras el pregón, el tradicional pasacalles de la Agrupación Musical La Unión condujo a los vecinos hasta la Avenida de las Camachas, donde tuvo lugar el encendido del alumbrado extraordinario y de la tradicional portada, que recuerda los desaparecidos Arcos de la Puerta de Aguilar. El recorrido contó con la participación de la Asociación Al Compás y de la firma montillana Robot Group.Ya en la Avenida de Las Camachas, la Asociación Amigos de la Venencia, bajo la dirección de Aurora Luque Córdoba, ofreció una copa de vino a los asistentes junto a la portada ferial, un gesto que volvió a enlazar el arranque de la Feria de El Santo con una de las señas de identidad más reconocibles de la ciudad: los vinos de Montilla-Moriles.La programación de la Feria de El Santo continuará hoy con distintas propuestas impulsadas por la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Montilla. Entre ellas figura la ludoteca infantil, organizada en Envidarte entre las 15.00 de la tarde y las 21.00 de la noche, con el objetivo de ofrecer un espacio de atención y ocio para los más pequeños, mientras sus padres disfrutan de los actos de la Feria.El recinto ferial acogerá también este jueves, entre las 21.30 y las 22.30 de la noche, la Feria sin ruido e inclusiva, una iniciativa pensada para facilitar la participación de personas con sensibilidad acústica o con necesidades específicas en un entorno más amable y adaptado.La jornada incluirá, asimismo, la primera de las sesiones de la, prevista a las 22.00 de la noche en las piscinas de verano, con la actuación de Seven Band Pop Pock y la organización de la Concejalía de Servicios Sociales. En esta edición, el Ayuntamiento de Montilla ha introducido cambios en una de las actividades más emblemáticas de la Feria de El Santo, que se celebrará tanto este jueves como mañana viernes en las instalaciones de la Piscina Municipal.La cena contará con un total de 1.100 plazas disponibles y ha dispuesto un nuevo sistema de organización orientado a mejorar la comodidad, la atención y la seguridad de las personas asistentes. La actividad mantiene así su carácter de homenaje colectivo dentro de una programación que combina música, convivencia, tradición y servicios adaptados a distintos públicos.Por otro lado, la Avenida de las Camachas acogerá este jueves, entre las 22.00 de la noche y las 4.00 de la madrugada, la Caseta Joven Ferión, con sesiones de los disc-jockeys Husky y Noex. Una de las principales novedades de esta edición será precisamente la reorganización de este espacio, que cambia de ubicación a la Avenida de Las Camachas y estrena un nuevo sistema de acceso mediante pulseras identificativas con el objetivo de garantizar un consumo responsable de alcohol entre las personas mayores de edad y reforzar la seguridad de los menores asistentes.De igual modo, el Ayuntamiento de Montilla habilitará una amplia red de servicios para facilitar la participación de toda la ciudadanía. Entre ellos se incluye ely varios dispositivos de autocontrol de alcoholemia, dos medidas que funcionarán en el recinto ferial de Envidarte desde este jueves y hasta el lunes 13 de julio. Estas medidas tienen como finalidad fomentar un ambiente seguro, prevenir situaciones de riesgo y promover un ocio responsable entre la ciudadanía, especialmente entre la población joven.A su vez, el dispositivo municipal se completará con un servicio especial de autobús con salidas cada treinta minutos, desde las 22.15 de la noche, aparcamientos en distintos puntos de la ciudad y vales descuento para las atracciones repartidos a través de los comercios de la localidad.En cuanto a los espacios de convivencia, la Feria de El Santo 2026 cuenta con catorce casetas y establecimientos distribuidos entre el recinto de Envidarte y la Avenida de Las Camachas. El teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, apuntó que “esta estructura permitirá articular una oferta diversa, adaptada a distintos públicos y horarios, con propuestas pensadas tanto para quienes buscan la Feria de Día como para quienes prefieren concentrar su participación en la tarde y la noche”.Con el pregón de Ana Ponf, el encendido del alumbrado extraordinario y el inicio de una programación que combina tradición, convivencia, música y medidas de seguridad, Montilla anoche abrió de par en par las puertas de una nueva edición de la Feria en honor de san Francisco Solano, una cita que vuelve a situar al patrón de la ciudad en el centro de la vida social y festiva de la Campiña Sur cordobesa.