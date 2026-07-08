El Ayuntamiento de Montilla refuerza la Feria de El Santo con un Punto Violeta

El Ayuntamiento de Montilla reforzará la seguridad y la prevención durante la Feria de El Santo con la puesta en marcha de un Punto Violeta y de varios dispositivos de autocontrol de alcoholemia, dos medidas que funcionarán en el recinto ferial de Envidarte desde mañana y hasta el lunes 13 de julio con el objetivo de fomentar un ambiente seguro, prevenir situaciones de riesgo y promover un ocio responsable entre la ciudadanía, especialmente entre la población joven.La iniciativa volverá a desplegarse tras la buena acogida registrada en ediciones anteriores de la Feria, en las que el Ayuntamiento de Montilla incorporó estos recursos como herramientas de prevención, información y acompañamiento. La teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, señaló que “la Feria es un espacio de encuentro familiar, de convivencia y diversión, pero también debemos anticiparnos a cualquier situación adversa que pueda producirse, especialmente aquellas relacionadas con la seguridad de las mujeres y el consumo de alcohol”.En ese sentido, el Punto Violeta permanecerá operativo desde mañana y hasta el lunes 13 de julio, desde la medianoche hasta las 4.00 de la madrugada, en la zona de mayor afluencia nocturna del recinto ferial de Envidarte. Este espacio estará dirigido a ofrecer información y sensibilización sobre igualdad, respeto, consentimiento y prevención de conductas inadecuadas durante las noches de feria.Además, el recurso prestará apoyo y orientación a cualquier mujer que pueda sentirse incómoda o verse afectada por alguna situación durante la celebración de la Feria de El Santo. La medida se plantea como un punto de referencia dentro del recinto ferial, especialmente en las horas de mayor concentración de público, con el fin de facilitar una atención cercana ante posibles situaciones de riesgo.Por otro lado, Lidia Bujalance explicó que este recurso estará coordinado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para facilitar una respuesta rápida en caso de ser necesaria. La responsable municipal destacó que “afortunadamente, Montilla es una ciudad segura y nuestro objetivo es seguir siéndolo. Este punto es, ante todo, un espacio de información, prevención y acompañamiento”.Junto a esta medida, el Ayuntamiento de Montilla volverá a instalar cuatro dispositivos de autocontrol de alcoholemia en distintos puntos del recinto ferial. Dos de ellos estarán situados en la entrada principal, mientras que otro se ubicará en la zona de casetas de Envidarte y un cuarto junto a los aseos públicos.De igual modo, esta actuación forma parte del programa, impulsado desde el Área de Bienestar Social. Su finalidad es concienciar sobre un consumo responsable de alcohol y facilitar que cada persona pueda conocer su nivel de alcoholemia antes de conducir o continuar consumiendo durante la feria.Cada prueba tendrá un coste simbólico de un euro e irá acompañada de información preventiva sobre los efectos del alcohol y sobre la importancia del autocontrol. Con ello, el Ayuntamiento busca que la ciudadanía disponga de una herramienta sencilla, accesible y directa para tomar decisiones responsables en un contexto festivo.Y es que, según recordó la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, durante la pasada edición de la Feria de El Santo se realizaron más de 2.000 autotests, un dato que demuestra la buena aceptación de esta iniciativa entre la ciudadanía y su utilidad como recurso preventivo dentro del recinto ferial. Lidia Bujalance afirmó que “queremos que la juventud comprenda que la diversión no tiene por qué estar asociada al consumo de alcohol y que disponer de herramientas como estas ayuda a tomar decisiones responsables”.Asimismo, la responsable municipal hizo un llamamiento a disfrutar de la Feria de El Santo “desde el respeto, la convivencia y la responsabilidad”, al tiempo que recordó que estas iniciativas forman parte del compromiso del Ayuntamiento por seguir ofreciendo una feria inclusiva, segura y pensada para el bienestar de todas las personas.Con la instalación del Punto Violeta y de los dispositivos de autocontrol de alcoholemia, el Consistorio montillano vuelve a reforzar dos líneas de actuación complementarias durante la feria: la prevención de conductas inadecuadas y el acompañamiento ante posibles situaciones de incomodidad o riesgo, por un lado, y la promoción de un ocio responsable vinculado al consumo de alcohol, por otro. Ambas medidas se integran en el dispositivo municipal previsto para una de las celebraciones con mayor afluencia de público del calendario local.