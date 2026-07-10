La Feria de El Santo mantiene el ambiente pese a las altas temperaturas

La Feria de El Santo vivió ayer una de sus primeras jornadas grandes en Montilla con una programación repartida entre el recinto ferial de Envidarte, la Avenida de Las Camachas y las piscinas de verano, donde el ambiente no decayó por un momento pese a las elevadas temperaturas registradas durante todo el día.Desde primera hora de la tarde, la actividad comenzó a tomar cuerpo en torno a Envidarte con la ludoteca infantil organizada por la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Montilla. Este servicio, habilitado entre las 15.00 y las 21.00 de la noche, ofreció un espacio de atención y ocio para los más pequeños, mientras sus padres pudieron disfrutar de los actos de la Feria en un entorno pensado también para facilitar la conciliación durante estas jornadas festivas.Y es que, a pesar del calor intenso que acompañó buena parte del jueves, el Real de la Feria mantuvo una actividad constante. La presencia de familias, grupos de amigos y público de distintas edades fue dando forma a una jornada marcada por la convivencia, la música y la apertura progresiva de los espacios que conforman la Feria de El Santo 2026.Además, entre las 21.30 y las 22.30 de la noche, el recinto ferial acogió la Feria sin ruido e inclusiva, una iniciativa concebida para facilitar la participación de personas con sensibilidad acústica o con necesidades específicas. Durante esa franja horaria, el entorno de las atracciones ofreció unas condiciones más amables y adaptadas, con el objetivo de que la Feria pudiera ser disfrutada por un público más amplio.Por otro lado, la jornada incluyó la primera de las sesiones de la, celebrada a las 22.00 de la noche en las piscinas de verano, con la actuación de Seven Band Pop Pock y la organización de la Concejalía de Servicios Sociales. Esta cita, una de las actividades más emblemáticas de la Feria de El Santo, mantuvo su carácter de homenaje colectivo dentro de una programación en la que conviven la música, la tradición y los servicios dirigidos a públicos de todas las edades.En esta edición, el Ayuntamiento de Montilla ha introducido cambios en la organización de la cena, que se celebra también hoy viernes en las instalaciones de la piscina municipal al aire libre. La actividad cuenta con un total de 1.100 plazas disponibles y ha dispuesto un nuevo sistema orientado a mejorar la comodidad, la atención y la seguridad de las personas asistentes.De igual modo, la Avenida de Las Camachas se convirtió desde las 22.00 de la noche y hasta las 4.00 de la madrugada en otro de los focos de ambiente de la noche con la Caseta Joven Ferión, que ofreció las sesiones de los disc-jockeys Husky y Noex. La reorganización de este espacio constituye una de las principales novedades de la edición, tanto por su cambio de ubicación como por la implantación de un nuevo sistema de acceso mediante pulseras identificativas.Esta medida tiene como finalidad garantizar un consumo responsable de alcohol entre las personas mayores de edad y reforzar la seguridad de los menores asistentes. La Caseta Joven Ferión amplió así la oferta nocturna de la Feria de El Santo con una propuesta específica para el público juvenil en un enclave diferenciado dentro del dispositivo festivo.En paralelo, el Ayuntamiento de Montilla habilitó una amplia red de servicios para facilitar la participación de toda la ciudadanía. Entre ellos figuran ely varios dispositivos de autocontrol de alcoholemia, medidas que funcionan en el recinto ferial de Envidarte hasta el próximo lunes 13 de julio.Estas actuaciones buscan fomentar un ambiente seguro, prevenir situaciones de riesgo y promover un ocio responsable entre la ciudadanía, especialmente entre la población joven. A ello se suma un dispositivo municipal que se completa con un servicio especial de autobús con salidas cada treinta minutos desde las 22.15 horas, aparcamientos en distintos puntos de la ciudad y vales descuento para las atracciones repartidos a través de los comercios de la localidad.En cuanto a los espacios de convivencia, la Feria de El Santo 2026 cuenta con catorce casetas y establecimientos distribuidos entre el recinto de Envidarte y la Avenida de Las Camachas. El teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, apuntó que “esta estructura permitirá articular una oferta diversa, adaptada a distintos públicos y horarios, con propuestas pensadas tanto para quienes buscan la Feria de Día como para quienes prefieren concentrar su participación en la tarde y la noche”.Tras la intensa jornada del jueves, la programación de la Feria de El Santo continuará hoy viernes con nuevas propuestas impulsadas por la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Montilla. La ludoteca infantil volverá a funcionar en Envidarte entre las 15.00 y las 21.00 de la noche, dentro del programa de actos de la Feria de El Santo 2026, que puede consultarse con detalle en laYa por la noche, Envidarte acogerá a las 21.00 horas, en la zona de casetas, el concierto Xperience Remember 90's, una de las primeras citas musicales previstas para este viernes. La actividad se suma a una programación que volverá a concentrar buena parte del ambiente en el recinto ferial y en sus espacios anexos.Además, las piscinas de verano acogerán a las 22.00 horas la segunda sesión de la Cena Homenaje a las Personas Mayores, de nuevo con la actuación de Seven Band Pop Pock y bajo la organización de la Concejalía de Servicios Sociales. La cita completará así una actividad que, por su volumen de participación y su dimensión social, ocupa un lugar destacado dentro de la Feria.Por otro lado, la Avenida de Las Camachas volverá a reunir al público joven desde las 22.00 horas y hasta las 6.00 de la madrugada con una nueva sesión de la Caseta Joven Ferión. En esta ocasión, la propuesta contará con los disc-jockeys Husky y Gálvez, dentro de una programación nocturna que prolongará el pulso festivo hasta bien entrada la madrugada.La noche del viernes se completará a las 22.30 de la noche en la Caseta Municipal del Polideportivo con el concierto del grupo Xharma, otra de las actuaciones incluidas en el programa de actos de la Feria de El Santo 2026. Con estas actividades, Montilla encara una nueva jornada festiva en la que el ambiente, los servicios municipales y la diversidad de propuestas volverán a marcar el desarrollo de las fiestas patronales.